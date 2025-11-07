négyzetméterárBudapestluxusingatlan

Nagyot változott az utóbbi években a hazai luxusingatlan-piac, de nem a lokációban

A technológiai fejlődéssel újabb szempontok jelentek meg a luxus mércéjében, miközben a szokásos helyszínekben is voltak átalakulások. Egy dolog azonban változatlan: a magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból – elhelyezkedés, belső kialakítás – luxusnak tekinthetők – derül ki a Zenga.hu adatbázisából.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 10:02
Van olyan lakás, amit luxusingatlannak hirdetnek vagy akként áraznak, de ettől még nem kerül automatikusan a legfelső kategóriába Forrás: Székelyhidi Balázs
Ha luxusról van szó, már nem feltétlenül csak a kastélyok jutnak az emberek eszébe, hanem azok a lakások, házak is, amelyek kiváló elhelyezkedésűek, csodás panorámával, medencével, wellnessrészleggel rendelkeznek, okosotthonoknak mondhatók, vagy társasházak esetén más szolgáltatás is elérhető hozzájuk. 

Nemcsak a kastély lehet luxusingatlan, de általában méret és négyzetméterár alapján határozzuk meg ezt a kategóriát. Forrás: Ingatlan.com

Budapest és a Balaton a luxusingatlanok fellegvára

– Nehéz behatárolni, hogy mit is nevezhetünk luxusingatlannak.  A jelenlegi lakóingatlan-piacon alapterület esetében már száz négyzetméternél nagyobb lakásban is ki lehet alakítani akkora tereket, amelyek megfelelő minőség és elhelyezkedés mellett alkalmassá tehetik a luxuslakás cím megszerzésére. Négyzetméterárnál pedig 2,5 millió forintnál érdemes meghúzni a minimumot, mert Budapest drágább kerületeinek projektjeiben már szép számmal vannak kétmillió forintos négyzetméterár felett is több száz lakásos társasházakban hirdetett új lakások, amelyek önmagukban még nem tekinthetők luxusnak − magyarázta Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.

Hozzátette, ingatlanhirdetési portálukon a lakóingatlan-kínálat öt százalékát hirdetik Magyarországon kétmillió forintos négyzetméterár felett, míg a 2,5 milliós négyzetméterárat az állomány két százaléka éri el. Ezek túlnyomó többsége Budapest budai kerületeiben (I., II., III., XI., XII.) és Pest V., VI. XIII. kerületében található, emellett a Balaton-part egyes településein fordulnak még elő nagyobb számban ilyen ingatlanok.

Bár elsőre kevésnek tűnik a teljes magyar lakóingatlan-kínálathoz képest a meghirdetett luxusingatlanok száma, az érdeklődők így is találhatnak maguknak megfelelőt: az adatok alapján ugyanis a kereslet is szűk az ilyen ingatlanok iránt, a komoly érdeklődések kevesebb mint egy százaléka irányul luxusingatlanokra.

 

Nem minden luxus, amit luxusként hirdetnek

– A luxus szubjektív megítélését bizonyítja, hogy a valóban prémium kategóriás ingatlanok között rendre feltűnnek az eladók által luxusnak minősített, de valójában rosszabb állapotú és elhelyezkedésű családi házak is − mondta Futó Péter. A hirdetéseket böngészve ház kategóriában a kínálat egy százalékánál szerepel a hirdetés szövegében a luxus szó, de ezek között is sok az ugyan jó állapotú, de önmagában egyszerű, hétköznapi családi ház, ahogy sokan egy átlagos kistelepülésen található új házat is ezzel a jelzővel illetnek. – Lakás kategóriában is hasonló arányokat látunk, és itt is vannak indokolatlanul luxusnak hívott ingatlanok, de persze a többségénél a szép panoráma és a magas minőség már a képeken is jól látható − mondta Futó Péter.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

