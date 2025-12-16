Ilyen még nem volt, egy árban adták a hibrid- és az elektromos autókat

Novemberben a használtautó-kínálat ár szerinti megoszlása már csak minimális eltérést mutatott az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy az elmúlt időszak gyors átrendeződése után a piac egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett. A 2,5 millió forint alatti autók aránya 37,7 százalék volt, miközben a 2,5–5 millió és az 5–10 millió forintos kategória együttesen már a kínálat több mint felét adta, a 10 millió forint feletti árú autók aránya 12,2 százalék volt.

Éves alapon ugyanakkor továbbra is egyértelmű a trend: az olcsó szegmens visszaszorul, a középkategóriás autók súlya nő. Az átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott, ami arra utal, hogy novemberben már nem az árak emelkedése, hanem a kínálat összetételének változása határozta meg a piacot.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A novemberi kínálat közel felét, 55 560 darab hirdetéssel a benzinmeghajtású autók adták, míg a dízelek 46 610 darabbal a hirdetések 41,2 százalékát tették ki. A hibrid hajtású személygépkocsik 5150, az elektromos modellek pedig 5660 hirdetéssel szerepeltek a Használtautó.hu kínálatában - derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös adatait taglaló közleményből.

Éves összehasonlításban az alternatív hajtású járművek növekedése továbbra is kiemelkedő: az elektromos autók száma 30,1 százalékkal, a hibrideké 16,8 százalékkal bővült.

Ezzel szemben a benzin- és dízelmeghajtású modellek darabszáma csak minimálisan változott.

Összességében a novemberi kínálat 3850 darabbal volt nagyobb, mint egy évvel korábban, ami elsősorban az újabb, korszerűbb hajtású autók piacra kerülésének köszönhető.

A benzines autók átlagosan 154 ezer, a dízelmeghajtású modellek 220 ezer kilométert futottak. Az átlagéletkor tekintetében a benzines autók 13,7, a dízelek 12,3 évesek voltak. A dízeles személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 0,7 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

A statisztika alapján egy benzines autó minden egyes évvel 7,0 százalékot veszít az értékéből, míg a dízelesek esetében a csökkenés 7,9 százalékos.

Az elektromos személygépjárműveknél 7,8 százalék, a hibrideknél 6,3 százalék míg az egyéb meghajtásúak esetén 6,5 százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés.

November egyik legérdekesebb fejleménye, hogy a használtautó-piacon gyakorlatilag eltűnt az árkülönbség a hibrid és az elektromos hajtású autók között. Mindkét kategória átlagára 11,5 millió forint körül alakult, miközben éves szinten mindkét hajtástípusnál érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető. A hibrid autók esetén ez 4,7 százalékos, míg az elektromosok esetében 8,5 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A vizsgált időszakban a benzines és a dízeles személygépjárművek ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A megfigyelt hónapokban a dízelüzemű autók átlagosan 5,5 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.