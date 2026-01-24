Gyorsan fogy Európa földgázkészlete, miközben a kiszolgáltatottsága növekszik

Az átlag alatti téli hőmérséklet miatt az elmúlt öt év leggyorsabb ütemében fogynak a földgázkészletek Európában, miközben a fűtési igény növekszik – írja az OilPrice-ra hivatkozva a román economica.net. A Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint az EU gáztárolóinak töltöttségi szintje január 21-én csak 47 százalék volt. Ez a szint jóval alacsonyabb az elmúlt évek átlagánál, ami azt jelzi, hogy Európának nyáron több gázt kell importálnia a készleteinek feltöltése érdekében – szemlézi a leírtakat az Origo, kiegészítve más fontos információkkal.

Európa földgáztárolói nagyjából 47 százalékos töltöttségűek

Fotó: AFP

Földgáz: nő Európa függőségi helyzete

Adódik a kérdés, honnan lehet pluszmennyiséget importálni. Európa idén rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami tovább erősíti a kontinens kiszolgáltatottságát a globális – gyakran kiszámíthatatlan – energiapiacoknak. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency IEA) friss jelentése szerint az európai LNG-import meghaladja a 185 milliárd köbmétert, még úgy is, hogy a gáz iránti összesített kereslet a megújulók térnyerése miatt csökken az unióban – közölte a Bloomberg.

Európa számára az LNG egyszerre jelent mentőövet és sebezhetőséget. Miközben biztosítja az ellátás folytonosságát az orosz import megszűnését követően, új függőségi viszonyt teremt a globális piacokkal – és különösen az Egyesült Államokkal. A kérdés nem az, hogy szükség van-e LNG-re, hanem az, meddig tartható fenn ez a kockázatos egyensúly az energiaátmenet időszakában. Tény, hogy az amerikai LNG-t eredetileg az orosz gáz biztonságos alternatívájának szánták. Ez ma már nem magától értetődő, mivel a transzatlanti kapcsolatok válságban vannak. Az Európai Unió egyre növekvő függősége az amerikai cseppfolyósított földgáz importjától „potenciálisan magas kockázatú új geopolitikai függőséget teremtett” – mondta Ana Maria Jaller-Makarewicz, az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet vezető energiaelemzője a Politicónak. Hozzátette: az amerikai gáztól való túlzott függőség ellentmond az EU politikájának, amely a közösség energiabiztonságának fokozását célozta a diverzifikációval.