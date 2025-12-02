Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, Magyar Péterék támogatják a javaslatot

Új karbonadóval sújtanák a háztartások fűtését, a közlekedést és a mezőgazdaságot is. Brüsszel terve a „szennyező fizet” elv alapján büntetné a cégeket, Mindez a valóságban azonban a magyar fogyasztóknak jelentős energia-, üzemanyag- és termelési áremelkedést jelentene. Nem meglepő módon Magyar Péter és a Tisza Párt támogatja a tervezetet – írja az Ellenpont.

Brüsszel tervét Magyar Péter és pártja is támogatja. Fotó: NurPhoto/Balint Szentgallay

Az Európai Unió már két évtizede működteti az ETS (Emissions Trading System) 1 nevű kibocsátáskereskedelmi rendszerét. Eddig főleg nagy ipari kibocsátók, erőművek, cement- és acélgyárak, nagy energiacégek tartoztak alá. A rendszer lényege egyszerű: