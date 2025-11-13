Őszi borkampány – a pincészetek Amerikába mentek

A nemzetközi borkampányokat alapvetően két irányból szervezik: egyrészt hazánkba hívják a külföldi szakembereket, másrészt a célpiacokon szerveznek átfogó kampányokat. Ennek megfelelően az őszi időszak egyértelműen a magyar borexport fókuszált támogatásáról szólt. Szeptemberben a Bor2025 Hungarian Wine Summitra a nemzetközi borvilág 150 legjelentősebb kereskedőjét, importőrét, sommelier-ket és Master of Wine-okat, újságírókat és influenszereket utaztattak Magyarországra.

Fotó: Havran Zoltán

Az egyhetes programsorozatban összesen tíz study tour alkalmával volt lehetőség végigjárni a magyar borvidékeket, a Vigadóban rendezett konferencianapok pedig hatékony kapcsolatépítési potenciállal bírtak. Itt a legkiválóbb magyar borászok mellett egy Master Sommelier is tartott előadásokat és vezetett kóstolókat, majd ezt követően a konkrét üzletkötésé lett a főszerep.

Nagy sikernek értékeltük, hogy a Vigadóban egy külön erre dedikált napon – a hatékony szervezésnek és logisztikának köszönhetően – mintegy 1250 találkozó jött létre a magyar borászok és a nemeztközi kereskedők között. Bízunk benne, hogy ez komoly alapot biztosít az export erősítésének. A magyarországi esemény bázisára építve, az azt követő időszakban most mi megyünk helybe, azaz átfogó – szakmai kóstolókat, üzleti találkozókat és sajtómegjelenéseket magukban foglaló – kampányokat szervezünk az elsődleges célpiacainkon

– mondta Rókusfalvy Pál kormánybiztos. Ennek eredménye lett az idei angol borkampány, amelynek keretében Londonban, Bristolban és Birminghamben mutatkoztunk be. Ezt követte az októberi ázsiai kampány, itt Kínában (Csengtuban és Shanghajban) és Dél-Koreában (Szöulban és Daejeonban) mutattuk be a magyar borokat – tette hozzá a kormánybiztos. Jelenleg zajlik az amerikai kampány, amelynek során 31 borászat mutatkozik be New Yorkban, Los Angelesben, Austinban és Chicagóban.

A kampányok szorosan követik a 2023-ban elkészült borstratégiát. Mint a kormánybiztos lapunknak elmondta, négy évre kapott és vállalt megbízást annak érdekében, hogy a nemzetközi térképre helyezze a hazai borokat.

(Mint arról már korábban is beszélgettünk a kormánybiztossal, a nemzetközi bortermelés és a borpiac nincs túl jó helyzetben, a jelenlegi fogyasztási szintek mellett túltermelés zajlik, és ez alapvető üzletmodellváltásokat igényel annak érdekében, hogy a szőlőültetvények megmaradjanak.)

Mint mondta, Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen több olyan fajta is megtalálható itt, amelyre egyébként nagy a világpiaci kereslet. Ilyen például a vulkanikus talajon termett szőlőből készült bor, vagy a Tokaji, amely világszinten egyedi. Nagy probléma azonban, hogy a hazai borexportunk (évente 2,7-3 millió hektoliter bor készül itthon, amiből 1,4 millió a külpiacokra kerül) hetven százaléka folyóbor volt (ma már ezt sikerül simítani és jelenleg kevesebb mint 60 százalék megy külpiacokra ilyen formában), kevés hozzáadott értékkel. Miközben jelentős borászati értékkel bír Magyarország, nemzetközi szinten egyelőre elmarad az ismertsége. Ez az, amin a nemzetközi marketingaktivitások segíthetnek.