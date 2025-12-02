Camp Buda és Camp Pest – magyar mérnökök utat építenek Afrikában

A beruházást öt évig készítették elő, a Duna Aszfalt Zrt. a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-t bízta meg a ferdekábeles határhíd tervezésével. A híd 2025 tavasza óta épül saját forrásból. A teljes infrastruktúra – út, híd, modern, egymegállásos határállomás, útdíjrendszer – várhatóan 2027 első negyedévére készül el. A projekt 25 éves PPP-koncesszió keretében valósul meg: három év kivitelezés és 22 év üzemeltetés tartozik hozzá. A kivitelezésben a magyar mérnökök folyamatosan jelen vannak, a Luapula folyó mentén kialakított táborokat Camp Budának és Camp Pestnek nevezték el. A Duna Group a beruházással globális infrastruktúrafejlesztő szereplővé kíván válni, miközben a projekt a helyi közösségek támogatását és szociális létesítmények fejlesztését is célul tűzi ki. A bejelentés kapcsán kereste a Magyar Nemzet a Duna Groupot, mondják el, milyen körülmények között zajlik az útépítés, az éghajlat okoz-e több nehézséget vagy a kultúrák közötti különbségek.

Forrás: Duna Group

Magyar szakemberek vezetik az útépítést

A beruházás megvalósításán a két országban már több mint ezer ember dolgozik, akik nagyrészt a jelentős presztízsű kivitelező vállalkozó dolgozóiból, műszaki ellenőrökből, a partner közútfejlesztő cégek munkatársaiból és saját kollégáikból állnak – mondta lapunknak Jászberényi Tamás, a GED Africa Ltd. vezérigazgatója. A Duna Group részének számító GED Africa Ltd.-nél, illetve ennek kongói és zambiai leányvállalatainál már több mint százfős csapat dolgozik. A nemzetközi csapat tagjai műszaki, pénzügyi, logisztikai, egészségügyi területen dolgoznak.

Építik a kapcsolatot helyiekkel és a tradicionális vezetőikkel

Jászberényi Tamás fontosnak tartotta kiemelni a helyi közösségekkel foglalkozó szakemberek munkáját, akik révén szoros együttműködést alakítottak ki a projekt által érintett falvakban élő emberekkel, családokkal, tradicionális vezetőkkel. Ez a munka nagyon fontos részét képezi a projektnek – fűzte hozzá. A projekten jelenleg öt magyar szakember dolgozik közvetlenül, akik rendszeresen ki is járnak a helyszínre: pénzügyi, műszaki és BIM (Building Information Modeling) területen, továbbá tucatnyi munkatársuknak van feladata Magyarországról az afrikai folyamatokban.

Akadnak nehézségek

A kivitelezés kockázatát közvetlenül nem a cégcsoport viseli, azt a helyi út- és hídépítő vállalkozó végzi mindkét országban, de nehézség így is akad bőven – jelezte a vezérigazgató. A legnagyobb kihívást a megfelelő körülmények biztosítása jelenti. A helyszínen dolgozó munkatársak kilencven százaléka afrikai, így nekik a közösségekkel való kapcsolat, a kulturális közeg, éghajlat nem idegen, de iható ivóvízre, elektromos áramra, mobilitásra, napi három étkezésre, megbízható egészségügyi ellátásra nekik is szükségük van. Sajnos, ezek a projekt által érintett területen nem érhetők el maradéktalanul, ezért az önellátásra kellett berendezkedni, csak saját erőforrásainkra támaszkodhatnak – fűzte hozzá.

Camp Buda és Camp Pest – még konditerem is van

Érdekességként említette Jászberényi Tamás a nemzetiségi és etnikai sokszínűséget, amely jellemzi a projektet: egy csapatban dolgoznak magyar, kongói, zambiai, zimbabwei, dél-afrikai, amerikai, német kollégák, ami vicces csipkelődésekkel fűszerezi a mindennapokat. A kollégák vegyesen, kényelmes lakókonténerekben és téglaépítésű házakban laknak. Az elektromos áramot napelemekkel és generátorral állítják elő, saját fúrt kúttal, víztisztító berendezéssel, szennyvízkezeléssel szerelték fel a telephelyeket. Telepítettek kantint is, konyhakonténereket helyi szakácsokkal és személyzettel. Nemrégiben készültek el a konditermek is; ez furcsán hangozhat, de a vállalat mindent elkövet annak érdekében, hogy a munkatársak a szabadidejükben ki tudjanak kapcsolódni, hiszen hónapokig a helyszínen tartózkodnak. Ezek a körülmények lehetővé teszik, hogy a megfelelő morált megtartsák, a munkavégzés színvonala pedig a cégcsoportban elvártak szerint magas legyen.