Figyeljen, változik a piacok nyitvatartása az arany hétvégén! Árkörkép a fővárosi piacok szezonális termékeiről

Sokan csak az utolsó pillanatokban vásárolnak be az ünnepekre, karácsonyi készülődés hajrájában. Aranyszombaton, aranyvasárnap és december 22-én, hétfőn is meghosszabbított nyitvatartással várják a budapesti piacok a vásárlókat, december 24-én és szilveszterkor is nyitva lesznek. Árkörkép a fővárosi piacok szezonális termékeiről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 12:00
Minden szükséges élelmiszer és édesség is kapható a piacokon Fotó: Pezzetta Umberto
Az előző évekhez hasonlóan a nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont: a Nagycsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Kórház utca Vásárcsarnok és a Tétényi úti Üzletközpont és a Flórián téri Üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várják a vásárlókat – közölték. A piac látogatása egyre népszerűbb program, a nyitvatartás a következőképpen alakul.

piac,20241211 TatabányaMák, dió körkép a tatabányai a piacon.Fotó: Zantleitner Ingrid ZI24 Óra
A budapesti piacok az utolsó pillanatig nyitva lesznek (Fotó: Zantleitner Ingrid)

A vásárcsarnokok a szokásosnál tovább lesznek nyitva aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén és az azt követő hétfőn, december 22-én. 

A hagyományoknak megfelelően a fővárosi piacok december 24-én délig lesznek nyitva és várják a vásárlókat, így akár az utolsó pillanatra is hagyható a teljes bevásárlás.

Az idei év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében 6 helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa- és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban. 

Milyenek az árak a piacokon?

A vásárcsarnokok kínálata karácsony előtt bőséges, az árak is széles skálán mozognak: a húsok közül

  •  pulyka egészben 3400 forinttól négyezer forintig, 
  • az egész pecsenye kacsa 1800 forinttól kétezer forintig, 
  • a hízott kacsa négyezer és hatezer forint között kapható kilogrammonként. 

Természetesen a kacsacomb, kacsamáj, liba, libamáj is kapható a vásárcsarnokokban, 

  • a hízott kacsamáj ára 15 ezer és 18 ezer forint között, 
  • a hízott libamáj ára 14500 és húszezer forint között mozog. 

Karácsony előtt az egyik legkeresettebb alapanyagok az élő és előhűtött halak, haltermékek, egészben, szeletben és filézve is, melyekből ilyenkor négy-ötszörös mennyiséggel készülnek a kereskedők. 

  • Az élőhal idén 2600 és négyezer forint kilónkénti áron, 
  • a harcsaszelet átlag 7900, míg a pontyszelet átlag 4400 forintos áron kapható. 

A savanyúkáposzta 980 forint 1400 forint kilónkénti ár között kapható, a vásárcsarnokok savanyúság kínálata a karácsonyi ünnepek előtt a szokottnál is bőségesebb. A sütéshez mák 2300 és 2800, a dió 4480–6000 forint között kapható, bőséges a mazsola, mandula, mogyoró kínálat is, emellett elérhető a házi tej, a házi tejföl, de készen is vásárolhatunk mákos és diós bejglit, kalácsokat, kuglófokat az ünnepi asztalra – közölte a cég.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

