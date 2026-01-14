Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

hitelminimálbérlakáshitelhitelfelvételátlagbér

A korábbinál jóval több hitelt lehetne felvenni a minimálbérből

Ma már akár minimálbérrel is közel 24 millió forint lakáshitel vehető fel Magyarországon, ha pusztán a jövedelemarányos törlesztés szabályait vesszük figyelembe. A minimálbér-emelés, az szja-mentesség és a fix 3 százalékos Otthon start hitel látványosan, 37 százalékkal kitolta a hitelfelvételi lehetőségeket – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az átlagbérrel pedig akár egy 55 millió forintos lakás is megvásárolható hitellel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 9:20
Illusztráció Fotó: Kallus György
Ma már akár minimálbérrel is közel 24 millió forint lakáshitel vehető fel Magyarországon, ha pusztán a jövedelemarányos törlesztés szabályait vesszük figyelembe. A minimálbér-emelés, az szja-mentesség és a fix 3 százalékos Otthon start hitel látványosan, 37 százalékkal kitolta a hitelfelvételi lehetőségeket – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az átlagbérrel pedig akár egy 55 millió forintos lakás is megvásárolható hitellel.

20251002 Budapest Eladó, kiadó lakás. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Átlagbérrel akár 55 millió forintnyi lakáshitel is felvehető. Fotó: Ladóczki Balázs

A korábbinál jóval többre lehet elég a minimálbér összege a hitelpiacon: csak az adósságfék-szabályokat figyelembe véve közel 24 millió forint lakáshitel felvételére is elég lehet

– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A növekedést két tényező okozza:

  1. egyrészt az idei 11 százalékos minimálbér-emelés, 
  2. másrészt az szja-mentesség, amely a nettó jövedelmet érdemben növeli (2026-ban a 25 év alatti fiatalok, a harminc év alatti egy gyereket, a negyven év alatti kettő és minden három vagy több gyermeket nevelő nő szja-mentesen kapja meg a jövedelmét).

A kettő együtt – elvi szinten, hiszen a banki hitelbírálat egyedi feltételeket is szabhat – több mint harmadával, mintegy 37 százalékkal magasabb hitelkeretet tesz elérhetővé még minimálbér esetén is – emlékeztet Gergely Péter.

A BiztosDöntés.hu számításai szerint egy minimálbéres jövedelem 2025 végén még legfeljebb 17-18 millió forintos évi 3 százalékos kamatozású Otthon start lakáshitel felvételét tette volna lehetővé. 

A megemelt minimálbérrel ez önmagában is közel 19,5 millió forintra nőtt, míg az szja-mentesség bevonásával – 3 százalékos, húszéves futamidejű, fix kamatozású Otthon start hitelnél – 23,7–23,8 millió forintos hitelösszeg is kijöhet a jövedelemarányos törlesztési mutató szabályai alapján.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni: ez pusztán elvi lehetőség, nem automatikus jogosultság. A bankok vizsgálják a munkaviszony stabilitását, a megélhetés költségeit, az egyéb kötelezettségeket és a hitelmúltat egyaránt, miközben alacsonyabb havi jövedelemnél gyakran kérik adóstárs bevonását is. Ugyanakkor a tendencia egyértelmű: a jövedelemadó-mentesség ott fejti ki igazán erősen a hatását, ahol a nettó kereset már eleve magasabb.

Gergely Péter szerint ezt jól mutatja a Központi Statisztikai Hivatal által kimutatott legfrissebb, 2025 októberére vonatkozó, 482 400 forintos nettó átlagkereset esete. Látni kell, hogy az szja-mentesség nélkül ekkora jövedelemmel – ötvenszázalékos jövedelemarányos törlesztőrészlettel számolva – nagyjából 43-44 millió forintnyi lakáshitel érhető el 3 százalékos kamaton, húsz évre. Ha azonban ez a jövedelem szja-mentessé válik, a nettó bér több mint 88 ezer forinttal nő, ami már közel 52 millió forintos hitelplafont eredményezhet. Ez önmagában mintegy húszszázalékos ugrás, pusztán az szja-mentességnek köszönhetően.

