A kínai holdújév tovább tépázta az aranyat - hol tart most az ár?

Az arany ára unciánként 4900 dollár alá csúszott a visszafogott forgalmú, holdújév miatti ünnepi kereskedésben, miközben Ázsia több piacán szünetelt az üzletmenet. Az arany mellett az ezüst jegyzése is gyengült, a befektetők pedig a friss amerikai inflációs adatok és a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások fényében óvatosabbá váltak.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 10:47
Az azonnali aranyár kedden nap közben akár 2,7 százalékkal is esett, több mint egyhetes mélypontra süllyedve – jelentette a Bloomberg.

arany
Megtorpant a rali, 4900 dollár alá bukott az arany ára az ázsiai ünnepi szünetben / Fotó: REUTERS/Baz-Ratner

A mozgás az előző napi 1 százalékos visszaesést követte, miután a nemesfém pénteken még rövid ralit produkált az Egyesült Államokban közzétett, a vártnál mérsékeltebb inflációs adatok hatására, amelyek erősítették a várakozásokat a Federal Reserve kamatcsökkentésével kapcsolatban. Az alacsonyabb hitelköltségek általában kedveznek a hozamot nem termelő nemesfémeknek. – írja a Bloomberg. 

Már januárban megtorpant az arany árának többéves növekedése

A spekulatív vásárlások hulláma január végére az aranyár többéves ralijának kifulladásához vezetett. Az unciánként 5595 dollár feletti csúcsról a hónap fordulóján két nap alatt hirtelen, meredek korrekció következett, amely során az árfolyam 4400 dollár közelébe zuhant. Bár azóta részben ledolgozta veszteségeit, a kereskedés továbbra is hektikus maradt.

Számos nagybank – köztük a BNP Paribas, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs – arra számít, hogy az árfolyam ismét emelkedő pályára áll, mivel az arany stabil drágulását alátámasztó tényezők továbbra is fennmaradnak. Ezek között szerepelnek

  •  a fokozódó geopolitikai feszültségek, 
  • a Fed függetlenségével kapcsolatos kérdések, 
  • valamint a devizáktól és államkötvényektől való szélesebb körű elfordulás.

„Továbbra is két fő makrogazdasági tényezőt látunk, amely támogatja az aranyat: az inflációt és a dollár értékének erózióját” – írták a Jefferies elemzői, köztük Fahad Tariq, akik 2026-ra vonatkozó árfolyam-előrejelzésüket unciánként 4200 dollárról 5000 dollárra emelték. Az e kockázatok miatt aggódó befektetők és jegybankok számára „valójában csak egy lehetőség marad: a reáleszközök” – tették hozzá.

Rövid távon ugyanakkor nő a lefelé mutató kockázat, amennyiben az arany tartósan 5000 dollár alatt marad, mivel ez a közelmúltbeli volatilitás fényében tovább hűtheti a vételi pozíciókat építő befektetők lelkesedését

– figyelmeztetett Fawad Razaqzada, a City Index elemzője.

Az amerikai kamatpálya továbbra is a figyelem középpontjában áll a pénteki, a vártnál alacsonyabb inflációs adat után. Az Egyesült Államok piacai kedden, az Elnökök napja miatti ünnep után nyitnak újra, a befektetők pedig a Fed januári ülésének szerdán érkező jegyzőkönyvét várják, hogy frissebb képet kapjanak a gazdaság állapotáról.

Az ezüst helyzete sem jobb

Az ezüst eközben kedden akár 5 százalékkal is zuhant, majd részben korrigálta veszteségeit. A fehérfém piaca kisebb és kevésbé likvid, ezért hagyományosan erőteljesebb kilengések jellemzik, ám a mostani – 1980 óta a legvolatilisebb – mozgások mértéke és gyorsasága különösen szembetűnő.

Kínában az ezüstkészletek továbbra is rendkívül szűkösek, miközben erős a kereslet mind a befektetők, mind az ipari felhasználók részéről. Ugyanakkor „óvatos jelek utalnak arra, hogy a spekulatív intenzitás mérséklődik” a sanghaji határidős tőzsdén – írta hétfői elemzésében Marc Loeffert, a Heraeus Precious Metals kereskedője.

Szingapúrban helyi idő szerint 14:20-kor az azonnali arany ára 1,9 százalékkal, 4899,50 dollárra csökkent unciánként. Az ezüst 2,7 százalékkal, 74,55 dollárra esett. 

A platina és a palládium jegyzése szintén mérséklődött, miközben a Bloomberg Dollár Spot Index – az amerikai deviza teljesítményének mutatója – lényegében változatlan maradt.

