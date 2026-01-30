Már látszik a fény az alagút végén

A statisztikai hivatal adatközléséből kiderül, hogy a magyar bruttó hazai termék (GDP) a tavalyi év utolsó negyedévében is a pozitív tartományban maradt. A nyers adatok alapján 0,7 százalékos, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított számok szerint pedig 0,5 százalékos bővülést regisztráltak éves összevetésben. A magyar gazdaság a teljes 2025-ös évben növekedést produkált. Bár a gyarapodás mértéke egyelőre alacsony szinten van, a recessziós félelmeket egyértelműen sikerült eloszlatni, a gazdaság pedig elkerülte a visszaesést.

A KSH adataiból egyértelműen kiolvasható, hogy a jövő évi gazdasági növekedés mértéke stabil alapokon nyugszik. Illusztráció Fotó: Shutterstock

A hivatal adatai egyértelműek

A Központi Statisztikai Hivatal gyorsbecslése alapján a szolgáltatások és az építőipar járult hozzá pozitívan a GDP alakulásához. Az építőipar esetében az állami útépítések és a jelentős mértékben élénkülő lakásépítések adtak lendületet az év végén.

Ezzel szemben az ipari termelés továbbra is küzd a külső körülményekkel. Ennek legfőbb oka nem a hazai teljesítőképesség hiánya, hanem legfontosabb kereskedelmi partnerünk, Németország gazdasági megtorpanása.

A német válság és a külső kereslet gyengélkedése negatívan hat az exportorientált hazai ipari termelésre, ami visszafogta az összgazdasági teljesítményt. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint ez a hatás meghatározó volt az elmúlt időszakban:

Emögött továbbra is a külső kereslet gyengélkedése, elsősorban a német gazdaság elhúzódó válsága jelenik meg, amely negatívan hat az exportorientált hazai ipari termelésre, miközben a jelentős szabad kapacitások és a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság a vállalatok beruházási hajlandóságát is mérsékelte.

Az intézkedések működnek

A nehézségek ellenére vannak kifejezetten jól teljesítő ágazatok. A havi adatok alapján a turizmus például gyakorlatilag rekordszinten teljesített, ami javította a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlegét. Szintén a pozitív oldalon áll a belső fogyasztás élénkülése. A növekvő reálbérek és a kormány családpolitikai intézkedései, mint a családi adókedvezmény növelése, a csok plusz és a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége növelték a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét. Ez a többletforrás a szolgáltatások és a kereskedelem forgalmában csapódott le, ezzel stabilizálva a gazdaságot.