benzinkutatáraküzemanyag

Szerdától árzuhanás a benzinkutakon

Megint olcsóbb lesz az üzemanyag.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 9:50
Illusztráció Fotó: Teknős Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag-nagykereskedelmi árak – írta a Holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe. Ez meglehetősen nagy árcsökkenés a korábbi hetekben tapasztalt néhány forintos árváltozásokhoz képest. Ugyanakkor az utóbbi időben, ha lassan is, de ütemesen csökkent a két üzemanyagfajta ára. 

A Holtankoljak.hu adatai szerint kedden, vagyis december 16-án a 95-ös benzinhez 565 forint/liter, míg a gázolajhoz 575 forint/liter áron férhettek hozzá a kutak.

Mivel ez nagykereskedelmi ár, így a kutak kiskereskedelmi árai ettől eltérhetnek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.