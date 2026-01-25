Meglepő, amit a lakáshitelek aránya elárul - de mi változott?

Egyre nagyobb a lakáshitelek és a személyi kölcsönök dominanciája a lakossági hitelpiacon: 2025. első tizenegy hónapjában minden frissen felvett 100 forintból több mint 82 csak ehhez a két termékhez kötődött, miközben öt évvel korábban még kicsivel 60 százalék felett járt ez az arány – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakportál. Ez a tendencia az előttünk álló időszakban is folytatódhat majd.

A lakáshitelek dominálnak a hitelpiacon/Fotó: Shutterstock

Eddig nem látott szintre, 82,5 százalékra emelkedett 2025. első tizenegy hónapjában a lakáshitelek és a személyi kölcsönök összeg szerinti részesedése a lakossági hitelpiacon, miközben az összes többi konstrukció csak a piac maradék bő 17 százalékán osztozik – hívja fel a BiztosDöntés.hu, hozzátéve, hogy öt évvel korábban még valamivel 60 százalék felett járt ez az arány.

A munkáshitel sem változtatott érdemben az arányokon

„Ugyan a lakáshitelek és személyi kölcsönök összeg szerinti részesedése csak minimálisan emelkedett 2024. első tizenegy hónapjához képest – akkor 82,3 százalék volt a részesedésük az új kihelyezéseken belül –, ennek az az oka, hogy a tavaly megjelent, és november végéig közel 160 milliárd forintnyi új szerződést hozó munkáshitel némileg átrendezte az arányokat” – hangsúlyozza Barát Mihály. Ettől függetlenül – teszi hozzá – jól látszik, hogy a lakáshitelek és a személyi kölcsönök mennyire dominálják a teljes piacot: a tavaly november végéig kihelyezett, bő 3 300 milliárd forint lakáscélú és fogyasztási hitelből 1 701,2 milliárdot a lakáshitelek, 1 031,2 milliárd forintot pedig a személyi kölcsönök adtak.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint a két hiteltermék növekvő dominanciájához több tényező is hozzájárul.

Az egyik, hogy a lakáshitelek iránti, már egyébként is erős kereslet az ősszel megugrott a 2025 szeptemberében megjelent Otthon Start hitel miatt. Csak tavaly októberben és novemberben összesen több mint 530 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a bankok, és ennek a volumennek a döntő részét az új támogatott konstrukció adta.

A személyi kölcsönök iránti, stabilan intenzív keresletet pedig a 10 százalék alatti éves kamatok egyre szélesebb körű elérhetősége, illetve az online igénylés térnyerése magyarázza.

A szakértő szerint viszont azt is látni kell, hogy ugyan a lakossági hitelpiac nagyon szépen teljesített 2024-ben és 2025-ben, a dinamikus növekedés nem minden konstrukcióra igaz. A szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéseinek összege például ugyan 12,4 százalékkal nőtt 2025. első tizenegy hónapjában, a 94,2 milliárd forintnyi mennyiség a teljes kihelyezett volumennek már csak nem egészen a 3 százalékát adta, szemben az egy évvel korábbi 3,5 százalékkal. A babaváró hitelnél pedig még 8,5 százalékkal csökkentek is az új kihelyezések – ezzel 9,5-ről 6,3 százalékra olvadt a részesedése a teljes szerződéses összegen belül.

A lakáshitelek és személyi kölcsönök az előttünk álló időszakban is uralhatják majd a piacot: egyrészt az Otthon Start felhajtó hatása változatlanul érződhet majd (maximum az intenzitása csökkenhet némileg), és a személyi kölcsönöknél sem látszik olyan hatás, ami érdemben csökkentené a keresletet.

Nincs bank Otthon start hitel-akció nélkül, lakáshitelek akcióban

A lakáshitelek dominanciájához hozzájárulhat az is, hogy most – érthetően – a legfeljebb évi 3 százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitelre fordítják a legnagyobb figyelmet a bankok. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint nincs olyan szereplő a piacon, amely ne adna valamilyen kedvezményt a konstrukcióhoz.