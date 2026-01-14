A korábbinál jóval több hitelt lehetne felvenni a minimálbérből

Ma már akár minimálbérrel is közel 24 millió forint lakáshitel vehető fel Magyarországon, ha pusztán a jövedelemarányos törlesztés szabályait vesszük figyelembe. A minimálbér-emelés, az szja-mentesség és a fix 3 százalékos Otthon start hitel látványosan, 37 százalékkal kitolta a hitelfelvételi lehetőségeket – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az átlagbérrel pedig akár egy 55 millió forintos lakás is megvásárolható hitellel.

Átlagbérrel akár 55 millió forintnyi lakáshitel is felvehető. Fotó: Ladóczki Balázs

A korábbinál jóval többre lehet elég a minimálbér összege a hitelpiacon: csak az adósságfék-szabályokat figyelembe véve közel 24 millió forint lakáshitel felvételére is elég lehet

– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A növekedést két tényező okozza:

egyrészt az idei 11 százalékos minimálbér-emelés, másrészt az szja-mentesség, amely a nettó jövedelmet érdemben növeli (2026-ban a 25 év alatti fiatalok, a harminc év alatti egy gyereket, a negyven év alatti kettő és minden három vagy több gyermeket nevelő nő szja-mentesen kapja meg a jövedelmét).

A kettő együtt – elvi szinten, hiszen a banki hitelbírálat egyedi feltételeket is szabhat – több mint harmadával, mintegy 37 százalékkal magasabb hitelkeretet tesz elérhetővé még minimálbér esetén is – emlékeztet Gergely Péter.

A BiztosDöntés.hu számításai szerint egy minimálbéres jövedelem 2025 végén még legfeljebb 17-18 millió forintos évi 3 százalékos kamatozású Otthon start lakáshitel felvételét tette volna lehetővé.

A megemelt minimálbérrel ez önmagában is közel 19,5 millió forintra nőtt, míg az szja-mentesség bevonásával – 3 százalékos, húszéves futamidejű, fix kamatozású Otthon start hitelnél – 23,7–23,8 millió forintos hitelösszeg is kijöhet a jövedelemarányos törlesztési mutató szabályai alapján.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni: ez pusztán elvi lehetőség, nem automatikus jogosultság. A bankok vizsgálják a munkaviszony stabilitását, a megélhetés költségeit, az egyéb kötelezettségeket és a hitelmúltat egyaránt, miközben alacsonyabb havi jövedelemnél gyakran kérik adóstárs bevonását is. Ugyanakkor a tendencia egyértelmű: a jövedelemadó-mentesség ott fejti ki igazán erősen a hatását, ahol a nettó kereset már eleve magasabb.