VEDD ÉSZRE – A közlekedés emberi arca

Amikor autóba ülünk, biciklire szállunk, vagy gyalogosan kelünk át a zebrán, gyakran nem is gondolunk arra, hogy döntéseink másokra is hatással vannak. A közlekedés ugyanis nemcsak arról szól, hogy eljussunk egyik pontból a másikba – ez a társadalmi együttélés egyik formája, amely próbára teszi figyelmünket, türelmünket és szabálykövetésünket.

2025. 10. 07. 7:00
Forrás: Magyar Közút Zrt.
Ezt a szemléletet kívánja erősíteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén indított „VEDD ÉSZRE” kampánya. A kezdeményezés célja, hogy tudatosítsa: közlekedési döntéseink nemcsak a saját életünket, hanem mások biztonságát is befolyásolják. A program egyszerre szolgálja a közutas dolgozók védelmét, a közlekedők szemléletformálását és a társadalmi felelősségvállalás erősítését.

Ember a narancssárga mellény mögött

Sokan úgy haladnak el egy-egy munkaterület mellett, hogy észre sem veszik, kik dolgoznak ott. Pedig a narancssárga mellényes közutasok nem akadályok – ők is emberek: családtagok, barátok, akik azért dolgoznak, hogy biztonságosan és kényelmesen közlekedhessünk. Számukra minden döntésünk életbevágó lehet – egy figyelmetlen telefonhasználat, egy hirtelen sávváltás vagy a megengedettnél nagyobb sebesség tragédiához vezethet. A kampány ezért hangsúlyozza: a mellény mögött mindig egy ember áll, akinek az élete múlhat a figyelmünkön.

Fotó: Magyar Közút Zrt. 

Széles körű megszólítás

A kampány üzenete több csatornán keresztül jut el az emberekhez. Központi eleme egy húszrészes podcast-sorozat, amelyben Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke beszélget szakértőkkel és közlekedőkkel. A témák nemcsak a közutas munkaterületeket érintik, hanem a közlekedési kultúra erkölcsi és társadalmi vonatkozásait is. Emellett országos és helyi médiumokban jelennek meg cikkek, riportok és interjúk, míg a közösségi médiában rövid videók és üzenetek hívják fel a figyelmet arra, hogyan tehetünk apró figyelmességekkel is sokat mások biztonságáért.

Mindannyiunk felelőssége

A közutas dolgozók tapasztalatai szerint sok autós nem belső meggyőződésből, hanem a büntetéstől való félelem miatt tartja be a szabályokat. A gyorshajtás, a záróvonal átlépése, vagy a vezetés közbeni telefonhasználat sajnos továbbra is gyakori jelenség. Felmérések alapján minden ötödik autós mobilozik, amikor közutas munkaterület mellett halad el – ezzel nemcsak a dolgozók, hanem saját maga és mások életét is veszélyezteti.

Szerencsére vannak pozitív példák is: sokan lassítanak, intenek, vagy egyszerű gesztusokkal fejezik ki, hogy odafigyelnek a közutasokra. Ezek a megnyilvánulások is azt bizonyítják, hogy a közlekedési kultúra fejleszthető, és a biztonság valóban közös ügyünk.

Fotó: Magyar Közút Zrt. 

Az emberi történetek ereje

A statisztikák önmagukban ritkán idéznek elő valódi változást. Hiába sérül meg évente több tucat közutas, sokak számára ezek csak számok maradnak. Amikor azonban kiderül, hogy egy kisgyermek hiába várja haza az édesapját, a történet hirtelen személyessé válik. Az igazi áttörést az ilyen emberi sorsok hozzák el – mert minden egyes döntés mögött életek állnak.

Hosszú távú cél: szemléletváltás

Bartal Tamás így fogalmaz:

„A közlekedés számomra mindig többet jelentett, mint járművek mozgását: közös felelősség, ahol mindenki vigyáz egymásra. Amikor valaki betartja a szabályokat, lassít a zebránál vagy figyel a munkaterületeknél, nemcsak a törvényt tiszteli, hanem a másik ember életét is. Közlekedésünk azt is megmutatja, mennyire vagyunk türelmesek és figyelmesek egymással. A "VEDD ÉSZRE' kampány ezért nemcsak közlekedésbiztonsági program, hanem társadalmi üzenet is: minden döntésünk számít. Ha ezt a szemléletet erősítjük, nemcsak kevesebb baleset lesz, hanem erősebb közösség is.”

A program hosszú távon arra törekszik, hogy a szabályok betartása ne külső kényszer, hanem belső meggyőződés legyen. Az egymásra figyelés és a türelem váljon a mindennapi közlekedés természetes részévé. A Magyar Közút bízik abban, hogy a hiteles példák és a folyamatos oktatás révén egyre többen felismerik: minden döntésünk hatással van másokra, hiszen az utak végső célja közös – biztonságban hazaérni.

