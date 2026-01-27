Ezekre vágynak leginkább a magyar ingatlanvásárlók: meglepő, milyen szempontok szerint keresnek

A legtöbb ingatlankereső családi ház vagy tégla építésű lakás iránt érdeklődik a zenga.hu adati szerint, ám sokan a keresést kiegészítik valamilyen kulcsszóval, amiből következtetni lehet, hogy milyen extra igényei vannak. A keresések alapján hat kategória azonosítható, amit az ingatlanvásárlás vagy -bérlés előtt állók fontosnak tartanak.

Az új építésű lakásokra és a családi házakra is sokan keresnek az ingatlanvásárlást tervezők/Fotó: Kállai Márton

Jó lenne, ha lenne stég

Az emberi élet nélkülözhetetlen eleme a víz, ami az ingatlankeresésekben is megmutatkozik. Minden negyedik kulcsszó tartalmaz valami olyan kifejezést, hogy ‘vízpart’, ‘tópart’, ‘folyópart’, ‘horgászat’ és ‘stég’. “A vízpart iránt érdeklődők tizede specifikus térségeket preferált, a Balaton, Velencei-tó és a Tisza-tó is nagyon sok keresésben szerepelt, de kiemelkedően sokan érdeklődnek a Duna-parti Ráckeve iránt is” – hívta fel a figyelmet Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Másoknak viszont általánosságban a természeti értékek fontosak, így például az erdő, a parkok közelsége, vagy egy saját kert, a tájegységek közül pedig az Őrséget jelölik meg a legtöbben.

Áron aluli lakás kerestetik

A második nagy kategória a vásárlási és eladási körülményekre és lehetőségekre irányul. Minden ötödik kulcsszavas keresés tartalmazott olyan szavakat, hogy ‘sürgősen’ vagy ‘áron alul’, de sokan vennének közvetlenül a tulajdonostól ingatlant, akár csok vagy falusi csok segítségével.

Az ingatlanszűréseknél egyébként toronymagasan vezet az Otthon start program, ám mivel a zenga.hu keresőjében azt külön be lehet jelölni, ezért már igen csekély azok száma, akik kulcsszó megadásával keresik a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő ingatlant. A gombot egyébként sokszor annyian pipálták be, mint a kulcsszavas keresések együttes száma.

A harmadik legnagyobb csoport az ingatlan elhelyezkedésére utal, ami magába foglalja például a társasházon belüli elhelyezkedést a szuteréntől a félemeleten át a penthouse-ig, de természetesen az ingatlan tájolása és a kilátás sem mindegy. A zenga.hu elemzési vezetője szerint nagyon gyakori a ‘panorámás’ és a ‘kertre néző’ vagy ‘kertkapcsolatos’ preferencia, míg a központtól és a Budapesttől való távolság is sok esetben szempont.