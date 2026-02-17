„A vászon valaha volt legnagyszerűbb consigliere-je” – Így búcsúzik Hollywood Robert Duvalltól

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, 95 éves korában hétfőn elhunyt a többszörös Oscar-, valamint Golden Globe- és Emmy-díjas színész, Robert Duvall. Az ikontól megrendülten búcsúznak Hollywood legnagyobb sztárjai.

Fotó: DINOVI PICTURES / LONELY FILM PR / Collection ChristopheL via AFP

Búcsúzik Hollywood Robert Duvalltól

Robert De Niro színész egy közleményben búcsúzott kollégájától:

Isten áldja Bobbyt. Remélem, én is megélem a 95-öt. Nyugodjon békében.

Megemlékezett Duvallról Al Pacino is:

Megtiszteltetés volt együtt dolgozni Robert Duvall-lal. Született színész volt, ahogy mondani szokás — a kapcsolata a szakmával, a megértése és a fenomenális tehetsége örökre emlékezetes marad. Hiányozni fog.

Robert Duvall és Francis Ford Coppola összesen hét filmen dolgozott együtt, a legendás rendező is megható szavakkal búcsúzott:

Micsoda csapás megtudni Robert Duvall elvesztését. Olyan nagyszerű színész volt, és az American Zoetrop alapításától kezdve kulcsszereplő olyan filmekben, mint: Az esőemberek, a Magánbeszélgetés, A Keresztapa, A Keresztapa II, Apokalipszis most, THX 1138 és a Bérgyilkos tangó.

Jamie Lee Curtis pedig mindössze ennyit írt:

a vászon valaha volt legnagyszerűbb consigliere-je.

Viola Davis színésznő a Nyughatatlan özvegyek című filmen dolgozott együtt a színészlegendával. Ő ezt írta a közösségi oldalán:

„Megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozhattam veled a Nyughatatlan özvegyeken. Csodálattal néztelek. Mindig is lenyűgöztek monumentális alakításaid, a csendes, de emberséges és domináns férfi karaktereid. Egy óriás voltál, egy ikon.”

– írta közösségi oldalán.