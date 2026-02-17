A kínai holdújév tovább tépázta az aranyat - hol tart most az ár?

Az azonnali aranyár kedden nap közben akár 2,7 százalékkal is esett, több mint egyhetes mélypontra süllyedve – jelentette a Bloomberg.

Megtorpant a rali, 4900 dollár alá bukott az arany ára az ázsiai ünnepi szünetben / Fotó: REUTERS/Baz-Ratner

A mozgás az előző napi 1 százalékos visszaesést követte, miután a nemesfém pénteken még rövid ralit produkált az Egyesült Államokban közzétett, a vártnál mérsékeltebb inflációs adatok hatására, amelyek erősítették a várakozásokat a Federal Reserve kamatcsökkentésével kapcsolatban. Az alacsonyabb hitelköltségek általában kedveznek a hozamot nem termelő nemesfémeknek. – írja a Bloomberg.

Már januárban megtorpant az arany árának többéves növekedése

A spekulatív vásárlások hulláma január végére az aranyár többéves ralijának kifulladásához vezetett. Az unciánként 5595 dollár feletti csúcsról a hónap fordulóján két nap alatt hirtelen, meredek korrekció következett, amely során az árfolyam 4400 dollár közelébe zuhant. Bár azóta részben ledolgozta veszteségeit, a kereskedés továbbra is hektikus maradt.

Számos nagybank – köztük a BNP Paribas, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs – arra számít, hogy az árfolyam ismét emelkedő pályára áll, mivel az arany stabil drágulását alátámasztó tényezők továbbra is fennmaradnak. Ezek között szerepelnek

a fokozódó geopolitikai feszültségek,

a Fed függetlenségével kapcsolatos kérdések,

valamint a devizáktól és államkötvényektől való szélesebb körű elfordulás.

„Továbbra is két fő makrogazdasági tényezőt látunk, amely támogatja az aranyat: az inflációt és a dollár értékének erózióját” – írták a Jefferies elemzői, köztük Fahad Tariq, akik 2026-ra vonatkozó árfolyam-előrejelzésüket unciánként 4200 dollárról 5000 dollárra emelték. Az e kockázatok miatt aggódó befektetők és jegybankok számára „valójában csak egy lehetőség marad: a reáleszközök” – tették hozzá.

Rövid távon ugyanakkor nő a lefelé mutató kockázat, amennyiben az arany tartósan 5000 dollár alatt marad, mivel ez a közelmúltbeli volatilitás fényében tovább hűtheti a vételi pozíciókat építő befektetők lelkesedését

– figyelmeztetett Fawad Razaqzada, a City Index elemzője.