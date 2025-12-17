autóiparNémetországVolkswagengyárbezárás

Szomorú pillanat a németországi Volkswagen-gyárban

Lehúzta a rolót a Volkswagen drezdai üzeme kedden. Ez az első alkalom, hogy németországi gyárat zár be az autóipari óriás, a tervek szerint a gyár a jövőben innovációs közponként működik majd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:16
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szomorú mérföldkőhöz érkezett a német autóipar. A Volkswagen kedden bezárta az egyik gyártóüzemét Németországban, erre 88 éves története során eddig még nem volt példa. A drezdai gyárban 2002-ben indult el a termelés, és 2025. december 16-án ért véget – írja a Világgazdaság

Volkswagen-gyár:megszúnik a gyártás az üzemben
Megszűnik a gyártás a drezdai Volkswagen-gyárban, innovációs központként működik tovább
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / DPA

Az Anadolu Anjasi összefoglalója szerint a Volkswagen még 2024-ben állapodott meg a munkavállalói tanáccsal és a szakszervezetekkel arról, hogy 35000 embert bocsát el és csökkenti kapacitását Németországban, válaszul

  • a kínai gyártók által beindított árversenyére,
  • az európai piacon csökkenő keresletre
  • és az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedésére.

A megállapodás részét képezte azt is, hogy a Volkswagen drezdai járműgyártása, a kelet-német Szászország tartomány fővárosában, 2025 végéig leáll. Ez kedden meg is történt, a német autóipari óriás leállított a járműgyártást drezdai gyárában. 

A Volkswagen 88 éves története során először fordul elő, hogy a vállalat bezár egy gyártóüzemet Németországban.

A drezdai gyár bezárására azt követően került sor, hogy a Volkswagen pénzforgalmi problémákkal küzdött a gyenge kínai értékesítés, az európai kereslet csökkenése és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló értékesítésre kivetett vámok miatt. A Donald Trump által kivetett vámokat ráadásul nem is sejthette a gyártó a tavalyi bejelentés idején. A vállalatnak az elkövetkező öt évben körülbelül 160 milliárd euró értékű beruházást kell finanszíroznia.

Mint ismert, a Volkswagen 2024 decemberében, az úgynevezett „karácsonyi béke” keretében jelentette be a drezdai járműgyártás megszüntetését. A hosszú tárgyalások és a sztrájkok után a cég megegyezett az IG Metall szakszervezettel, hogy 2030-ig 35 ezer munkahely szűnik meg, és 700 ezer darabbal csökkentik a teljes gyártókapacitást anélkül, hogy hivatalosan bezárnának üzemeket.

Ennek értelmében 2026 januárjától a Gläserne Manufaktur nem teljes bezárásra, hanem átalakításra kerül, azonban kiszállítási helyszínként megmarad. A tervek szerint egy innovációs központot hoznak létre a központi technológiai területek számára, többek között a mesterséges intelligencia, a robotika, a mikroelektronika és a chiptervezés számára. A Drezdai Műszaki Egyetem (TU) a jövőben a gyár területének csaknem felét kívánja használni.

A bezárt drezdai gyárban dolgozó 230 alkalmazott egyelőre megtarthatja munkahelyét a Volkswagen kötelékében.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az innovációs központ teljesen más szaktudást igényel, mint a járműgyártás. A korábbi felállásban 205 dolgozó évente 6000 ID.3-at szerelt össze. A Volkswagen Sachsen azonban jelezte, hogy az új struktúrában legfeljebb 135 munkavállalónak tud hosszabb távú pozíciót kínálni.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.