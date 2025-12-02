Fontosak a naperőművek, de nem önmagukban

– A kormányzati politikának és a támogatásoknak köszönhetően a 2010-es 1,4 megawattnyi (MW) naperőművi kapacitás 2025 novemberére elképesztő ütemben mintegy 8200 MW-ra növekedett (ipari 4681 MW, háztartási 2843 MW és a saját célra termelő egységek 657 MW), a következő évtized elejére pedig a beépített naperőművi kapacitás elérheti a 12 000 MW-ot is. A kormányzati ösztönzök hatására tehát a háztartási és az ipari naperőművi kapacitások is folyamatosan bővülnek – ismertette lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

A háztartási méretű naperőművek termelése gyakran nem kerül bele a statisztikába, hiszen az áramot jellemzően rögtön fel is használják a tulajdonosok. Fotó: Nagy Gábor

Sokatmondó az is, hogy idén október végéig az ipari naperőművek a beépített 4681 MW révén összességében a hazai termelés 21,5 százalékát biztosították. A hivatalos naperőművi adatok nem tartalmazzák a háztartási méretű naperőművek és a saját célra termelő naperőművek által megtermelt és helyben el is fogyasztott villamos energia mennyiségét, azaz az összes termelésből a naperőművek nagyobb arányban részesednek. Ez járulékosan azt is jelenti, hogy a villamosenergia-felhasználás is magasabb.

A naperőművek időjárás-, évszak- és napszakfüggősége miatt a termelésük folyamatosan változik. Optimális körülmények között dübörögnek, ami azt is jelenti, hogy Magyarország egyre többször kerül export pozícióba a nemzetközi piacon. Amikor viszont este lemegy a nap, vagy éppen az időjárási viszonyok nem kedvezők, akkor a naperőművek teljesítménye a töredékére, vagy éppen nullára esik vissza. Ilyen esetekben égetően szükség van az egyes időszakokban a nagyon drága villamosenergia-importra is. Nem beszélve arról, hogy amikor túltermelés van napenergiából, akkor egyre többször alakulnak ki az áramtőzsdén nulla vagy negatív árak.

Idén augusztus végéig 309 alkalommal volt nulla, vagy negatív a villamos energia ára, ami egyrészt nemzetgazdasági szempontból veszteséget okoz az országnak, hiszen egyre gyakoribb az, hogy a napközbeni negatív ár néhány óra múlva az esti csúcsidőszakban a megugró kereslet miatt drámai magasságokba emelkedik. Másrészt pedig jelentős rendszerirányítási feladatokat is generál, illetve felborul a klasszikus energiatermelők üzleti modellje.

Éppen ezért szükséges a tárolási kapacitások bővítése, a szakértő szavaiból kitűnik, ez még nem olyan léptékű, mint a naperőművi kapacitások bővülése. Az akkumulátoros tárolás leginkább pár óra, legjobb esetben is csak pár napnyi energia raktározását teszi lehetővé. Ma a legkorszerűbb tárolónak a szivattyús erőmű tekinthető, Magyarországra is terveznek ilyet, 600 MW kapacitással. Jelenleg a hatalmas naperőművi kapacitás ellenére jelenleg csak pár százalékban tudjuk a naperőművek által termelt villamos energiát tárolni.