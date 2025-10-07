VEDD ÉSZRE – A közlekedés emberi arca

Ezt a szemléletet kívánja erősíteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén indított „VEDD ÉSZRE” kampánya. A kezdeményezés célja, hogy tudatosítsa: közlekedési döntéseink nemcsak a saját életünket, hanem mások biztonságát is befolyásolják. A program egyszerre szolgálja a közutas dolgozók védelmét, a közlekedők szemléletformálását és a társadalmi felelősségvállalás erősítését.

Ember a narancssárga mellény mögött

Sokan úgy haladnak el egy-egy munkaterület mellett, hogy észre sem veszik, kik dolgoznak ott. Pedig a narancssárga mellényes közutasok nem akadályok – ők is emberek: családtagok, barátok, akik azért dolgoznak, hogy biztonságosan és kényelmesen közlekedhessünk. Számukra minden döntésünk életbevágó lehet – egy figyelmetlen telefonhasználat, egy hirtelen sávváltás vagy a megengedettnél nagyobb sebesség tragédiához vezethet. A kampány ezért hangsúlyozza: a mellény mögött mindig egy ember áll, akinek az élete múlhat a figyelmünkön.

Fotó: Magyar Közút Zrt.

Széles körű megszólítás

A kampány üzenete több csatornán keresztül jut el az emberekhez. Központi eleme egy húszrészes podcast-sorozat, amelyben Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke beszélget szakértőkkel és közlekedőkkel. A témák nemcsak a közutas munkaterületeket érintik, hanem a közlekedési kultúra erkölcsi és társadalmi vonatkozásait is. Emellett országos és helyi médiumokban jelennek meg cikkek, riportok és interjúk, míg a közösségi médiában rövid videók és üzenetek hívják fel a figyelmet arra, hogyan tehetünk apró figyelmességekkel is sokat mások biztonságáért.

Mindannyiunk felelőssége

A közutas dolgozók tapasztalatai szerint sok autós nem belső meggyőződésből, hanem a büntetéstől való félelem miatt tartja be a szabályokat. A gyorshajtás, a záróvonal átlépése, vagy a vezetés közbeni telefonhasználat sajnos továbbra is gyakori jelenség. Felmérések alapján minden ötödik autós mobilozik, amikor közutas munkaterület mellett halad el – ezzel nemcsak a dolgozók, hanem saját maga és mások életét is veszélyezteti.

Szerencsére vannak pozitív példák is: sokan lassítanak, intenek, vagy egyszerű gesztusokkal fejezik ki, hogy odafigyelnek a közutasokra. Ezek a megnyilvánulások is azt bizonyítják, hogy a közlekedési kultúra fejleszthető, és a biztonság valóban közös ügyünk.