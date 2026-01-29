Jó hír: decemberben pozitív maradt a külkermérleg

Decemberben a külkereskedelem valamivel jobban alakult a várakozásoknál. Az export volumene 3,8 százalékkal bővült – ez mindenképpen jó hír, hiszen ezek szerint a kivitel erős életjeleket mutat. Az importnál ugyan jelentős, 7,9 százalékos növekedés történt, de ez egy meglehetősen alacsony bázisról történt, így nem is annyira meglepő.

Az persze következik belőle, hogy ez a növekedés megjelenik majd a fogyasztásban vagy a beruházásban.

A világkereskedelem pillanatfelvétele. Fotó: Shutterstock/Mike Dotta

Az egyenleg csak kismértékben romlott, amiben a cserarány javulásának volt szerepe: az exportárak 4,6, míg az importárak 7,8 százalékkal csökkentek – írta elemzésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette: az árak csökkenésében a forint erősödése játszik szerepet (a külkereskedelem elszámolása dollárban vagy euróban történik), az import oldalán pedig az energia miatt nagyobb súlya van a dollárnak. A zöldhasúval szemben 16 százalékot erősödött a forint éves összevetésben. Az egyenleg tehát decemberben a pozitív tartományban maradt, ami azért jó hír, mert az export értéke természetesen nem ekkor a legnagyobb, a karácsonyi ünnepek miatt ekkor sok leállás van a gyárakban és a gyenge kereslet miatt fennállhatott annak a veszélye, hogy ezek a szokásosnál hosszabbak.

Magyarán a gazdasági környezet sem volt épp ideális, ennek ellenére tudott eredményeket mutatni az export-import.

Érdemes kiemelni néhány termékcsoport forgalmának alakulását is – írta Regős Gábor. A gépek és szállítóeszközök exportja 5,1, importja 10,2 százalékkal lett magasabb. Az exportadat a decemberi ipari termelés szempontjából jó hír lehet. Az import növekedésénél óvatosabb volt az elemző:

bár mondhatnánk, hogy a gépberuházások beindulását jelzi, de egy nagyon alacsony bázishoz képest van jelentős növekedés. Az energiahordozók exportja 9,1 százalékkal csökkent, importja 6,2 százalékkal nőtt – a szokásosnál hidegebb tél látszik és látszani fog az adatokon, míg az exportot jelentősebb részben a reexport mozgatja, a csökkenés csak relatív, hiszen itt egy brutálisan erős, 130 százalékos növekedésű bázishoz hasonlítunk.

Az élelmiszerek exportja 6,8, míg importja 9,8 százalékkal lett magasabb – itt biztosan több keresnivalója lenne a gazdaságnak az export oldalon.