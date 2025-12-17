Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

Újabb amerikai óriásberuházás érkezik: csúcstechnológiás alumíniumgyár épül a Dunántúlon

Új fejezet nyílik a magyar iparfejlesztésben: ötvennyolcmillió eurós beruházással, amerikai csúcstechnológia bevonásával épül fel Közép-Európa egyik legmodernebb alumíniumötvözet-gyára a Dunántúlon. A fejlesztés állásokban, és GDP-ben mérhető bizonyítéka a magyar kormány és az Egyesült Államok között formálódó új, pragmatikus gazdasági szövetségnek. A alumíniumipari beruházás a hazai mérnöki tudást ötvözi a tengerentúli innovációval, érdemben csökkentve ezzel hazánk importfüggőségét.

2025. 12. 17. 13:23
Illusztráció Forrás: Shutterstock
Az Index értesülései szerint a REMET Hungary Zrt. beruházásában megvalósuló üzem a magyar mérnöki tudást ötvözi az amerikai technológiai csúcsminőséggel. A projekt különlegessége, hogy a gyártás során újrahasznosított alapanyagokból, például visszaváltott italosdobozokból és ipari hulladékból állítanak elő primer alumíniumötvözetet. Ez a megoldás a régióban egyedülálló, zárt körforgású rendszert hoz létre, amely az ipari átlagnál lényegesen alacsonyabb karbonkibocsátással működik.

Az alumínium mára teljesen nélkülözhetetlenné vált. A kép illusztráció. / Fotó: Laczkó Izabella
Az alumínium mára nélkülözhetetlenné vált. A kép illusztráció Fotó: Duol/Laczkó Izabella

Alumíniumötvözetet állítanak elő

Huszár Ernő, a REMET Hungary Zrt. vezérigazgatója szerint a beruházás több puszta gyárépítésnél. „A REMET-projektben nemcsak gyárat építünk, hanem hidat is: magyar innovációt kötünk össze amerikai technológiával és közép-európai ipari tudással. Ez a jövő ipara, amit mi már ma elkezdünk építeni” – fogalmazott a cégvezető. A technológiai hátteret a több mint 80 éves tapasztalattal rendelkező amerikai Gillespie & Powers Inc. biztosítja, amely piacvezető az alumíniumolvasztó berendezések területén. A transzfer révén Magyarország olyan tudáshoz jut, amely eddig csak a legfejlettebb ipari államok privilégiuma volt.

A projekt geopolitikai jelentősége is vitathatatlan. Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatása során Donald Trump korábbi elnökkel több stratégiai együttműködési lehetőséget is áttekintett, amelyek között az energia- és technológiai partnerség kiemelt szerepet kapott. A mostani beruházás ezen törekvések első konkrét ipari megvalósulása.

A geopolitikai légkör most kedvez annak, hogy Magyarország megerősítse ipari és technológiai együttműködését az Egyesült Államokkal. Mi ennek az új korszaknak az egyik első zászlóvivői lehetünk

 – tette hozzá Huszár Ernő.

A beruházás nemcsak a technológia, hanem a regionális együttműködés terén is példaértékű. A magyar vállalat szorosan együttműködik a csehországi REMET spol. s r.o.-val, amely 35 éves tapasztalatával Csehország legnagyobb alumíniumötvözet-gyártója. Ez a kooperáció egy közép-európai ellátási lánc alapjait fekteti le, csökkentve a térség importfüggőségét.

A zöldátállás szempontjából is kulcsfontosságú a fejlesztés. Az alumínium ma már nélkülözhetetlen alapanyaga a napelemeknek, az elektromos autóknak és az energiatároló rendszereknek. A magyarországi gyártás révén ezekhez az anyagokhoz nem távoli országokból, hanem hazai forrásból lehet majd hozzájutni. Az új üzem technológiája ráadásul rendkívül energiahatékony: a hagyományos eljárásoknál 20 százalékkal, a timföldalapú gyártásnál pedig 90 százalékkal kevesebb energiát igényel.

A gyárépítés heteken belül elkezdődik, és a tervek szerint 23 hónapig tart. A havi 4500 tonnás kapacitású üzem több száz új munkahelyet teremt a térségben, hozzájárulva a helyi gazdaság élénkítéséhez és a családok megélhetésének biztosításához. A beruházás jól példázza, hogy a magyar ipar jövője a nemzetközi tudástranszferben és a fenntartható technológiák alkalmazásában rejlik.

 

