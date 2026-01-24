cseppfolyósított földgázgázlngföldgáz

Gyorsan fogy Európa földgázkészlete, miközben a kiszolgáltatottsága növekszik

Megnövekedett fűtési igények mellett rohamosan fogynak Európa földgázkészletei, a tárolók átlagosan 47 százalékos töltöttségűek. A hazai ellátás folyamatos és biztonságos, a tárolók az ország méretéhez képest bőven nagyok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 15:01
Az LNG egyszerre jelent mentőövet és újabb függőséget Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az átlag alatti téli hőmérséklet miatt az elmúlt öt év leggyorsabb ütemében fogynak a földgázkészletek Európában, miközben a fűtési igény növekszik – írja az OilPrice-ra hivatkozva a román economica.net. A Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint az EU gáztárolóinak töltöttségi szintje január 21-én csak 47 százalék volt. Ez a szint jóval alacsonyabb az elmúlt évek átlagánál, ami azt jelzi, hogy Európának nyáron több gázt kell importálnia a készleteinek feltöltése érdekében – szemlézi a leírtakat az Origo, kiegészítve más fontos információkkal.

földgáz, Több ország drasztikus mértékben növelte a földgáz alapú orosz energiaimportját 2025-ben
Európa földgáztárolói nagyjából 47 százalékos töltöttségűek 
Fotó: AFP

 

Földgáz: nő Európa függőségi helyzete

Adódik a kérdés, honnan lehet pluszmennyiséget importálni. Európa idén rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami tovább erősíti a kontinens kiszolgáltatottságát a globális – gyakran kiszámíthatatlan – energiapiacoknak. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency IEA) friss jelentése szerint az európai LNG-import meghaladja a 185 milliárd köbmétert, még úgy is, hogy a gáz iránti összesített kereslet a megújulók térnyerése miatt csökken az unióban – közölte a Bloomberg.

Európa számára az LNG egyszerre jelent mentőövet és sebezhetőséget. Miközben biztosítja az ellátás folytonosságát az orosz import megszűnését követően, új függőségi viszonyt teremt a globális piacokkal – és különösen az Egyesült Államokkal. A kérdés nem az, hogy szükség van-e LNG-re, hanem az, meddig tartható fenn ez a kockázatos egyensúly az energiaátmenet időszakában. Tény, hogy az amerikai LNG-t eredetileg az orosz gáz biztonságos alternatívájának szánták. Ez ma már nem magától értetődő, mivel a transzatlanti kapcsolatok válságban vannak. Az Európai Unió egyre növekvő függősége az amerikai cseppfolyósított földgáz importjától „potenciálisan magas kockázatú új geopolitikai függőséget teremtett” – mondta Ana Maria Jaller-Makarewicz, az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet vezető energiaelemzője a Politicónak. Hozzátette: az amerikai gáztól való túlzott függőség ellentmond az EU politikájának, amely a közösség energiabiztonságának fokozását célozta a diverzifikációval. 

Magyarország helyzete ugyanakkor speciális. Noha gyorsan fogy a gáz, az induló készleteink hatalmasak voltak: az ország fogyasztásarányosan Európa egyik legnagyobb tárolókapacitásával rendelkezik, ez több mint hatmilliárd köbméter. Így, bár a felhasználást illetően az európai átlaghoz közelítünk, a mi készleteink mérete ehhez viszonyítva jóval nagyobb. Ráadásul hazánknak tranzit-, illetve elosztószerepe is van. A hazai kitermelés a belföldi szükséglet 15 százalékát fedezi.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.