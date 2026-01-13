Utcára kidobott fenyőfák: megszólalt a hulladékgazdálkodó cég

Január 6-a után minden esztendőben aktuálissá válik a kérdés: mi legyen a sorsuk a szobákat hetekig díszítő, ám mostanra funkciójukat vesztett fenyőknek. A begyűjtés országszerte szervezett keretek között zajlik. A fenyőfamennyiségek érzékeltetésére a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. lapunk megkeresésére közölte: Budapesten a becslések szerint mintegy öt-hatszázezer darab tűlevelű kerül ki az utcákra, országszerte ez akár több millió is lehet.

Akár negyventonnányi, a karácsonyi ünnepek után kidobott fenyőfát is elégethetnek a két biomassza-tüzelésű blokkal működő pécsi hőerőműben. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Fenyőfahelyzet országszerte

A fővárosban a MOHU Budapest Zrt. végzi a szervezett begyűjtést, amely általában másfél hónapig tart. A budapestieknek két lehetőségük van: a hulladékgyűjtő kukák mellé helyezhetik ki a fát vagy igénybe vehetik a kerületenként kijelölt több száz gyűjtőpont egyikét. A begyűjtött fák itt nem vesznek kárba, hanem energetikai célokat szolgálnak. Az aprított fát a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben égetik el, ahol a magas gyantatartalom miatt kiváló tüzelőanyagként funkcionál. Az így nyert hő- és villamos energia több tízezer budapesti háztartás ellátását segíti a téli hónapokban.

A vidéki nagyvárosokban a helyi sajátosságokhoz igazodó, eltérő rendszert alakítottak ki. Debrecenben az A.K.S.D. Kft. végzi a munkát, és a lakókörnyezet típusa határozza meg a teendőket. A társasházi övezetekben élőknek a közterületen kijelölt gyűjtőpontokra kell kihelyezniük a fákat. A családi házas övezetekben lakóknak egyszerűbb a dolguk: ők a vegyes kommunális hulladék ürítési napján, közvetlenül a kukák mellé tehetik ki a növényeket. A cívisvárosban begyűjtött, várhatóan 28-30 tonnányi fenyő sorsa is rendezett, a legtöbb esetben komposzt formájában kerülnek vissza a körforgásba.

Miskolcon a MiReHu Nonprofit Kft. január 12. és 30. között végzi a szolgáltatást.

A borsodi vármegyeszékhelyen külön felhívják a lakosság figyelmét egy fontos szabályra: a fákat tilos zsákban kihelyezni.

Azokat szabadon kell a gyűjtőhelyre tenni, ügyelve arra, hogy ne dobják úttestre, parkokba vagy zöldterületekre. A cél, hogy a gyűjtőjárművek akadálytalanul megközelíthessék a hulladékot. A nagyobb méretű fákat a lakosok a hulladékgyűjtő udvarba is beszállíthatják.