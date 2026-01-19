Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó

Újabb áruházláncnál hoz áresőt a január: mutatjuk, mit vehetünk olcsóbban

Január 19-től tartósan csökkenti több sertés- és csirkehús árát a PENNY Magyarország. Így a vásárlók a mindennapi bevásárlás során a megszokott pénztárcabarát árakon felül extra megtakarítást is elérhetnek. Az árcsökkentés a húsáruk széles kínálatát érinti, köztük a diszkontlánc közkedvelt, 100 százalékban hazai forrásból származó saját márkáját, a Kedvenc Hentese termékcsaládot is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 12:04
A sertéshúsok kínálatának közel felét érinti a PENNY árcsökkentése, melynek mértéke átlagosan 7 százalék, de egyes termékeknél elérheti a 16 százalékot. Az áreső többféle húskategóriára kiterjed, a vásárlók akciósan találják a polcokon többek között a sertés darálthúst, a sertéscombot vagy akár a sertéstarját.

árcsökkentés, csirkemell, Penny
A csirkehúskínálat mintegy 64 százalékát érinti az árcsökkentés a Pennyben, olcsóbb lett a csirkemell is/Fotó: Penny

A csirkehúskínálat mintegy 64 százalékánál találkozhatunk árcsökkentéssel az üzletekben, és többek között olyan termékeket érint, mint a népszerű 

  • csomagolt csirkemell, 
  • a csirkecomb 
  • vagy a csirkeszárny. 

Az érintett árucikkeknél ez átlagosan 9 százalék, míg a legnagyobb kedvezmény akár 24 százalék megtakarítást is jelenthet – derül ki az áruházlánc lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

„A PENNY számára kiemelten fontos, hogy a vásárlóknak egyszerre biztosítsa a minőséget és a pénztárcabarát árakat. Januári árcsökkentésünk második elemeként a tejtermékek után a húsválasztékunk árát is csökkentettük, így most még kedvezőbb áron kerülhetnek a kosarakba a hazai friss csirke és sertéshúsok” - nyilatkozta Bálint Zoltán, a PENNY beszerzési osztályvezetője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, néhány napja egy másik nagy áruházlánc, az Aldi is csökkentette a náluk kapható húsok árát: 14 féle friss csirkehús árát mérsékelték átlagosan több mint 6 százalékkal.

