Rekordközeli optimizmus: mitől látják pozitívan a gazdasági helyzetet a magyarok

Jelentősen, 3,8 indexponttal javult a lakosság gazdasági várakozása, míg a vállalatok gazdasági közérzete 0,2 indexpont csökkenéssel jóformán stagnált az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −6,8-re emelkedett, a vállalati mutató értéke pedig −9,9 indexpontra gyengült – derült ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026. januári felméréséből. Jelezték: ennél jobb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 2022 márciusában mértek.

A gazdasági hangulat nagyfokú javulására akkor számíthatunk, ha a háború véget ér/ Fotó: Shutterstock

Javuló gazdasági hangulat

A Századvég a januári felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a munkahelyek stabilitását illetően mérte, a vállalatoknál pedig a Magyarország gazdasági helyzetének jövőbeni alakulását illető várakozás jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban – vagyis 2-4 százalék közötti szinten – stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött januárban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi −0,4-ről 3,3-re nőtt. A gazdasági környezet érzékelése januárban az előző havi −17,2-ről −13,6-re, az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −50,1-ről −46,3-re javult, továbbá az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált, −7,3-ről −3,3-re.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2026 januárjában jelentős, trendszerű pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk a munkahelyek stabilitásának megítélésében

– jelezték.

A megkérdezettek 47,8 százaléka egyáltalán nem tart tőle, hogy elveszítené,

míg a megkérdezettek 26,5 százaléka inkább nem tart tőle.

Az interjúalanyok 17,8 százaléka inkább tartott tőle,

miközben 7,4 százalék nagyon tart tőle.

Az érettségizettek konjunktúraérzete a legkedvezőbb

A lakosság konjunktúraérzetét végzettségek szerint vizsgálva megállapítható, hogy a négy kategóriából háromban erősödést tapasztaltak. A legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél 0,4 indexpontos csökkenést, a szakiskola vagy szakmunkás érettségivel rendelkezőknél 2,2 indexpontos, a középiskolai érettségizettek körében 6,2 indexpontos, míg a főiskolai vagy egyetemi végzettségűeknél 6,4 indexpontos javulást mértek. Így a legkedvezőbb a középiskolai érettségizettek konjunktúraérzete, −5,0 indexponttal, a legkedvezőtlenebb pedig a szakiskola és szakmunkás érettségivel rendelkezőké, −8,7 indexpont. A további indexértékek a következők voltak: a legfeljebb általános iskolai végzettségnél −7,0, illetve a főiskolai vagy egyetemi végzettségűek körében −7,6, indexpont.

A legnagyobb pozitív változást 2026 januárjában a vállalatoknál a magyar gazdaság helyzetének jövőbeni alakulásával kapcsolatban mérték.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy a következő egy év során hogyan változik az ország gazdasági helyzete, januárban a vállalatok vezetői összességében jóval, 4,3 indexponttal kedvezőbb válaszokat adtak a decemberiekhez képest. Magyarország gazdasági helyzetének kismértékű javulására a vállalatok 26,2 százaléka , míg jelentősen javuló gazdasági helyzetre 2,7 százalék számít. Ebben a hónapban a vállalatok mindössze 9,0 százaléka válaszolta, hogy jelentősen romlik Magyarország gazdasági helyzete a következő egy évben. Kismértékű romlást a megkérdezettek 20,9 százaléka vár, míg változatlan gazdasági helyzettel a megkérdezett vállalatok 28,2 százaléka számol.