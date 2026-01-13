Biztonság az online ügyintézésben – ne dőljön be a trükkös üzeneteknek!

A digitális tér hatalmas előnye, hogy az ügyintézés egyszerűvé és gyorssá vált. Ugyanakkor egyre kifinomultabb támadásokat láthatunk. Ma már nem a régi, naivan megfogalmazott „kérlek, utalj pénzt” levelek jelentenek veszélyt. A csalók profi szoftverekkel, valós céges arculatot másoló sablonokkal dolgoznak, és pontosan tudják, hogyan szólítsanak meg minket. Egy sürgető fizetési felszólítás, egy gyanús számla vagy egy váratlan nyeremény, és a csapda máris készen áll.

A digitális térben a legnagyobb fegyverük az, hogy pont úgy tűnnek, mintha a megszokott szolgáltatónk, például az MVM keresne meg minket.

Az adathalászat lényege, hogy a támadók személyes adatokat – például bankkártyainformációkat – szerezzenek meg, és azokat pénzügyi károkozásra használják fel. Ehhez pedig sokszor elég egyetlen rossz mozdulat: egy linkre kattintás vagy egy adatmező kitöltése.

A támadók több csatornán is próbálkoznak:

– megtévesztő e-mailekkel és SMS-ekkel,

– telefonos megkeresésekkel,

– vagy az eredetihez nagyon hasonlító hamis weboldalakat hoznak létre.

Nem kell hozzá sem technológiai járatlanság, sem túlzott figyelmetlenség, egy jól időzített üzenet bárkit megingathat.

A terelés technikái

A csalók pszichológiai nyomásgyakorlást alkalmaznak. Olyan élethelyzetekre játszanak rá, amelyek sürgetést váltanak ki:

– szolgáltatás-kikapcsolással való fenyegetés,

– azonnali fizetési felszólítás,

– túl szép, hogy igaz legyen típusú nyeremények,

– vagy pénzvisszatérítési ígéret.

A látható jelek, ha tudjuk, hogy hol keressük őket

A jó hír az, hogy minél kifinomultabbak a módszerek, annál több apró részletbe csúszik hiba. És ez éppen elég ahhoz, hogy megálljunk egy pillanatra.

Az adathalász üzenetek többnyire siettetni próbálnak, a lényeg, hogy minél gyorsabban kattintsunk. Ha a hangvétel túl fenyegető vagy túl csábító, érdemes óvatosnak lenni.

Ezen kívül vannak olyan tipikus jelek, amelyek könnyen lebuktathatják a megtévesztőket:

– furcsa, szokatlanul hosszú feladó e-mail-cím, ismeretlen domainnel

– helyesírási és nyelvhelyességi hibák, kusza mondatszerkezetek