Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

Haladékot kapott a Volkswagen üzeme, de a dolgozók még nem lélegezhetnek fel

Meglepő fordulat: a Volkswagen vezetése módosította korábbi, drasztikusnak ígérkező terveit. Bár a német járműipar válsága továbbra is érezteti hatását, a zwickaui üzem dolgozói egyelőre fellélegezhetnek, ugyanis a menedzsment úgy döntött, nem állítja le a termelést a szászországi telephelyen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 9:17
Forrás: Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
A vállalatvezetés legfrissebb tájékoztatása szerint a Cupra Born gyártása hosszú távon is Zwickauban marad, és a Volkswagen ID.3 összeszerelése sem szűnik meg, legalábbis a közeljövőben nem. Ez a lépés alapvetően írja felül a korábbi, kifejezetten borúlátó forgatókönyveket, amelyek az üzem lassú elsorvadását vetítették előre. A tavaly év végi tervek még arról szóltak, hogy a modellfrissítésekkel párhuzamosan a kulcsfontosságú típusokat 2026-tól Wolfsburgba költöztetik, az ID.4 gyártását Emdenbe csoportosítják át, az ID.5-öt pedig kivezetik a kínálatból. Ha ez az eredeti elképzelés valósult volna meg, Zwickauban gyakorlatilag csak az Audi Q4 e-tron és annak Sportback változata maradt volna gyártásban. Ez a kapacitások kihasználatlansága miatt egyértelműen a leépítés előszobáját jelentette volna, amit az ígért akkumulátor-újrahasznosítási központ sem tudott volna érdemben ellensúlyozni. A mostani döntés azonban – legalábbis átmenetileg – stabilizálja a VW Sachsen helyzetét – írja a Világgazdaság.

Meglepetés Volkswagen ügyben.
Meglepetés Volkswagen-ügyben. A kép illusztráció


Mit változtat most a Volkswagen?

Az üzem évfordulóján tartott dolgozói rendezvényen derült ki, hogy a 2024 végén meghozott döntések nem valósulnak meg teljes egészében. A Cupra Born továbbra is kizárólag Zwickauban készül majd, míg az ID.3 gyártása a tervezettnél tovább marad Szászországban. A Cupra wolfsburgi áthelyezését teljes egészében törölték, az ID.3 esetében pedig legalább elhalasztották a költözést.

Sajtóértesülések szerint a háttérben frissített volumentervek és új modellmegosztás áll,

amely Németország két legnagyobb üzemét, Zwickaut és Wolfsburgot érinti. Egy belső dokumentum alapján az ID.3 PA modellfrissítés 2026 nyarán még Zwickauban kerül piacra, 2027-től azonban már Wolfsburg is bekapcsolódik a gyártásba. Az állítólag 2027 tavaszára érkező ID.3 GTI viszont kizárólag Wolfsburgban készül majd. A teljes ID.3-gyártás a jelenlegi tervek szerint 2028-tól kerülne át végleg Wolfsburgba.

A zwickaui üzem éves kapacitása jelenleg 300 ezer elektromos autó, de a változások így sem maradnak el. Amikor az ID.3 gyártása teljesen megszűnik a telephelyen, az üzem két gyártósorról egyre áll át, és a Cupra Born valamint az Audi Q4 e-tron egy csarnokban készül majd. A korábbi tervek 2030-ig 170 ezer darabos kapacitáscsökkentéssel számoltak, de egyelőre nem világos, hogy ez továbbra is érvényben marad-e.

Drezdának vége, legördült az utolsó autó – Kína győzött

Korábban soha nem zárt be németországi gyárat az autóipari óriás. A Volkswagen drezdai üzeme kedden lehúzta a rolót. A drezdai gyárban 2002-ben indult el a termelés, és 2025. december 16-án ért véget. A Volkswagen még 2024-ben állapodott meg a munkavállalói tanáccsal és a szakszervezetekkel arról, hogy 35 ezer embert bocsát el, és csökkenti kapacitását Németországban, válaszul

  • a kínai gyártók által beindított árversenyre,
  • az európai piacon csökkenő keresletre
  • és az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedésére.
    A megállapodás részét képezte azt is, hogy a Volkswagen drezdai járműgyártása, a keletnémet Szászország tartomány fővárosában, 2025 végéig leáll. Ez kedden meg is történt, a német autóipari óriás leállította a járműgyártást drezdai gyárában.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

