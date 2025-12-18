Haladékot kapott a Volkswagen üzeme, de a dolgozók még nem lélegezhetnek fel

A vállalatvezetés legfrissebb tájékoztatása szerint a Cupra Born gyártása hosszú távon is Zwickauban marad, és a Volkswagen ID.3 összeszerelése sem szűnik meg, legalábbis a közeljövőben nem. Ez a lépés alapvetően írja felül a korábbi, kifejezetten borúlátó forgatókönyveket, amelyek az üzem lassú elsorvadását vetítették előre. A tavaly év végi tervek még arról szóltak, hogy a modellfrissítésekkel párhuzamosan a kulcsfontosságú típusokat 2026-tól Wolfsburgba költöztetik, az ID.4 gyártását Emdenbe csoportosítják át, az ID.5-öt pedig kivezetik a kínálatból. Ha ez az eredeti elképzelés valósult volna meg, Zwickauban gyakorlatilag csak az Audi Q4 e-tron és annak Sportback változata maradt volna gyártásban. Ez a kapacitások kihasználatlansága miatt egyértelműen a leépítés előszobáját jelentette volna, amit az ígért akkumulátor-újrahasznosítási központ sem tudott volna érdemben ellensúlyozni. A mostani döntés azonban – legalábbis átmenetileg – stabilizálja a VW Sachsen helyzetét – írja a Világgazdaság.

Meglepetés Volkswagen-ügyben. A kép illusztráció

Forrás: AFP

Mit változtat most a Volkswagen?

Az üzem évfordulóján tartott dolgozói rendezvényen derült ki, hogy a 2024 végén meghozott döntések nem valósulnak meg teljes egészében. A Cupra Born továbbra is kizárólag Zwickauban készül majd, míg az ID.3 gyártása a tervezettnél tovább marad Szászországban. A Cupra wolfsburgi áthelyezését teljes egészében törölték, az ID.3 esetében pedig legalább elhalasztották a költözést.

Sajtóértesülések szerint a háttérben frissített volumentervek és új modellmegosztás áll,

amely Németország két legnagyobb üzemét, Zwickaut és Wolfsburgot érinti. Egy belső dokumentum alapján az ID.3 PA modellfrissítés 2026 nyarán még Zwickauban kerül piacra, 2027-től azonban már Wolfsburg is bekapcsolódik a gyártásba. Az állítólag 2027 tavaszára érkező ID.3 GTI viszont kizárólag Wolfsburgban készül majd. A teljes ID.3-gyártás a jelenlegi tervek szerint 2028-tól kerülne át végleg Wolfsburgba.

A zwickaui üzem éves kapacitása jelenleg 300 ezer elektromos autó, de a változások így sem maradnak el. Amikor az ID.3 gyártása teljesen megszűnik a telephelyen, az üzem két gyártósorról egyre áll át, és a Cupra Born valamint az Audi Q4 e-tron egy csarnokban készül majd. A korábbi tervek 2030-ig 170 ezer darabos kapacitáscsökkentéssel számoltak, de egyelőre nem világos, hogy ez továbbra is érvényben marad-e.