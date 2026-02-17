Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Prágának ukrán munkások kellenek, Berlinnek pedig ukrán kiképzők + videó

Ales Juchelka szerint a cseh gazdaság több kulcságazata ma már nem működne az Ukrajnából érkezett munkavállalók nélkül, ezért a kormány a külföldiek foglalkoztatásának bővítésére készül. A német hadsereghez eközben ukrán kiképzők érkeznek, hogy a fronton megszerzett tapasztalataikat osszák meg a katonákkal. A döntést ünneplik Berlinben, de sok német fiatal aligha lelkesedik érte – a sorkatonaság gondolatát ugyanis a többségük mereven elutasítja. Az orosz–ukrán háborúban új fejleményekről érkeztek hírek: két település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium.

Forrás: MTI2026. 02. 17. 11:30
Ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez
Nem tudja nélkülözni a csehországi munkaerőpiac az ukrajnai menekülteket, főként az építőiparban, a nyugdíjasokat érintő szociális szolgáltatásokban és az egészségügyben – mondta Ales Juchelka munkaügyi miniszter hétfőn Prágában újságíróknak. Csehországban bizonyos szakmákban, pozíciókban nincs elég munkaerő. A kormány ezért igyekezni fog, hogy növelje a külföldi munkások számát és a részmunkaidős foglalkozást – tette hozzá a miniszter.

Csehország nem tudja nélkülözni az ukrán menekülteket, Németország pedig az ukrán kiképzőket
Kifejtette: a cseh kormány által kidolgozott gazdasági stratégia azzal számol, hogy egyszerűsítik a külföldi munkavállalók befogadását. 

A dokumentum szerint a jelenleg Csehországban élő mintegy 390 ezer ukrajnai menekültből 210 ezer dolgozik.

A munkaügyi hivatal kimutatása szerint 2025 végén hivatalosan 816 ezer külföldi dolgozott Csehországban. A különféle vállalkozók száma pedig meghaladja a százezret. Az új gazdasági stratégia konkrét kritériumokat határoz meg, amelyeknek köszönhetően a külföldiek ügyintézése felgyorsulhat. A magasan képzett szakemberek egy hónap, míg a többiek két hónap alatt munkához juthatnának Csehországban – jegyezte meg Ales Juchelka, idézte őt a Denik

Ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez

Ukrán kiképzőket kap a német hadsereg (Bundeswehr), az erről szóló megállapodást múlt pénteken írta alá a német és az ukrán védelmi tárca – közölte hétfőn a Bundeswehr szóvivője a dpa német hírügynökség megkeresésére.

A Bundeswehr azt igyekszik kihasználni, hogy az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint a drónok leküzdése vagy a korszerű technológiák gyors integrációja.

„Azt tervezik, hogy főként a hadsereg csapatkiképző intézményeiben hasznosítják az ukrán katonák tapasztalatait” – mondta a szóvivő.

A német kormány döntése értelmében 2026-tól minden 18 éves férfit nyilvántartásba vesz a Bundeswehr, 2027 nyarától pedig már teljes évfolyamok besorozására is lehetőség nyílik. Ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, sorsolással jelölik ki azokat, akiket hat hónapos katonai szolgálatra köteleznek. A hadsereg létszámát radikálisan növelik, a tervek szerint több tízezer fiatalt vonnak be az ukrajnai háborúval indokolt „megváltozott fenyegetettségi helyzetre” hivatkozva. Friedrich Merz kancellár egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy támogatná az egyéves kötelező szolgálat bevezetését is. A javaslat megvalósításához azonban alkotmánymódosításra lenne szükség.

A német fiatalok körében komoly felháborodást váltott ki Friedrich Merz javaslata. A közösségi médiában – különösen a TikTokon és az Instagramon – terjedő videókban a fiatalok egyértelmű üzenetet fogalmaznak meg: nem hajlandók elfogadni, hogy a politika a szabadságuk rovására próbálja orvosolni a társadalmi problémákat. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű:

Friedrich Merz, a jövőnk nem a te dolgod.

Újabb településeket foglaltak el az oroszok

Elfoglalta a Szumi megyei Pokrovka és a donyecki régióbeli Minykivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – írja a Lenta. Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy 

az orosz fegyveres erők előrenyomultak Dobropillja térségében, és elvágták az ukrán utánpótlási útvonalakat az ostromlott Kosztyantinivka város nyugat részén.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1100 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúra több, katonai célokra használt létesítményét, valamint drónok indításának és tárolásának több helyszínét, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemenyagraktárakat, egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró tarackot, nyolc HIMARS-rakétát, továbbá 345 repülőgép típusú drónt.

Borítókép: Önkéntes kiképző mutatja meg civileknek a fegyverhasználat alapjait Nyugat-Ukrajnában (Fotó: AFP)

