Szomorú pillanat a németországi Volkswagen-gyárban

Szomorú mérföldkőhöz érkezett a német autóipar. A Volkswagen kedden bezárta az egyik gyártóüzemét Németországban, erre 88 éves története során eddig még nem volt példa. A drezdai gyárban 2002-ben indult el a termelés, és 2025. december 16-án ért véget – írja a Világgazdaság.

Megszűnik a gyártás a drezdai Volkswagen-gyárban, innovációs központként működik tovább

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / DPA

Az Anadolu Anjasi összefoglalója szerint a Volkswagen még 2024-ben állapodott meg a munkavállalói tanáccsal és a szakszervezetekkel arról, hogy 35000 embert bocsát el és csökkenti kapacitását Németországban, válaszul

a kínai gyártók által beindított árversenyére,

az európai piacon csökkenő keresletre

és az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedésére.

A megállapodás részét képezte azt is, hogy a Volkswagen drezdai járműgyártása, a kelet-német Szászország tartomány fővárosában, 2025 végéig leáll. Ez kedden meg is történt, a német autóipari óriás leállított a járműgyártást drezdai gyárában.

A Volkswagen 88 éves története során először fordul elő, hogy a vállalat bezár egy gyártóüzemet Németországban.

A drezdai gyár bezárására azt követően került sor, hogy a Volkswagen pénzforgalmi problémákkal küzdött a gyenge kínai értékesítés, az európai kereslet csökkenése és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló értékesítésre kivetett vámok miatt. A Donald Trump által kivetett vámokat ráadásul nem is sejthette a gyártó a tavalyi bejelentés idején. A vállalatnak az elkövetkező öt évben körülbelül 160 milliárd euró értékű beruházást kell finanszíroznia.

Mint ismert, a Volkswagen 2024 decemberében, az úgynevezett „karácsonyi béke” keretében jelentette be a drezdai járműgyártás megszüntetését. A hosszú tárgyalások és a sztrájkok után a cég megegyezett az IG Metall szakszervezettel, hogy 2030-ig 35 ezer munkahely szűnik meg, és 700 ezer darabbal csökkentik a teljes gyártókapacitást anélkül, hogy hivatalosan bezárnának üzemeket.

Ennek értelmében 2026 januárjától a Gläserne Manufaktur nem teljes bezárásra, hanem átalakításra kerül, azonban kiszállítási helyszínként megmarad. A tervek szerint egy innovációs központot hoznak létre a központi technológiai területek számára, többek között a mesterséges intelligencia, a robotika, a mikroelektronika és a chiptervezés számára. A Drezdai Műszaki Egyetem (TU) a jövőben a gyár területének csaknem felét kívánja használni.

A bezárt drezdai gyárban dolgozó 230 alkalmazott egyelőre megtarthatja munkahelyét a Volkswagen kötelékében.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az innovációs központ teljesen más szaktudást igényel, mint a járműgyártás. A korábbi felállásban 205 dolgozó évente 6000 ID.3-at szerelt össze. A Volkswagen Sachsen azonban jelezte, hogy az új struktúrában legfeljebb 135 munkavállalónak tud hosszabb távú pozíciót kínálni.



