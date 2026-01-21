Rendkívüli

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

átlagkeresetRegős Gáborbéremelés

A béremelés a magyar gazdaság túlélésének záloga – de mit hoz a jövő?

2010 az Európai Unióban óta a harmadik leggyorsabban növekedett a magyar családok jövedelme. A tavalyi év második felében a családi adókedvezmény növekedése és a háromgyermekes édesanyák októbertől esedékes szja-mentessége miatt a nettó átlagkeresetek növekedése a bruttóénál nagyobb lett – októberben például kereken tíz százalék, azaz a nettó átlagkereset 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Lehoczky Milán
2026. 01. 21. 14:44
Nem tört meg az elmúlt időszakban a béremelés Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2025 novemberi bruttó átlagkereseti adatokat. A tavalyi év 11. hónapjának vonatkozó adatára az októberi, illetve az első tíz havi adatok alapján már következtethetünk, hiszen a keresetek éves alapú változásában jellemzően csak kis volatilitás van, szemben az ipari vagy építőipari adattal. Októberben a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az első tíz hónapban az emelkedés 9,1 százalékot tett ki, ami 4,2-4,3 százalékos átlagos keresetemelkedést jelent.

átlagkereset, 20250930 Nyíregyháza Lego - gyár átadás Átadták a világ második legnagyobb Lego-gyárát, amelyet 54 milliárd forintos beruházással bővítettek. A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.Fotó: Kallus György LUS MW
Októberben a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. / Fotó: Kallus György

Az elemző mondja: szép teljesítmény a GDP-hez viszonyított átlagkereset-növekedés

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk érdeklődésére hangsúlyozta: figyelembe véve, hogy a tavalyi gazdasági növekedés 0,3-0,4 százalék körül lehetett, a reálkeresetek ekkora mértékű növekedése mindenképpen szép teljesítmény. Alapvetően és hosszú távon az a közgazdasági alapvetés, hogy a gazdasági növekedésnek és a reálbérek változásának együtt kell mozognia. Ez persze mint a reálbérek GDP-t érdemben meghaladó növekedéséből is látszik, rövid távon nem mindig igaz – mutatott rá az elemző, megjegyezve, hogy  ennek több oka is lehet. 

Az egyik az, hogy a régiós bérhányad jellemzően elmarad a nyugat-európai átlagtól, azaz a cégeknek van miből bért emelniük. A másik fő ok pedig az, hogy a multinacionális vállalatok házon belüli elszámolása sokszor nem a termék vagy szolgáltatás tényleges értéke, hanem belső szabályok vagy költségalapon történik, így a külföldi megrendelő többet tud fizetni az adott termékért vagy szolgáltatásért, hiszen az attól még így is versenyképes marad.

A kkv-k számára jelentheti a legnagyobb problémát a magasabb bér kitermelése

Ugyanakkor Regős Gábor kiemelte, hogy a magasabb bér kitermelése a legnagyobb problémát a kkv-k számára jelentheti, akik nagyobb arányban élnek a belső piacról – itt van leginkább szükség a fejlődésre, a hatékonyság növekedésére, a hozzáadott érték növekedésére. 

De miért is emelkedtek ekkora mértékben a tavalyi évben a bérek? – tette fel a kérdést az elemző, kifejtve: 2025-ben a minimálbér 9, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett – bár az utóbbi érint jóval több munkavállalót, úgy tűnik, hogy mégis csak számít az előbbi is, sokan azt veszik irányadónak. Egy másik ok lehet az is, hogy a munkaerőpiac több területen továbbra is feszes, még ha összességében ez a feszesség csökkent is – fűzte hozzá.

Az szja-mentesség és a családi adókedvezmény is megdobta keresetnövekedést

Regős Gábor kitért arra is, hogy az átlagbér növekedésében fontos szerepe volt annak is, hogy az első 10 hónapban a költségvetési szféra átlagos béremelkedése 9,7 százalék volt, de nem sokkal maradt el ettől a versenyszféra átlagosan 8,8 százalékos béremelése sem. Érdekesség, hogy az októberi adatokat tekintve már nagyobb volt az eltérés – jegyezte meg a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. 

Az év második felében 

  • a családi adókedvezmény növekedése 
  • és a háromgyermekes édesanyák októbertől esedékes szja-mentessége 

miatt a nettó átlagkeresetek növekedése a bruttóénál nagyobb lett – októberben például kereken tíz százalék, azaz a nettó átlagkereset 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – idézte fel.

Az év utolsó hónapjaiban is folytatódhatott az átlagkeresetek inflációt meghaladó növekedése

Hozzátette: a bérek emelkedése a magyar gazdaság túlélésének záloga. Ugyanis szerinte, ha ez nem történik meg és marad a nyugat-európainál jóval alacsonyabb bérszínvonal, az a munkaerő további elvándorlását és így alacsonyabb foglalkoztatotti létszámot és GDP-t eredményez majd. Ehhez persze szintén nem ártana a gazdasági növekedés beindulása – véli Regős Gábor. A novemberi adatok az elemző várakozásai szerint az októberihez hasonlóan alakulhattak – azaz folytatódhatott az átlagkeresetek inflációt szignifikánsan meghaladó növekedése. 

„Mindeközben a minimálbér vásárlóereje 120 százalékkal több mint a duplájára emelkedett, és a magyar családok rendelkezésre álló jövedelme a harmadik leggyorsabban növekedett az Európai Unióban 2010 óta” – közölte György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos napokban tett Facebook-bejegyzésében. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.