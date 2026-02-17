Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Magyar Péterboris kálnokyházibuli

Budapesti mini-Epsteinnek nevezte Magyar Pétert egy német portál

„Budapesti mini-Epstein” – így jellemezte az esetet egy német portál alapítója. Magyar Péter drogos bulija szerinte egy kifejezetten mocskos történet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 11:03
Német nyelvű publicisztikában támadják Magyar Pétert: a cikk zsarolásról, drogról és egy titokban rögzített felvételről ír. A szerző szerint a történet súlyos politikai következményekkel járhat – írja a Tűzfalcsoport

20231129 Miskolc Boris Kálnoky, a nemzetközileg is ismert újságíró, a Die Welt napilap tudósítója, az MCC Médiaiskola vezetője volt a vendég a miskolci MCC-ben. Fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország A képen: Boris Kálnoky
Boris Kálnoky, a Die Welt korábbi újságírója és az MCC Média Iskola vezetője (Fotó: Bujdos Tibor / MW)

Roland Tichy, a cikket közlő Tichys Einblick online magazin alapítója a történteket úgy jellemezte: „budapesti mini-Epstein-ügy”, amely szerinte „egy kifejezetten mocskos szextörténet Orbán Viktor kihívójáról, Magyar Péterről, drogokról, elhagyott barátnőkről és kétes bulikról”.

A cikket Boris Kálnoky, a Die Welt korábbi újságírója és az MCC Média Iskola vezetője írta, amelyet a Tichys Einblick online magazin közölt. A szerző írása elején azt állítja: a legnagyobb magyar ellenzéki párt vezetője elismerte, hogy intim kapcsolatba került egy nővel, aki korábban már zsarolta őt – ráadásul egy olyan lakásban, ahol nyíltan drogot tartottak. Hozzáteszi: Vogel Evelin a politikus válása után egy ideig a párja volt, ám később szakítottak. Vogel titokban felvételt készített róla, amelyen a politikus saját munkatársairól tett lekicsinylő megjegyzéseket.

Vallomás a botrány közepén – Súlyos kérdéseket vet fel a történet

2024 májusában Magyar Péter nyilvánosan megvádolta Vogel Evelint azzal, hogy régóta zsarolja őt. A magyar ellenzék vezetőjének bizarr szexbotránya című cikk szerzője kiemeli, hogy augusztusban, a buli idején már Szabó Ilonával járt, aki „nem volt jelen azon az estén”.

Ennek ellenére az ellenzéki politikus elfogadta volt barátnője meghívását – mindazok dacára, hogy két hónappal korábban nyilvánosan árulónak és zsarolónak nevezte őt. 

A videóban úgy fogalmazott: „Nem ismertem fel, hogy titkosszolgálati akcióval állok szemben, ezért hagytam magam elcsábítani.” Kálnoky szerint a nyilatkozat „erőteljes hangnemben, szemmel láthatóan teleprompterről felolvasva” hangzott el.

Boris Kálnoky azt írja: néhány nappal korábban a radnaimark.hu oldalon jelent meg egy „Coming soon” feliratú fotó, amelyen egy széttúrt ágy és az éjjeliszekrényen, egy tálcán fehér por látható. A kép gyorsan végigsöpört a magyar médián, és rövid időn belül az is kiderült, melyik lakásról van szó.

Fotó: Képernyőkép

Kálnoky szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ekkor lépett a nyilvánosság elé, és mindent bevallott, hogy elejét vegye a botránynak – 

követve a kríziskommunikáció jól ismert elvét: „Mondj el mindent, mondd el magad, mondd el azonnal.”

Kálnoky ugyanakkor megjegyzi: korántsem biztos, hogy ez volt a legjobb döntés, hiszen azóta sem került nyilvánosságra semmiféle felvétel – egyedül Magyar saját vallomása ismert. Elmondása szerint kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolat történt, majd másnap délelőtt távoztak a lakásból, és ebédelni mentek.

Boris Kálnoky úgy véli: amennyiben kizárólag Magyar Péter saját verzióját fogadjuk el, és nem kerül elő újabb részlet, már ez a történet önmagában is komoly károkat okozott a jelöltségének.

Összefoglalva: az a férfi, aki Magyarországot akarja vezetni, nyilvánosan beismeri, hogy hagyta magát megcsábítani egy zsarolótól, akiről már két hónapja nyilvánosan azt állította, hogy zsarolja őt. Ez önmagában felveti a kérdést, hogy vajon egy ilyen könnyen zsarolható személyiségre lehet-e rábízni egy egész ország sorsát.

Kálnoky úgy véli, nem csupán erről van szó: egy felelős politikusnak ilyen helyzetben – amikor egy idegen lakásban kábítószerek hevernek az asztalon – csak egyetlen helyes reakciója lehetett volna: 

azonnal felállni és távozni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Ripost)


