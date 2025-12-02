A külföldi egésszségügyi nagytőke karmai közé vetné honfitársainkat Magyar Péter

Súlyos árat fizetne a magyar társadalom a Tisza Párt egészségügyi reformjának megvalósulása esetén. A kiszivárgott, több száz oldalas szakmai anyag alapján Magyar Péterék alapjaiban forgatnák fel a rendszert. A terv lényege az állam kivonulása az egészségbiztosításból. A helyét a profitmaximalizálásban érdekelt magánbiztosítók vennék át. Ez a gyakorlatban az alanyi jogon járó ingyenes ellátás végét jelentené. A munkavállalóknak kötelezően szerződést kellene kötniük valamelyik piaci szereplővel. A tervek szerint a jövedelem minimum 8,5 százalékát kellene befizetni biztosítási díjként. Ez az összeg jelentős érvágást jelentene a munkából élőknek, írja az Origo.

Az egészségügy se szent, ha Brüsszel háborújának pénzeléséről van szó (Forrás: Facebook /Magyar Péter)



Lehet-e profitorientált a jól működő egészségügy?

A rendszer működése a nagy cégek dominanciáját támogató, a magyarok érdekeit semmibe vevő, torzított piaci logikát követné. A biztosítók különböző csomagokban kínálnák az ellátásokat, eltérő árazással. Az alapcsomag kizárólag a legszükségesebb szolgáltatásokat fedezné, magyarul nem lenne jó semmire. A magasabb szintű, minőségi ellátásért mélyen a zsebébe kellene nyúlnia a páciensnek. A biztosítók szabadon határoznák meg a prémium csomagok árát. Ez a megoldás egyértelműen a tehetősebb rétegeknek kedvezne. A szegényebbek ezzel párhuzamosan kiszorulnának a minőségi betegellátásból.

Különösen nehéz helyzetbe kerülnének a családok és a kiszolgáltatott csoportok. A jelenlegi rendszerrel ellentétben a gyerekek és a diákok után is fizetni kellene a biztosítási díjat. Ez havonta tetemes kiadást jelentene a szülőknek. Aki valamilyen okból – például munkanélküliség vagy váratlan élethelyzet miatt – nem tudná fizetni a díjat, nehéz helyzetbe kerülne. A kórházak akár el is utasíthatnák, vagy a piaci árat számláznák ki a kezelésért. Egyedül a sürgősségi ellátás maradna díjmentes, minden másért fizetni kellene. A krónikus betegek, például a:

cukorbetegek,

szívbetegek, és

asztmások sorsa szintén bizonytalanná válna.

A magánbiztosítók üzleti alapon döntenének a kezelésekről. Rendszeressé válna bizonyos terápiák vagy gyógyszerek támogatásának megvonása. A kockázati csoportba tartozóknak lényegesen magasabb díjat állapítanának meg.