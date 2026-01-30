Rendkívüli

A háború ellenére is stabil rajtkőről startol 2026-ban a magyar gazdaság

A háború visszafogja a gazdasági növekedést. A kormány ennek ellensúlyozása érdekében békegazdaságot épít.

2026. 01. 30. 13:11
A borítókép illusztráció Forrás: MTI/Máthé Zoltán
A szomszédunkban zajló háború elhúzódása visszafogja a gazdasági növekedést. A kormány mindent megtesz, hogy a háború negatív hatását semlegesítse, a magyar gazdaság teljesítményét pedig növelje. A kormány a belgazdaságra képes hatni, a fogyasztásösztönző kormányzati intézkedések eredményeképpen 2025-ben öt százalékkal bővült a fogyasztás, ami két százalékponttal húzta fel a GDP teljesítményét. Ezen kormányzati intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett lépni. A kormány így képes volt arra, hogy a háború és a gyenge német gazdaság negatív hatásait ellensúlyozza. A kormány – Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére – békegazdaságot épít, mert a magyarok pénzének nem Ukrajnában van a helye, hanem a magyar családoknál, nyugdíjasoknál és a hazai kkv-knál.

A magyar ipar fejlődik, viszont a német gazdaság válsága rosszul hat a számok alakulására. Fotó: Laczkó Izabella

A kormány jelentős lépéseket tett, a gazdasági helyzet stabil

A fogyasztás élénkítése és a nettó reáljövedelmek emelése érdekében a kormány emeli a béreket (11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és fellép az áremelésekkel szemben (árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése).

A magyar gazdaság teljesítményéhez a tovább élénkülő fogyasztás, majd egyre erőteljesebben az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése járulhat hozzá.

 Mindezt a Demján Sándor-program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, a 150 új gyár program, valamint a kilencvenmilliárdos kkv-adócsökkentés és az éttermeket segítő százmilliárd forintos akcióterv is támogatja.

 

