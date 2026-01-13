mohukijelölt gyűjtőpontbegyűjtött fákhulladékfa

Utcára kidobott fenyőfák: megszólalt a hulladékgazdálkodó cég

Vízkereszt után hagyományosan megkezdődik az ünnepi időszak lezárása, aminek leglátványosabb jele a karácsonyfák megjelenése az utcákon. A szolgáltatók országszerte felkészültek a több millió fa begyűjtésére és újrahasznosítására. A MOHU tájékoztatása szerint a folyamat nemcsak logisztikai kihívás, hanem lehetőség is: a kidobott fenyőfa komposztként vagy energiaforrásként tér vissza a körforgásba. A zökkenőmentes elszállításhoz azonban a lakosság együttműködése is elengedhetetlen.

2026. 01. 13. 17:30
Kidobott fenyőfa, Veszprémből. Forrás: Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Január 6-a után minden esztendőben aktuálissá válik a kérdés: mi legyen a sorsuk a szobákat hetekig díszítő, ám mostanra funkciójukat vesztett fenyőknek. A begyűjtés országszerte szervezett keretek között zajlik. A fenyőfamennyiségek érzékeltetésére a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. lapunk megkeresésére közölte: Budapesten a becslések szerint mintegy öt-hatszázezer darab tűlevelű kerül ki az utcákra, országszerte ez akár több millió is lehet. 

Pécs, 2023. január 19. Fenyőfa darálék a Pannon Biomassza Kft. hőerőművének udvarán Pécsen 2023. január 19-én. A tulajdonos Veolia Energia Magyarország Zrt. tájékoztatása szerint akár 40 tonnányi, a karácsonyi ünnepek után kidobott fenyőfát is elégethetnek a két biomassza-tüzelésű blokkal működő pécsi hőerőműben. A Veolia több mint 60 állami és önkormányzati intézményt, 66 egészségügyi és szociális intézményt és 57 ipari telepet lát el energiával, távhőszolgáltatóként 14 városban több mint 270 000 távfűtött lakás és közintézmény fűtéséről gondoskodik. / Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztőség
Akár negyventonnányi, a karácsonyi ünnepek után kidobott fenyőfát is elégethetnek a két biomassza-tüzelésű blokkal működő pécsi hőerőműben. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Fenyőfahelyzet országszerte

A fővárosban a MOHU Budapest Zrt. végzi a szervezett begyűjtést, amely általában másfél hónapig tart. A budapestieknek két lehetőségük van: a hulladékgyűjtő kukák mellé helyezhetik ki a fát vagy igénybe vehetik a kerületenként kijelölt több száz gyűjtőpont egyikét. A begyűjtött fák itt nem vesznek kárba, hanem energetikai célokat szolgálnak. Az aprított fát a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben égetik el, ahol a magas gyantatartalom miatt kiváló tüzelőanyagként funkcionál. Az így nyert hő- és villamos energia több tízezer budapesti háztartás ellátását segíti a téli hónapokban.

A vidéki nagyvárosokban a helyi sajátosságokhoz igazodó, eltérő rendszert alakítottak ki. Debrecenben az A.K.S.D. Kft. végzi a munkát, és a lakókörnyezet típusa határozza meg a teendőket. A társasházi övezetekben élőknek a közterületen kijelölt gyűjtőpontokra kell kihelyezniük a fákat. A családi házas övezetekben lakóknak egyszerűbb a dolguk: ők a vegyes kommunális hulladék ürítési napján, közvetlenül a kukák mellé tehetik ki a növényeket. A cívisvárosban begyűjtött, várhatóan 28-30 tonnányi fenyő sorsa is rendezett, a legtöbb esetben komposzt formájában kerülnek vissza a körforgásba.

Miskolcon a MiReHu Nonprofit Kft. január 12. és 30. között végzi a szolgáltatást. 

A borsodi vármegyeszékhelyen külön felhívják a lakosság figyelmét egy fontos szabályra: a fákat tilos zsákban kihelyezni.

Azokat szabadon kell a gyűjtőhelyre tenni, ügyelve arra, hogy ne dobják úttestre, parkokba vagy zöldterületekre. A cél, hogy a gyűjtőjárművek akadálytalanul megközelíthessék a hulladékot. A nagyobb méretű fákat a lakosok a hulladékgyűjtő udvarba is beszállíthatják.

A kisebb településeken és falvakban a helyi szolgáltatók gyakran előre meghirdetett naptár szerint, úgynevezett járatszerű gyűjtéssel végzik a munkát.  Bár a logisztika eltérhet, az alapvető szabályok mindenhol hasonlók. Alapvető elvárás, hogy a fenyők teljesen mentesek legyenek:

  • a díszektől,
  •  szaloncukorpapíroktól, 
  • fényfüzérektől és a
  •  talapzattól.

 Ezek az idegen anyagok ugyanis komoly károkat okozhatnak a feldolgozó gépekben, és ellehetetlenítik az újrahasznosítást. A két és fél méternél magasabb példányokat érdemes kettévágni a könnyebb kezelhetőség érdekében.

Gyakori dilemma, mi történjen, ha valaki lecsúszik a kiemelt időszakról. A szolgáltató tájékoztatása megnyugtató: a másfél hónapos dömping után is elszállítják a fákat. Ilyenkor a normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze a kukák mellé kihelyezett örökzöldeket.

Fontos kérdés a tönkrement műfenyők sorsa is. A MOHU kifejtette: 

Amennyiben a műfenyő már nem használható, műanyag hulladéknak minősül. Mivel ezek a használati tárgyak általában meghaladják a szelektív hulladékgyűjtő edények méretét, és többnyire nem homogén anyagból készülnek, amelynek elemei gazdaságosan nem választhatók szét, elsősorban hulladékudvarban adhatók le, illetve lomtalanítás alkalmával helyezhetők ki.

 

Körforgás

A begyűjtött fák sorsa az adott régió lehetőségeitől függően alakul:

Magyarországon a begyűjtött fenyőket aprítják, majd komposzt vagy mulcs készül belőlük, parkok és állatkertek talajtakaráshoz alkalmazzák őket, illetve távhőtermeléshez. Ezzel a karácsonyfa nem hulladékként, hanem másodlagos erőforrásként tér vissza a körforgásba

– összegezte a folyamat lényegét a szolgáltató. A szervezett gyűjtés tehát nemcsak a közterületek rendjét szolgálja, hanem a fenntarthatóságot is biztosítja.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fülöp Ildikó)

