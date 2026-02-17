Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Robert DuvallRobert de NiroAl Pacino

„A vászon valaha volt legnagyszerűbb consigliere-je” – Így búcsúzik Hollywood Robert Duvalltól

A többszörös Oscar-, valamint Golden Globe- és Emmy-díjas színész halálhíre egész Hollywoodot megrendítette. Robert Duvalltól mások mellett Al Pacino, Francis Ford Coppola és Robert De Niro búcsúzott egy-egy bejegyzésben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 11:46
Forrás: Paramount
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, 95 éves korában hétfőn elhunyt a többszörös Oscar-, valamint Golden Globe- és Emmy-díjas színész, Robert Duvall. Az ikontól megrendülten búcsúznak Hollywood legnagyobb sztárjai.

„A vászon valaha volt legnagyszerűbb consigliere-je” – Így búcsúzik Hollywood Robert Duvall-tól
Fotó: DINOVI PICTURES / LONELY FILM PR / Collection ChristopheL via AFP

Búcsúzik Hollywood Robert Duvalltól

Robert De Niro színész egy közleményben búcsúzott kollégájától:

Isten áldja Bobbyt. Remélem, én is megélem a 95-öt. Nyugodjon békében.

Megemlékezett Duvallról Al Pacino is:

Megtiszteltetés volt együtt dolgozni Robert Duvall-lal. Született színész volt, ahogy mondani szokás — a kapcsolata a szakmával, a megértése és a fenomenális tehetsége örökre emlékezetes marad. Hiányozni fog.

Robert Duvall és Francis Ford Coppola összesen hét filmen dolgozott együtt, a legendás rendező is megható szavakkal búcsúzott:

Micsoda csapás megtudni Robert Duvall elvesztését. Olyan nagyszerű színész volt, és az American Zoetrop alapításától kezdve kulcsszereplő olyan filmekben, mint: Az esőemberek, a Magánbeszélgetés, A Keresztapa, A Keresztapa II, Apokalipszis most, THX 1138 és a Bérgyilkos tangó.

Jamie Lee Curtis pedig mindössze ennyit írt: 

a vászon valaha volt legnagyszerűbb consigliere-je.

Viola Davis színésznő a Nyughatatlan özvegyek című filmen dolgozott együtt a színészlegendával. Ő ezt írta a közösségi oldalán:

„Megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozhattam veled a Nyughatatlan özvegyeken. Csodálattal néztelek. Mindig is lenyűgöztek monumentális alakításaid, a csendes, de emberséges és domináns férfi karaktereid. Egy óriás voltál, egy ikon.”

– írta közösségi oldalán.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu