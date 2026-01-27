lakásvásárlásingatlanpiaccsaládi ház

Ezekre vágynak leginkább a magyar ingatlanvásárlók: meglepő, milyen szempontok szerint keresnek

Általában családi házakra és tégla építésű társasházi lakásokra keresnek a potenciális vásárlók, akiknek ezen túlmenően lehetnek extra szempontjaik az ingatlanok között válogatva. A zenga.hu ingatlankereső portál felhasználói az alapvető keresésen túlmenően sok ezer olyan extrát is megjelöltek az elmúlt időszakban, amik pontosabb képet adnak arról, hogy mire vágynak az ingatlanvásárlók.

2026. 01. 27. 11:18
lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton Szabad Föld/Kállai Márton
A legolcsóbb utca illetve ingatlan nem nagyvárosban található Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton
A legtöbb ingatlankereső családi ház vagy tégla építésű lakás iránt érdeklődik a zenga.hu adati szerint, ám sokan a keresést kiegészítik valamilyen kulcsszóval, amiből következtetni lehet, hogy milyen extra igényei vannak. A keresések alapján hat kategória azonosítható, amit az ingatlanvásárlás vagy -bérlés előtt állók fontosnak tartanak.

ingatlanvásárlás
Az új építésű lakásokra és a családi házakra is sokan keresnek az ingatlanvásárlást tervezők/Fotó: Kállai Márton

Jó lenne, ha lenne stég

Az emberi élet nélkülözhetetlen eleme a víz, ami az ingatlankeresésekben is megmutatkozik. Minden negyedik kulcsszó tartalmaz valami olyan kifejezést, hogy ‘vízpart’, ‘tópart’, ‘folyópart’, ‘horgászat’ és ‘stég’. “A vízpart iránt érdeklődők tizede specifikus térségeket preferált, a Balaton, Velencei-tó és a Tisza-tó is nagyon sok keresésben szerepelt, de kiemelkedően sokan érdeklődnek a Duna-parti Ráckeve iránt is” – hívta fel a figyelmet Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Másoknak viszont általánosságban a természeti értékek fontosak, így például az erdő, a parkok közelsége, vagy egy saját kert, a tájegységek közül pedig az Őrséget jelölik meg a legtöbben.

Áron aluli lakás kerestetik

A második nagy kategória a vásárlási és eladási körülményekre és lehetőségekre irányul. Minden ötödik kulcsszavas keresés tartalmazott olyan szavakat, hogy ‘sürgősen’ vagy ‘áron alul’, de sokan vennének közvetlenül a tulajdonostól ingatlant, akár csok vagy falusi csok segítségével.

Az ingatlanszűréseknél egyébként toronymagasan vezet az Otthon start program, ám mivel a zenga.hu keresőjében azt külön be lehet jelölni, ezért már igen csekély azok száma, akik kulcsszó megadásával keresik a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő ingatlant. A gombot egyébként sokszor annyian pipálták be, mint a kulcsszavas keresések együttes száma.

A harmadik legnagyobb csoport az ingatlan elhelyezkedésére utal, ami magába foglalja például a társasházon belüli elhelyezkedést a szuteréntől a félemeleten át a penthouse-ig, de természetesen az ingatlan tájolása és a kilátás sem mindegy. A zenga.hu elemzési vezetője szerint nagyon gyakori a ‘panorámás’ és a ‘kertre néző’ vagy ‘kertkapcsolatos’ preferencia, míg a központtól és a Budapesttől való távolság is sok esetben szempont.

Ezt követik az ingatlan felszereltségére és állapotára utaló kulcsszavak, mint például a „felújítandó” vagy „luxus’, akárcsak az elérhető közművek, a lakás bútorozottsága vagy az erkély, terasz, tornác megléte.

Albérletet keresek macskával

Leginkább az albérletkeresőknél jön elő egy olyan szempont, hogy nem egyedül, hanem háziállattal költöznének. 

Az ötödik leggyakoribb keresési csoport ugyanis az állatokhoz kapcsolódik, melyben olyan kifejezések vezetnek, mint 

  • ‘állatbarát’, 
  • ‘kisállat’, 
  • ‘kutya’, 
  • ‘macska’.

„Megállapítható tehát, hogy ahány keresés, annyiféle preferencia, de a nagy mintából jól látszik, hogy a többség számára fontos a természet közelsége, akár egy közeli erdő, akár városi park formájában, valamint a saját szempontok szerinti élhető lakás és lakókörnyezet, mindez az anyagi lehetőségek figyelembevételével” – mondta Futó Péter.

