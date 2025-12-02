Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Paksi Atomerőműenergianaperőművi kapacitás

Fontosak a naperőművek, de nem önmagukban

Évről évre növekszik mind a lakossági, mind pedig az ipari naperőmű-kapacitás. Az energiamix zöldül, a tárolási lehetőségek azonban ezt még nem követik. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint változatlanul szükség van Paks II-re, valamint újabb telephelyen kis moduláris reaktorokra, továbbá gázerőművekre is.

M. Orbán András
2025. 12. 02. 5:30
Naperőmű a mezőgazdaságban
Hasznos és szükséges a naperőművi kapacitások fejlesztése, de a tárolási lehetőségek ezt még nem követik Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kormányzati politikának és a támogatásoknak köszönhetően a 2010-es 1,4 megawattnyi (MW) naperőművi kapacitás 2025 novemberére elképesztő ütemben mintegy 8200 MW-ra növekedett (ipari 4681 MW, háztartási 2843 MW és a saját célra termelő egységek 657 MW), a következő évtized elejére pedig a beépített naperőművi kapacitás elérheti a 12 000 MW-ot is. A kormányzati ösztönzök hatására tehát a háztartási és az ipari naperőművi kapacitások is folyamatosan bővülnek – ismertette lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

naperőmű, 20200507 NyúlNapelem – körkép, Képen: napelem telepítés a Cseri pincészetnél Mándi Zoltán napelem telepítő Fotó: Nagy Gábor NG Kisalföld
A háztartási méretű naperőművek termelése gyakran nem kerül bele a statisztikába, hiszen az áramot jellemzően rögtön fel is használják a tulajdonosok. Fotó: Nagy Gábor

Sokatmondó az is, hogy idén október végéig az ipari naperőművek a beépített 4681 MW révén összességében a hazai termelés 21,5 százalékát biztosították. A hivatalos naperőművi adatok nem tartalmazzák a háztartási méretű naperőművek és a saját célra termelő naperőművek által megtermelt és helyben el is fogyasztott villamos energia mennyiségét, azaz az összes termelésből a naperőművek nagyobb arányban részesednek. Ez járulékosan azt is jelenti, hogy a villamosenergia-felhasználás is magasabb.

A naperőművek időjárás-, évszak- és napszakfüggősége miatt a termelésük folyamatosan változik. Optimális körülmények között dübörögnek, ami azt is jelenti, hogy Magyarország egyre többször kerül export pozícióba a nemzetközi piacon. Amikor viszont este lemegy a nap, vagy éppen az időjárási viszonyok nem kedvezők, akkor a naperőművek teljesítménye a töredékére, vagy éppen nullára esik vissza. Ilyen esetekben égetően szükség van az egyes időszakokban a nagyon drága villamosenergia-importra is. Nem beszélve arról, hogy amikor túltermelés van napenergiából, akkor egyre többször alakulnak ki az áramtőzsdén nulla vagy negatív árak. 

Idén augusztus végéig 309 alkalommal volt nulla, vagy negatív a villamos energia ára, ami egyrészt nemzetgazdasági szempontból veszteséget okoz az országnak, hiszen egyre gyakoribb az, hogy a napközbeni negatív ár néhány óra múlva az esti csúcsidőszakban a megugró kereslet miatt drámai magasságokba emelkedik. Másrészt pedig jelentős rendszerirányítási feladatokat is generál, illetve felborul a klasszikus energiatermelők üzleti modellje. 

Éppen ezért szükséges a tárolási kapacitások bővítése, a szakértő szavaiból kitűnik, ez még nem olyan léptékű, mint a naperőművi kapacitások bővülése. Az akkumulátoros tárolás leginkább pár óra, legjobb esetben is csak pár napnyi energia raktározását teszi lehetővé. Ma a legkorszerűbb tárolónak a szivattyús erőmű tekinthető, Magyarországra is terveznek ilyet, 600 MW kapacitással. Jelenleg a hatalmas naperőművi kapacitás ellenére jelenleg csak pár százalékban tudjuk a naperőművek által termelt villamos energiát tárolni.

Emellett különösen a növekvő naperőművi kapacitásoknak köszönhetően – egyre többször fordul elő, hogy a paksi atomerőmű teljesítményének egyre nagyobb mértékű – akár több száz megawattnyi – csökkentésére volt szükség, mert a nap- és szélerőművek termelte áramot kötelezően át kellett venni. Ez a helyzet rendszerszinten jelentős szabályozási feladatokat és költségeket generál. A 13-14 Ft/kWh áron termelő paksi atomerőművet azért kell visszaterhelni, hogy például a KÁT-rendszerben lévő egyes naperőművek által termelt villamos energiát 43–57 Ft/kWh kötelező áron át kelljen venni. A durva visszaszabályozás az erőmű élettartamát is csökkentheti, az atomerőmű termelését nem lehet olyan rugalmasan változtatni mint a gázerőművekét, nem véletlenül az utóbbiakat használják teljesítmény-kiszabályozásra.

Az egészséges energiamix részeként szükségesek a naperőművek és lényeges a folyamatos fejlesztésük, de ezek az ipari léptékű energiatárolás hiánya miatt valós ellátásbiztonságot nem tudnak garantálni. Hárfás Zsolt ezért hangsúlyozta, hogy az alaperőművi kapacitásokat nem váltják ki, a már említett tárolókapacitások bővítése mellett 

  • változatlanul szükség van a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítására, 
  • a Paks II. Atomerőmű mihamarabbi megépítésére, 
  • újabb telephelyen/telephelyeken kis moduláris egység(ek) építéséve, 
  • új gázerőművi beruházások megvalósítására, a hálózat fejlesztésére is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.