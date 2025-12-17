Figyeljen, változik a piacok nyitvatartása az arany hétvégén! Árkörkép a fővárosi piacok szezonális termékeiről

Az előző évekhez hasonlóan a nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont: a Nagycsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Kórház utca Vásárcsarnok és a Tétényi úti Üzletközpont és a Flórián téri Üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várják a vásárlókat – közölték. A piac látogatása egyre népszerűbb program, a nyitvatartás a következőképpen alakul.
A vásárcsarnokok a szokásosnál tovább lesznek nyitva aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén és az azt követő hétfőn, december 22-én.
A hagyományoknak megfelelően a fővárosi piacok december 24-én délig lesznek nyitva és várják a vásárlókat, így akár az utolsó pillanatra is hagyható a teljes bevásárlás.
Az idei év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében 6 helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa- és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban.
Milyenek az árak a piacokon?
A vásárcsarnokok kínálata karácsony előtt bőséges, az árak is széles skálán mozognak: a húsok közül
- pulyka egészben 3400 forinttól négyezer forintig,
- az egész pecsenye kacsa 1800 forinttól kétezer forintig,
- a hízott kacsa négyezer és hatezer forint között kapható kilogrammonként.
Természetesen a kacsacomb, kacsamáj, liba, libamáj is kapható a vásárcsarnokokban,
- a hízott kacsamáj ára 15 ezer és 18 ezer forint között,
- a hízott libamáj ára 14500 és húszezer forint között mozog.
Karácsony előtt az egyik legkeresettebb alapanyagok az élő és előhűtött halak, haltermékek, egészben, szeletben és filézve is, melyekből ilyenkor négy-ötszörös mennyiséggel készülnek a kereskedők.
- Az élőhal idén 2600 és négyezer forint kilónkénti áron,
- a harcsaszelet átlag 7900, míg a pontyszelet átlag 4400 forintos áron kapható.
A savanyúkáposzta 980 forint 1400 forint kilónkénti ár között kapható, a vásárcsarnokok savanyúság kínálata a karácsonyi ünnepek előtt a szokottnál is bőségesebb. A sütéshez mák 2300 és 2800, a dió 4480–6000 forint között kapható, bőséges a mazsola, mandula, mogyoró kínálat is, emellett elérhető a házi tej, a házi tejföl, de készen is vásárolhatunk mákos és diós bejglit, kalácsokat, kuglófokat az ünnepi asztalra – közölte a cég.
