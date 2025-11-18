Rendkívüli

Továbbra is hegymenetben a fizetések

A reálkereset is nőtt, 5,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi szintet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:32
Pénteken az augusztusi kereseti adatokat ismerhetjük meg, a keresetek esetében a folyamatok kedvezőek Fotó: Hegedus Marta
Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkereset 475 100 forint volt - írta gyorstájékozatójáabn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó átlagkereset pedig 10 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset is nőtt, 5,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi szintet. 

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. 

A bruttó kereset mediánértéke 568 700, a nettó kereset mediánértéke 397 400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 660 400 forint volt, ami 9,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 656 300, a költségvetésben 664 200, a nonprofit szektorban 689 200 forintot tett ki, 8,6 és 11,2, illetve 10,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékoss növekedése mellett - írta a KSH.

