Továbbra is tartalékolnak a jegybankok aranyból

Az arany árának növekedése nemcsak a befektetőknek, hanem a nagy aranytartalékkal rendelkező országoknak is kedvezett. Oroszország például négy év alatt vissza is hozta azt a tartalék értéket, amit az Európai Unió zárolt.

Hőnyi Gyula
2026. 01. 23. 5:37
Fotó: ULI DECK Forrás: DPA
A lengyel lapok szerdai beszámolója szerint az ottani jegybanki tanács úgy döntött, hogy hétszáz tonnára növeli az állam aranytartalékát. Ezzel Lengyelország bekerül a tíz legnagyobb aranytartalékkal rendelkező ország közé. Múlt év végén az országnak 550 tonna aranya volt, most 104 tonnát vásárolt, és további beszerzések várhatók, hogy a bejelentett szintet elérjék. (A magyar aranytartalék 110 tonna, ezt a szintet 2024-ben érte el az ország.)

arany
Fotó:  Shutterstock

Közben a nemesfém tavaly jelentős, mintegy hatvanöt százalékos árfolyam-növekedéssel az egyik legjobban teljesítő befektetési eszközzé vált 2025-ben. Azért csak az egyik, mert például az ezüst 150 százalékos növekedést mutatott, amivel messze túlszárnyalt minden hagyományos tőzsdei eszközt. Hozzá kell tenni persze, hogy a nemesfémek jellemzően nem befektetési eszközök, tekintettel arra, hogy nem kamatoznak, minden elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az arany és az ezüst elsősorban értékmegőrző termék. 

Tavaly ez egészen máshogy mutatott. Oroszország például váratlan profitot termelt az aranyárak ugrásszerű emelkedése révén, főleg az ukrajnai háború kezdete óta, és olyan mértékű nyereséget termelt, amely összehasonlítható a Vlagyimir Putyin elnök inváziója miatt Európában befagyasztott szuverén tartalékokkal.

A Bloomberg számításai szerint az Orosz Nemzeti Bank aranykészletének értéke több mint 216 milliárd dollárral nőtt 2022 februárja óta. Ugyanez elmondható egyébként a másik öt legnagyobb aranytartalékkal rendelkező országnál is, így az USA-nál (8133 tonna), Németországnál (3381 tonna), Olaszországnál (2451 tonna), Franciaországnál (2436 tonna) és Kínánál (1800 tonna). Lengyelország a tartalékban Japán mögé zárkózik majd fel, megelőzve Hollandiát és Indiát.

Oroszország azért érdekes a témában, mert a jegybank nagyrészt tartózkodott mind a fém nagyobb mértékű vásárlásától, mind aranytartalékainak felhasználásától ebben az időszakban. Annak ellenére is, hogy lényegében elvesztette a hozzáférést a szankciók miatt blokkolt külföldi értékpapírokhoz és devizákhoz. Tehát lényegében passzívan nőtt az aranytartalékainak értéke. Ezzel egyébként helyreáll Oroszország elvesztett pénzügyi kapacitásának egyensúlya, még akkor is, ha az Európai Unió nem adja vissza az általa zárolt orosz tartalékokat. Az egész pikantériája, hogy az Európában lefoglalt értékpapírokat és készpénzt most amúgy sem tudná eladni vagy elzálogosítani Oroszország, az arany viszont szükség esetén továbbra is monetizálható, magyarán konvertibilis pénzre váltható.

Oroszország egyébként a világ második legnagyobb aranytermelője, évente több mint háromszáz tonna fémet bányászik. 2022 óta azonban az orosz arany nem juthat el a nyugati piacokra, és a Londoni Nemesfém Piaci Szövetség sem fogadja el. 

Ez megnehezíti az orosz központi bank esetleges nagymértékű értékesítését ázsiai vásárlóknak is, de a fém továbbra is kurrensebb, mint más tartalékeszközök.

Ezzel a történettel párhuzamosan emelkedett meredeken az arany ára az elmúlt négy évben, amit az egyes országok központi bankjainak kereslete is támogatott. Hozzá kell tenni, hogy az arany értékének növekedése egyben az aranytartalékoló országok monetáris biztonságát is javította.

A tavalyi szárnyalás után a Magyar Nemzet is foglalkozott a kérdéssel, hogy pontosan mi várható idén. A helyzet az, hogy a jelenlegi 4800 dolláros unciánkénti szint mind abszolút, mind reálértéken eddig a legmagasabb. (Reálértéken számolva a nyolcvanas években volt hasonló, az indexálások szerint akkor, mostani áron számolva 3500 dollár körüli értéken állt.) Tehát a mostani csúcs már igen magas, így az elemzők idénre nagyobb korrekciókat és a tavalyinál jóval kisebb éves szintű átlagárnövekedést várnak. De a becslések szerint a nemesfém továbbra is növekedő pályán van, így év közben (akár nagyobb korrekciók mellett) az unciánkénti ára elérheti és átlépheti az ötezer dollárt is.

