Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

tisza pártbékés vármegyehricsovinyi tamás

Már az ellenzéki politikusok között is kezd kellemetlenné válni a Tisza Párt

Újabb helyen omlott össze a Tisza Pártot támogató frakció. Ezúttal a békéscsabai önkormányzat egyik képviselőjének lett elege Magyar Péter politikájából.

Munkatársunktól
Forrás: BEOL2026. 02. 17. 11:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Függetlenként dolgozik tovább, kilépett a Pátria Békéscsaba-frakcióból Hricsovinyi Tamás – írja a Békés vármegyei hírportál (Beol). A békéscsabai önkormányzati képviselő bejelentésének eredményeként megszűnik a Pátria Békéscsaba-frakció.

Nem kíván párpolitikai tevékenységben részt venni. Civilként kapott felhatalmazást. Minden békéscsabait kíván szolgálni, pártállástól függetlenül, továbbra is csak a város fejlődése, a helyi közösségek érdekei, valamint a közjó megteremtése érdekében dolgozik

 – emelte ki Hricsovinyi Tamás, aki a Pátria Békéscsaba-frakcióból kilépve, a csabai tiszásoktól eltávolodva független önkormányzati képviselőként dolgozik tovább.

A vármegyei lap szerint a Pátria Békéscsaba Egyesület több fronton is együttműködik a Tisza Párttal. Az egyesületet korábban az a Bodóczi István vezette, aki a Pátria Békéscsaba-frakciót is irányítja a békéscsabai közgyűlésben, illetve aki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a békéscsabai térségben az április 12-ei választáson.

Hricsovinyi Tamás bejelentése érzékenyen érintheti a csabai tiszásokat. A békéscsabai közgyűlés szervezeti és működési szabályzata szerint ugyanis képviselőcsoport, frakció alakításához legalább négy képviselőre van szükség – így viszont a csabai tiszások csak hárman maradtak. Azzal, hogy megszűnik a frakció, több lehetőségtől is elesnek a Pátria Békéscsaba önkormányzati képviselői.

Komoly lehetőségektől esnek el a Tisza Párt támogatói

Egy önkormányzati képviselő nem rendelkezik önálló előterjesztési joggal, egy frakció viszont igen. Emellett egy képviselőcsoport

  • a döntéshozatal után a szavazását legfeljebb 2 percben megindokolhatja,
  • a napirenden szereplő kérdés tárgyalása során legfeljebb egy alkalommal és maximum 10 percben tárgyalási szünetet kérhet,
  • indítványozhatja a zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás elrendelését.

Mint ismert, lapunk nemrégiben több ízben is arról számolt be, hogy a Tisza Párt és annak aktivistabázisa gyakorlatilag eltűnt Békés vármegyéből. Amint arról már korábban írtunk, úgy tűnik, nem kér a Tisza Pártból Békés vármegye. Legalábbis ez derült ki a Tisza-szigetek nyilvános adatbázisából. A több mint háromszázezres vármegyében ugyanis mindössze 17 Tisza-sziget alakult az elmúlt másfél évben.

A Békés vármegyei Tisza-szigetek. Forrás: https://tiszaszigeteklistaja.hu

A vármegyében összesen 17 Tisza-szigetet tartanak számon, a leginkább aktívak a megye két településén, Gyomaendrődön és Békéscsabán találhatók. A 17 szigetből ugyanakkor hat szellemsziget, vagyis a rendszerben ugyan regisztrált, de semmilyen aktivitást nem mutat. 

Több ilyen, a gyakorlatban nem létező csoportnak még közösségimédia-oldala sincs. 

Békés vármegyében tökéletesen láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha egy térséget figyelmen kívül hagy egy párt vezetése

– mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó informátor. Kiemelte, az elnökség sosem vette komolyan a vármegyét és az abban való ténykedést, ennek pedig az lett a következménye, hogy csak a legelvetemültebb ellenzéki szavazók maradtak aktívak. 

A vármegye elveszett a Tisza számára, ugyanis két-három települést kivéve még egy utcafórumot sem tudnának aktivisták hiányában a szigetek megszervezni

– jegyezte meg a forrásunk. 

A Tisza mindeközben olyannyira titkolni akarja a hátországa romos állapotát, hogy nemrég felszámolták a párt egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalát is. Ennek ellenére lapunkkal egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora közölte, a belső feszültségek eredményeként több vármegyében is felszámolták magukat a Tisza-szigetek. 

A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak.

Lapunk információi szerint a Tisza-szigetek – amelyek eredetileg a párt helyi közösségi bázisát és mozgósítási hálózatát voltak hivatottak erősíteni – több térségben gyakorlatilag megszűntek működni.

Van, ahol formálisan még léteznek, de érdemi tevékenységet már nem végeznek, máshol teljesen feloszlott a közösség

 – állította forrásunk. Úgy tudjuk, a párt vezetésében a probléma megoldására az a válasz született, hogy a megmaradt aktivistákat mindenhol egy csoportba igyekeznek terelni, és a Tisza-szigetek figyelmen kívül hagyásával a párt elnökségének munkatársai közvetlenül instruálják őket különböző Signal-csoportokon keresztül. 

A megoldás adott, ugyanakkor azon már nem lehet változtatni, hogy Békés, Nógrád, Vas, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sikerült az aktivistáink 80 százalékát elijeszteni ezzel a folyamatos feszültségkeltéssel

– jelentette ki az informátor. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédét tartja a Hungexpón 2026. február 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu