A külföldi egésszségügyi nagytőke karmai közé vetné honfitársainkat Magyar Péter

Megdöbbentő részletek váltak ismertté a Tisza Párt egészségügyi elképzeléseiről a napokban nyilvánosságra került dokumentumok alapján. A baloldali formáció a tervek szerint felszámolná a jelenlegi, mindenki számára elérhető állami társadalombiztosítást. Jól ismert balos kottából játszva profitorientált magánbiztosítók kezébe adnák a magyar egészségügyet. Láttunk már ilyet, most sem lep meg senkit az arcátlan nemzetellenesség és az emberek érdekeinek semmibevétele. A lépés komoly terheket róna a családokra, különösen az alacsony jövedelműekre és a krónikus betegekre. A befolyó pénzek egy része Brüsszel elvárásainak megfelelően az ukrajnai háború finanszírozását szolgálná.

2025. 12. 02. 9:17
Súlyos árat fizetne a magyar társadalom a Tisza Párt egészségügyi reformjának megvalósulása esetén. A kiszivárgott, több száz oldalas szakmai anyag alapján Magyar Péterék alapjaiban forgatnák fel a rendszert. A terv lényege az állam kivonulása az egészségbiztosításból. A helyét a profitmaximalizálásban érdekelt magánbiztosítók vennék át. Ez a gyakorlatban az alanyi jogon járó ingyenes ellátás végét jelentené. A munkavállalóknak kötelezően szerződést kellene kötniük valamelyik piaci szereplővel. A tervek szerint a jövedelem minimum 8,5 százalékát kellene befizetni biztosítási díjként. Ez az összeg jelentős érvágást jelentene a munkából élőknek, írja az Origo.

Az egészségügy se szent, ha Brüsszel háborújának pénzeléséről van szó. /Fotó: Facebook /Magyar Péter
Lehet-e profitorientált a jól működő egészségügy?

A rendszer működése a nagy cégek dominanciáját támogató, a magyarok érdekeit semmibe vevő, torzított piaci logikát követné. A biztosítók különböző csomagokban kínálnák az ellátásokat, eltérő árazással. Az alapcsomag kizárólag a legszükségesebb szolgáltatásokat fedezné, magyarul nem lenne jó semmire. A magasabb szintű, minőségi ellátásért mélyen a zsebébe kellene nyúlnia a páciensnek. A biztosítók szabadon határoznák meg a prémium csomagok árát. Ez a megoldás egyértelműen a tehetősebb rétegeknek kedvezne. A szegényebbek ezzel párhuzamosan kiszorulnának a minőségi betegellátásból.

Különösen nehéz helyzetbe kerülnének a családok és a kiszolgáltatott csoportok. A jelenlegi rendszerrel ellentétben a gyerekek és a diákok után is fizetni kellene a biztosítási díjat. Ez havonta tetemes kiadást jelentene a szülőknek. Aki valamilyen okból – például munkanélküliség vagy váratlan élethelyzet miatt – nem tudná fizetni a díjat, nehéz helyzetbe kerülne. A kórházak akár el is utasíthatnák, vagy a piaci árat számláznák ki a kezelésért. Egyedül a sürgősségi ellátás maradna díjmentes, minden másért fizetni kellene. A krónikus betegek, például a:

  •  cukorbetegek, 
  • szívbetegek, és
  •  asztmások sorsa szintén bizonytalanná válna.

A magánbiztosítók üzleti alapon döntenének a kezelésekről. Rendszeressé válna bizonyos terápiák vagy gyógyszerek támogatásának megvonása. A kockázati csoportba tartozóknak lényegesen magasabb díjat állapítanának meg.

A tervezet sajátos kettősséget hordoz. A finanszírozást a magánszektor venné át, az infrastruktúra fenntartása azonban továbbra is az államra hárulna. Végső soron az adófizetők viselnék ezt a terhet is, vagyis összesítve kétszeres árat fizetne a társadalom ugyanazért az ellátásért. Bevezetnének egy ötszázalékos „egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulékot”. Ebből fedeznék a kórházak állagmegóvását és a fejlesztéseket. Az orvosok és ápolók bére a biztosítóktól függne, teljesen kiszolgáltatottá téve őket a piac hullámzásainak. Egy, a Tisza győzelmét követő válságos gazdasági időszakban, vajon hány orvos és ápoló maradna az országban, ha azt látnák, hogy folyamatosan csökken a bérük?

A háttérből felsejlő politikai szándék világos. A Tisza Párt lépései egybecsengenek Brüsszel elvárásaival. Az unió központja forrásokat követel a tagállamoktól az ukrajnai háború finanszírozására és mint látjuk, még a magyarok egészségének kiszipolyozása sem áll távol tőlük. Az állami egészségügy leépítésével és a lakossági terhek növelésével Magyar Péterék milliárdokat csoportosíthatnának át erre a célra, a külföldi tulajdonú biztosítótársaságok pedig hatalmas profitra tennének szert a magyar emberek kárára.

