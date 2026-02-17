Prágának ukrán munkások kellenek, Berlinnek pedig ukrán kiképzők + videó

Nem tudja nélkülözni a csehországi munkaerőpiac az ukrajnai menekülteket, főként az építőiparban, a nyugdíjasokat érintő szociális szolgáltatásokban és az egészségügyben – mondta Ales Juchelka munkaügyi miniszter hétfőn Prágában újságíróknak. Csehországban bizonyos szakmákban, pozíciókban nincs elég munkaerő. A kormány ezért igyekezni fog, hogy növelje a külföldi munkások számát és a részmunkaidős foglalkozást – tette hozzá a miniszter.

Csehország nem tudja nélkülözni az ukrán menekülteket, Németország pedig az ukrán kiképzőket Fotó: AFP

Kifejtette: a cseh kormány által kidolgozott gazdasági stratégia azzal számol, hogy egyszerűsítik a külföldi munkavállalók befogadását.

A dokumentum szerint a jelenleg Csehországban élő mintegy 390 ezer ukrajnai menekültből 210 ezer dolgozik.

A munkaügyi hivatal kimutatása szerint 2025 végén hivatalosan 816 ezer külföldi dolgozott Csehországban. A különféle vállalkozók száma pedig meghaladja a százezret. Az új gazdasági stratégia konkrét kritériumokat határoz meg, amelyeknek köszönhetően a külföldiek ügyintézése felgyorsulhat. A magasan képzett szakemberek egy hónap, míg a többiek két hónap alatt munkához juthatnának Csehországban – jegyezte meg Ales Juchelka, idézte őt a Denik.