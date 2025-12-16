Szerdától árzuhanás a benzinkutakon

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag-nagykereskedelmi árak – írta a Holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe. Ez meglehetősen nagy árcsökkenés a korábbi hetekben tapasztalt néhány forintos árváltozásokhoz képest. Ugyanakkor az utóbbi időben, ha lassan is, de ütemesen csökkent a két üzemanyagfajta ára.

A Holtankoljak.hu adatai szerint kedden, vagyis december 16-án a 95-ös benzinhez 565 forint/liter, míg a gázolajhoz 575 forint/liter áron férhettek hozzá a kutak.

Mivel ez nagykereskedelmi ár, így a kutak kiskereskedelmi árai ettől eltérhetnek.