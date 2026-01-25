Meglepő, amit a lakáshitelek aránya elárul - de mi változott?

Egyre nagyobb a lakáshitelek és a személyi kölcsönök dominanciája a lakossági hitelpiacon: 2025. első tizenegy hónapjában minden frissen felvett 100 forintból több mint 82 csak ehhez a két termékhez kötődött, miközben öt évvel korábban még kicsivel 60 százalék felett járt ez az arány – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakportál. Ez a tendencia az előttünk álló időszakban is folytatódhat majd.
Eddig nem látott szintre, 82,5 százalékra emelkedett 2025. első tizenegy hónapjában a lakáshitelek és a személyi kölcsönök összeg szerinti részesedése a lakossági hitelpiacon, miközben az összes többi konstrukció csak a piac maradék bő 17 százalékán osztozik – hívja fel a BiztosDöntés.hu, hozzátéve, hogy öt évvel korábban még valamivel 60 százalék felett járt ez az arány.
A munkáshitel sem változtatott érdemben az arányokon
„Ugyan a lakáshitelek és személyi kölcsönök összeg szerinti részesedése csak minimálisan emelkedett 2024. első tizenegy hónapjához képest – akkor 82,3 százalék volt a részesedésük az új kihelyezéseken belül –, ennek az az oka, hogy a tavaly megjelent, és november végéig közel 160 milliárd forintnyi új szerződést hozó munkáshitel némileg átrendezte az arányokat” – hangsúlyozza Barát Mihály. Ettől függetlenül – teszi hozzá – jól látszik, hogy a lakáshitelek és a személyi kölcsönök mennyire dominálják a teljes piacot: a tavaly november végéig kihelyezett, bő 3 300 milliárd forint lakáscélú és fogyasztási hitelből 1 701,2 milliárdot a lakáshitelek, 1 031,2 milliárd forintot pedig a személyi kölcsönök adtak.
A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint a két hiteltermék növekvő dominanciájához több tényező is hozzájárul.
- Az egyik, hogy a lakáshitelek iránti, már egyébként is erős kereslet az ősszel megugrott a 2025 szeptemberében megjelent Otthon Start hitel miatt. Csak tavaly októberben és novemberben összesen több mint 530 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a bankok, és ennek a volumennek a döntő részét az új támogatott konstrukció adta.
- A személyi kölcsönök iránti, stabilan intenzív keresletet pedig a 10 százalék alatti éves kamatok egyre szélesebb körű elérhetősége, illetve az online igénylés térnyerése magyarázza.
A szakértő szerint viszont azt is látni kell, hogy ugyan a lakossági hitelpiac nagyon szépen teljesített 2024-ben és 2025-ben, a dinamikus növekedés nem minden konstrukcióra igaz. A szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéseinek összege például ugyan 12,4 százalékkal nőtt 2025. első tizenegy hónapjában, a 94,2 milliárd forintnyi mennyiség a teljes kihelyezett volumennek már csak nem egészen a 3 százalékát adta, szemben az egy évvel korábbi 3,5 százalékkal. A babaváró hitelnél pedig még 8,5 százalékkal csökkentek is az új kihelyezések – ezzel 9,5-ről 6,3 százalékra olvadt a részesedése a teljes szerződéses összegen belül.
A lakáshitelek és személyi kölcsönök az előttünk álló időszakban is uralhatják majd a piacot: egyrészt az Otthon Start felhajtó hatása változatlanul érződhet majd (maximum az intenzitása csökkenhet némileg), és a személyi kölcsönöknél sem látszik olyan hatás, ami érdemben csökkentené a keresletet.
Nincs bank Otthon start hitel-akció nélkül, lakáshitelek akcióban
A lakáshitelek dominanciájához hozzájárulhat az is, hogy most – érthetően – a legfeljebb évi 3 százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitelre fordítják a legnagyobb figyelmet a bankok. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint nincs olyan szereplő a piacon, amely ne adna valamilyen kedvezményt a konstrukcióhoz.
- Az Erste akciójában csak az Otthon Start hitel felvételéért 200 ezer forint jóváírás járhat. Vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további 40-40 ezer forintos egyszeri jóváírás is szerezhető, így, ha ketten igénylik a hitelt, akár 360 ezer forint extra pénz is összegyűjthető.
- A Gránit Bank most futó akciójában akár 320 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat a kölcsön mellé. Utóbbi feltétele, hogy az adós és az adóstárs is új ügyfélként, ajánlókóddal nyisson számlát a pénzintézetnél, magáért a hitel felvételéért 200 ezer forint ajándékpénz jár, ha teljesülnek a kért feltételek. A pénzintézet emellett átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is, miközben rendkívül kedvező, évi 2,85 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót.
- Az OTP Banknál egyéves türelmi idővel is igényelhető a termék OTP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel néven: itt az első tizenkét hónapban az ügyfeleknek csak a kamatot kell fizetniük. Emellett több induló díjkedvezmény is elérhető a pénzintézetnél: így például a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 35 ezer forintot meghaladó részét nem kell megfizetni, ha az ügyfél teljesíti a vonatkozó feltételeket, de a hitelhez kapcsolódó, megfelelő biztosítások megkötésekor a pénzintézet elengedi a folyósítási díjat, és utólag megtérítik a közjegyzői költség 50 százalékát is.
- A MagNet Banknál 200 ezer forint egyszeri jóváírás járhat a banknál történő számlavezetés, és 10 millió forintot elérő hitelösszeg esetén.
- A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, miközben az új bankszámla nyitása 60 ezer forintot érhet az igénylőknek.
- Az MBH Bank 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesítésekor. Az ajándékpénz összege ugyanakkor elérheti a 220 ezer forintot is, ha az ügyfél az igényléssel párhuzamosan lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskasszánál. A prémium- és privát banki ügyfelek emellett kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamattal vehetik fel a hitelt.
- Az UniCredit Bank akciójában kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal igényelhető az Otthon Start hitel, és egy havi törlesztőrészletet – de minimum 100 ezer forintot – visszatérít a pénzintézet, ha teljesülnek a kért feltételek.
- A Raiffeisen Bank 200 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad a támogatott lakáshitel hitel mellé, miközben az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket.
- A CIB Bank 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesülésekor, és az ECO, illetve ECO Plusz számlacsomagnál a futamidő végéig – vagy a hitel visszafizetéséig –nulla forintos számlavezetési díjat biztosít.