 

Átlagbérből is futja egy 55 milliós lakásra

A képet tovább árnyalja az önerő kérdése. Az állami támogatás mellett elérhető konstrukcióknál elérhető tízszázalékos, minimális önerő mellett a minimálbéres, szja-mentes hitelösszeggel közel 26-27 millió forintos lakás, míg az átlagkeresethez kapcsolódó, adómentes hitelkerettel 57-58 millió forintos ingatlan is megcélozható. Ez már számos vidéki városban, sőt a budapesti agglomeráció egyes részein is reális alternatívát jelent.

Az elmúlt hónapok történései után merésznek tűnő állítás, de a számok ezt támasztják alá: a kisebb önerő és az szja-kedvezmény együttese még az emelkedő ingatlanárak mellett is jó üzletté teheti a lakásvásárlást – véli Gergely Péter. A magasabb nettó jövedelem nagyobb törlesztési mozgásteret ad, ez pedig érdemben kitolja a finanszírozható ingatlanértéket – emlékeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Ugyanakkor a szakértő szerint kulcskérdés marad a tudatos tervezés: a kedvezmények időtávja, a kamatkörnyezet és a jövedelmi stabilitás együttes mérlegelése nélkül könnyen túlzott kockázatot vállalhat egy háztartás. A lehetőség adott – de élni vele csak megfontoltan érdemes.

 

Az Otthon start uralja a piacot

A legfeljebb 3 százalékos éves kamat mellett elérhető Otthon start hitel drámai fordulatot hozott a lakáshitelek piacán: októberben és novemberben is rekord összegben kötöttek szerződéseket a bankok – 257,6, illetve 274 milliárd forint összegben –, és az első tizenegy hónap is új csúcsot hozott, 1700 milliárd forintot meghaladó volumen mellett. 

Ennek tükrében nem csoda, hogy – a BiztosDöntés.hu Otthon start hitel kalkulátora szerint – az új támogatott konstrukciónál változatlanul nagyon sok kedvezményt kínálnak a pénzintézetek.

  • Az Erste akciójában csak az Otthon start hitel felvételéért kétszázezer forint jóváírás járhat. Vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további negyven-negyvenezer forintos egyszeri jóváírás is szerezhető, így, ha ketten igénylik a hitelt, akár 360 ezer forint ajándékpénz is összegyűjthető.
  • A Gránit Banknál akár 320 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat a kölcsön mellé. Utóbbi feltétele, hogy az adós és az adóstárs is új ügyfélként, ajánlókóddal nyisson számlát a pénzintézetnél. A Gránit Bank átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is, miközben rendkívül kedvező, évi 2,85 százalékos kamattal kínálja az Otthon start hitelt.
  • Az OTP Banknál egyéves türelmi idővel is igényelhető a konstrukció OTP Évnyerő otthon start lakáshitel néven: itt az első 12 hónapban az ügyfeleknek csak a kamatot kell fizetniük. Emellett több induló díjkedvezmény is elérhető a pénzintézetnél: így például a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 35 ezer forintot meghaladó részét nem kell megfizetni, ha az ügyfél teljesíti a vonatkozó feltételeket, de a hitelhez kapcsolódó, megfelelő biztosítások megkötésekor a pénzintézet elengedi a folyósítási díjat, és utólag megtérítik a közjegyzői költség ötven százalékát is.
  • A MagNet Banknál kétszázezer forint egyszeri jóváírás járhat a banknál történő számlavezetés és tízmillió forintot elérő hitelösszeg esetén.
  • A K&H most kétszázezer forintos egyszeri jóváírást ad az Otthon start igényléséhez kapcsolódóan, miközben az új bankszámla nyitása hatvanezer forintot érhet az igénylőknek.
  • Az MBH Bank kétszázezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesítésekor. Az ajándékpénz összege ugyanakkor elérheti a 220 ezer forintot is, ha az ügyfél az igényléssel párhuzamosan lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta Lakáskasszánál. A prémium- és privát banki ügyfelek emellett kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamattal vehetik fel a hitelt.
  • Az UniCredit Bank most futó akciójában kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal igényelhető az Otthon start hitel, és egy havi törlesztőrészletet – de minimum  százezer forintot – visszatérít a pénzintézet, ha teljesülnek a kért feltételek.
  • A Raiffeisen Bank kétszázezer forintos, egyszeri jóváírást ad a támogatott lakáshitel hitel mellé, miközben az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket.
  • A CIB Bank kétszázezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesülésekor, és az ECO, illetve ECO Plusz számlacsomagnál a futamidő végéig – vagy a hitel visszafizetéséig – nulla forint a számlavezetési díj.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

