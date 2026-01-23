Továbbra is tartalékolnak a jegybankok aranyból

A lengyel lapok szerdai beszámolója szerint az ottani jegybanki tanács úgy döntött, hogy hétszáz tonnára növeli az állam aranytartalékát. Ezzel Lengyelország bekerül a tíz legnagyobb aranytartalékkal rendelkező ország közé. Múlt év végén az országnak 550 tonna aranya volt, most 104 tonnát vásárolt, és további beszerzések várhatók, hogy a bejelentett szintet elérjék. (A magyar aranytartalék 110 tonna, ezt a szintet 2024-ben érte el az ország.)

Fotó: Shutterstock

Közben a nemesfém tavaly jelentős, mintegy hatvanöt százalékos árfolyam-növekedéssel az egyik legjobban teljesítő befektetési eszközzé vált 2025-ben. Azért csak az egyik, mert például az ezüst 150 százalékos növekedést mutatott, amivel messze túlszárnyalt minden hagyományos tőzsdei eszközt. Hozzá kell tenni persze, hogy a nemesfémek jellemzően nem befektetési eszközök, tekintettel arra, hogy nem kamatoznak, minden elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az arany és az ezüst elsősorban értékmegőrző termék.

Tavaly ez egészen máshogy mutatott. Oroszország például váratlan profitot termelt az aranyárak ugrásszerű emelkedése révén, főleg az ukrajnai háború kezdete óta, és olyan mértékű nyereséget termelt, amely összehasonlítható a Vlagyimir Putyin elnök inváziója miatt Európában befagyasztott szuverén tartalékokkal.

A Bloomberg számításai szerint az Orosz Nemzeti Bank aranykészletének értéke több mint 216 milliárd dollárral nőtt 2022 februárja óta. Ugyanez elmondható egyébként a másik öt legnagyobb aranytartalékkal rendelkező országnál is, így az USA-nál (8133 tonna), Németországnál (3381 tonna), Olaszországnál (2451 tonna), Franciaországnál (2436 tonna) és Kínánál (1800 tonna). Lengyelország a tartalékban Japán mögé zárkózik majd fel, megelőzve Hollandiát és Indiát.

Oroszország azért érdekes a témában, mert a jegybank nagyrészt tartózkodott mind a fém nagyobb mértékű vásárlásától, mind aranytartalékainak felhasználásától ebben az időszakban. Annak ellenére is, hogy lényegében elvesztette a hozzáférést a szankciók miatt blokkolt külföldi értékpapírokhoz és devizákhoz. Tehát lényegében passzívan nőtt az aranytartalékainak értéke. Ezzel egyébként helyreáll Oroszország elvesztett pénzügyi kapacitásának egyensúlya, még akkor is, ha az Európai Unió nem adja vissza az általa zárolt orosz tartalékokat. Az egész pikantériája, hogy az Európában lefoglalt értékpapírokat és készpénzt most amúgy sem tudná eladni vagy elzálogosítani Oroszország, az arany viszont szükség esetén továbbra is monetizálható, magyarán konvertibilis pénzre váltható.