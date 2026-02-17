Már az ellenzéki politikusok között is kezd kellemetlenné válni a Tisza Párt

Függetlenként dolgozik tovább, kilépett a Pátria Békéscsaba-frakcióból Hricsovinyi Tamás – írja a Békés vármegyei hírportál (Beol). A békéscsabai önkormányzati képviselő bejelentésének eredményeként megszűnik a Pátria Békéscsaba-frakció.

Nem kíván párpolitikai tevékenységben részt venni. Civilként kapott felhatalmazást. Minden békéscsabait kíván szolgálni, pártállástól függetlenül, továbbra is csak a város fejlődése, a helyi közösségek érdekei, valamint a közjó megteremtése érdekében dolgozik

– emelte ki Hricsovinyi Tamás, aki a Pátria Békéscsaba-frakcióból kilépve, a csabai tiszásoktól eltávolodva független önkormányzati képviselőként dolgozik tovább.

A vármegyei lap szerint a Pátria Békéscsaba Egyesület több fronton is együttműködik a Tisza Párttal. Az egyesületet korábban az a Bodóczi István vezette, aki a Pátria Békéscsaba-frakciót is irányítja a békéscsabai közgyűlésben, illetve aki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a békéscsabai térségben az április 12-ei választáson.

Hricsovinyi Tamás bejelentése érzékenyen érintheti a csabai tiszásokat. A békéscsabai közgyűlés szervezeti és működési szabályzata szerint ugyanis képviselőcsoport, frakció alakításához legalább négy képviselőre van szükség – így viszont a csabai tiszások csak hárman maradtak. Azzal, hogy megszűnik a frakció, több lehetőségtől is elesnek a Pátria Békéscsaba önkormányzati képviselői.

Komoly lehetőségektől esnek el a Tisza Párt támogatói

Egy önkormányzati képviselő nem rendelkezik önálló előterjesztési joggal, egy frakció viszont igen. Emellett egy képviselőcsoport

a döntéshozatal után a szavazását legfeljebb 2 percben megindokolhatja,

a napirenden szereplő kérdés tárgyalása során legfeljebb egy alkalommal és maximum 10 percben tárgyalási szünetet kérhet,

indítványozhatja a zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás elrendelését.

Mint ismert, lapunk nemrégiben több ízben is arról számolt be, hogy a Tisza Párt és annak aktivistabázisa gyakorlatilag eltűnt Békés vármegyéből. Amint arról már korábban írtunk, úgy tűnik, nem kér a Tisza Pártból Békés vármegye. Legalábbis ez derült ki a Tisza-szigetek nyilvános adatbázisából. A több mint háromszázezres vármegyében ugyanis mindössze 17 Tisza-sziget alakult az elmúlt másfél évben.