A német kancellár minden férfit és nőt besorozna

A német fiatalok elutasítják a sorkatonaság bevezetését

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Németországban decemberben több városban ezrek tüntettek a sorkatonaság bevezetése ellen, és számos diák bojkottálta az iskolai órákat tiltakozásként a törvényjavaslattal szemben. A szervezők iskolai sztrájkot hirdettek, miközben több tartományban a minisztériumok az iskolakötelezettség betartására figyelmeztettek.

A Bundestag elfogadta a hadkötelezettség modernizálásáról szóló törvényt. A CDU és az SPD megállapodása alapján első körben önkéntes katonai szolgálat indul, a fiatal férfiaknak pedig kérdőívet kell kitölteniük, majd sorozáson vesznek részt.

A tüntetések elsősorban a nagyvárosokban voltak jelentősek. Berlinben a rendőrség szerint mintegy háromezer ember demonstrált, Hamburgban 1700–5000 fő közé tették a résztvevők számát. Észak-Rajna–Vesztfáliában, valamint Drezdában, Lipcsében, Chemnitzben, Münchenben, Stuttgartban, Freiburgban, Heidelbergben és Frankfurtban is több száz vagy több ezer tiltakozó vonult utcára.