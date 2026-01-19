Újabb áruházláncnál hoz áresőt a január: mutatjuk, mit vehetünk olcsóbban

A sertéshúsok kínálatának közel felét érinti a PENNY árcsökkentése, melynek mértéke átlagosan 7 százalék, de egyes termékeknél elérheti a 16 százalékot. Az áreső többféle húskategóriára kiterjed, a vásárlók akciósan találják a polcokon többek között a sertés darálthúst, a sertéscombot vagy akár a sertéstarját.

A csirkehúskínálat mintegy 64 százalékát érinti az árcsökkentés a Pennyben, olcsóbb lett a csirkemell is/Fotó: Penny

A csirkehúskínálat mintegy 64 százalékánál találkozhatunk árcsökkentéssel az üzletekben, és többek között olyan termékeket érint, mint a népszerű

csomagolt csirkemell,

a csirkecomb

vagy a csirkeszárny.

Az érintett árucikkeknél ez átlagosan 9 százalék, míg a legnagyobb kedvezmény akár 24 százalék megtakarítást is jelenthet – derül ki az áruházlánc lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

„A PENNY számára kiemelten fontos, hogy a vásárlóknak egyszerre biztosítsa a minőséget és a pénztárcabarát árakat. Januári árcsökkentésünk második elemeként a tejtermékek után a húsválasztékunk árát is csökkentettük, így most még kedvezőbb áron kerülhetnek a kosarakba a hazai friss csirke és sertéshúsok” - nyilatkozta Bálint Zoltán, a PENNY beszerzési osztályvezetője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, néhány napja egy másik nagy áruházlánc, az Aldi is csökkentette a náluk kapható húsok árát: 14 féle friss csirkehús árát mérsékelték átlagosan több mint 6 százalékkal.