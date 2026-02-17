Budapesti mini-Epsteinnek nevezte Magyar Pétert egy német portál

Német nyelvű publicisztikában támadják Magyar Pétert: a cikk zsarolásról, drogról és egy titokban rögzített felvételről ír. A szerző szerint a történet súlyos politikai következményekkel járhat – írja a Tűzfalcsoport.

Boris Kálnoky, a Die Welt korábbi újságírója és az MCC Média Iskola vezetője (Fotó: Bujdos Tibor / MW)

Roland Tichy, a cikket közlő Tichys Einblick online magazin alapítója a történteket úgy jellemezte: „budapesti mini-Epstein-ügy”, amely szerinte „egy kifejezetten mocskos szextörténet Orbán Viktor kihívójáról, Magyar Péterről, drogokról, elhagyott barátnőkről és kétes bulikról”.

A cikket Boris Kálnoky, a Die Welt korábbi újságírója és az MCC Média Iskola vezetője írta, amelyet a Tichys Einblick online magazin közölt. A szerző írása elején azt állítja: a legnagyobb magyar ellenzéki párt vezetője elismerte, hogy intim kapcsolatba került egy nővel, aki korábban már zsarolta őt – ráadásul egy olyan lakásban, ahol nyíltan drogot tartottak. Hozzáteszi: Vogel Evelin a politikus válása után egy ideig a párja volt, ám később szakítottak. Vogel titokban felvételt készített róla, amelyen a politikus saját munkatársairól tett lekicsinylő megjegyzéseket.

Vallomás a botrány közepén – Súlyos kérdéseket vet fel a történet

2024 májusában Magyar Péter nyilvánosan megvádolta Vogel Evelint azzal, hogy régóta zsarolja őt. A magyar ellenzék vezetőjének bizarr szexbotránya című cikk szerzője kiemeli, hogy augusztusban, a buli idején már Szabó Ilonával járt, aki „nem volt jelen azon az estén”.

Ennek ellenére az ellenzéki politikus elfogadta volt barátnője meghívását – mindazok dacára, hogy két hónappal korábban nyilvánosan árulónak és zsarolónak nevezte őt.

A videóban úgy fogalmazott: „Nem ismertem fel, hogy titkosszolgálati akcióval állok szemben, ezért hagytam magam elcsábítani.” Kálnoky szerint a nyilatkozat „erőteljes hangnemben, szemmel láthatóan teleprompterről felolvasva” hangzott el.

Boris Kálnoky azt írja: néhány nappal korábban a radnaimark.hu oldalon jelent meg egy „Coming soon” feliratú fotó, amelyen egy széttúrt ágy és az éjjeliszekrényen, egy tálcán fehér por látható. A kép gyorsan végigsöpört a magyar médián, és rövid időn belül az is kiderült, melyik lakásról van szó.