Ilyen még nem volt, egy árban adták a hibrid- és az elektromos autókat

A hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg. Miközben az árkategóriák aránya hónapról hónapra stabilizálódik, az elektromos és hibrid hajtású modellek kínálata továbbra is jóval az átlag felett bővül.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 8:18
Fotó: ADAC
Novemberben a használtautó-kínálat ár szerinti megoszlása már csak minimális eltérést mutatott az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy az elmúlt időszak gyors átrendeződése után a piac egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett. A 2,5 millió forint alatti autók aránya 37,7 százalék volt, miközben a 2,5–5 millió és az 5–10 millió forintos kategória együttesen már a kínálat több mint felét adta, a 10 millió forint feletti árú autók aránya 12,2 százalék volt.
Éves alapon ugyanakkor továbbra is egyértelmű a trend: az olcsó szegmens visszaszorul, a középkategóriás autók súlya nő. Az átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott, ami arra utal, hogy novemberben már nem az árak emelkedése, hanem a kínálat összetételének változása határozta meg a piacot.

Budapest, 2025. október 28. Parkoló autók a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2025. október 28-án. A kormány elfogadta a gyorsvasút megteremtésének koncepcióját, az 1 milliárd eurós beruházással 27 kilométernyi vasút épülhet meg Kőbányától Monorig, bekötve az országos gerinchálózatba a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőteret. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A novemberi kínálat közel felét, 55 560 darab hirdetéssel a benzinmeghajtású autók adták, míg a dízelek 46 610 darabbal a hirdetések 41,2 százalékát tették ki. A hibrid hajtású személygépkocsik 5150, az elektromos modellek pedig 5660 hirdetéssel szerepeltek a Használtautó.hu kínálatában - derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös adatait taglaló közleményből.

Éves összehasonlításban az alternatív hajtású járművek növekedése továbbra is kiemelkedő: az elektromos autók száma 30,1 százalékkal, a hibrideké 16,8 százalékkal bővült. 

Ezzel szemben a benzin- és dízelmeghajtású modellek darabszáma csak minimálisan változott.

Összességében a novemberi kínálat 3850 darabbal volt nagyobb, mint egy évvel korábban, ami elsősorban az újabb, korszerűbb hajtású autók piacra kerülésének köszönhető.

A benzines autók átlagosan 154 ezer, a dízelmeghajtású modellek 220 ezer kilométert futottak. Az átlagéletkor tekintetében a benzines autók 13,7, a dízelek 12,3 évesek voltak. A dízeles személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 0,7  százalékos csökkenés volt megfigyelhető.
A statisztika alapján egy benzines autó minden egyes évvel 7,0 százalékot veszít az értékéből, míg a dízelesek esetében a csökkenés 7,9 százalékos. 

Az elektromos személygépjárműveknél 7,8 százalék, a hibrideknél 6,3 százalék míg az egyéb meghajtásúak esetén 6,5 százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés.

November egyik legérdekesebb fejleménye, hogy a használtautó-piacon gyakorlatilag eltűnt az árkülönbség a hibrid és az elektromos hajtású autók között. Mindkét kategória átlagára 11,5 millió forint körül alakult, miközben éves szinten mindkét hajtástípusnál érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető. A hibrid autók esetén ez 4,7 százalékos, míg az elektromosok esetében 8,5 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A vizsgált időszakban a benzines és a dízeles személygépjárművek ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A megfigyelt hónapokban a dízelüzemű autók átlagosan 5,5 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

