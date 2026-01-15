Rendkívüli

Figyelem! Fontos változás jön a NAV rendszerében, minden egyéni vállalkozót érint

Könnyítést hoz az új év az egyéni vállalkozóknak: még az év elején megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete. A Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportál (ÜPO) új, Vállalkozói Ügysegédje szolgál majd a vállalkozói bejelentkezésre és az adatváltozások közlésére. A jövő héttől indul – a vállalkozói érdekképviseleti szervek bevonásával – a tesztüzem.

2026. 01. 15.
Forrás: NAV
Az egyéni vállalkozói tevékenység az egyik legnépszerűbb vállalkozási forma Magyarországon. A több mint hatszázezer egyéni vállalkozó hivatalos ügyintézéseiben rendszeresen használja a NAV felületeit. Az adatváltozásokkal együtt átlagosan havi 15 ezer egyéni vállalkozói bejelentést fogad és rögzít a hivatal bejelentőfelülete és adatbázisa.

egyéni vállalkozó
Az egyéni vállalkozóknak egyszerűbbé válik az ügyintézés a számítógépről és telefonról is könnyen elérhető új ügysegédnek köszönhetően (Képünk illusztráció)/Fotó: Havran Zoltán

Az ügyfelek a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) intézhetik majd az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő bejelentéseiket. A változás minden egyéni vállalkozót érint – derül ki az adóhatóság lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Egyszerűbb, gyorsabb, és könnyebben használható lesz az új ügysegéd. Jelentős előrelépés az is, hogy az új felületen a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket.

Az új ügysegéd a NAV weboldaláról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a megszokott módon és minőségben lehessen bejelenteni a vállalkozói tevékenység szüneteltetését, a szünetelést követő folytatást, valamint a vállalkozás megszüntetését. Az Ügysegéddel továbbra is igényelhető hiteles igazolás az egyéni vállalkozás adatairól.

Az intézhető ügykörök, a bejelenthető adatok, valamint a választható és kötelező nyilatkozatok köre megegyezik a korábbival. A nyilvántartásba bejegyzett adatok az új Ügysegéd felületén is megtekinthetők.

Az új felület használata nagyon egyszerű, de az átállásban – tesztüzem biztosításával, előadásokkal, tájékoztatókkal – a NAV is segít. 

