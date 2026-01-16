Új év, új könyvelő: ezeket a vállalati problémákat okozhatja a ragaszkodás a régi pénzügyeshez

Az üzleti életben gyakori jelenség, hogy a vezetők nehezen szánják rá magukat a bejáratott, esetenként személyes kapcsolatokkal is terhelt könyvelő megváltoztatására. A megszokás és a bizalmas adatok átadásától való félelem sokszor felülírja a gazdasági racionalitást. Az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója szerint azonban komoly kockázatot jelent, ha a pénzügyi működés észrevétlenül megszokásalapúvá válik. Ilyenkor az adatok pontossága romolhat, a riportok pedig egyre kevésbé támogatják a vezetői döntéseket.

Tényleg érdemes továbbra is a régi könyvelővel dolgozni? / Fotó: Pixabay

Amikor a könyvelő már nem a cég érdekeit szolgálja

Sok esetben azt látjuk, hogy a vállalat egyszerűen kinövi a korábbi pénzügyi működését. A megszokások átveszik az irányítást a tudatos kontroll felett, a könyvelési struktúra nem követi le a változást

– mutatott rá Szabó Csaba. A szakember hangsúlyozta: egy bizonyos cégméret felett a megszokásalapú könyvelés már nem biztonságot, hanem kockázatot jelent.

A modern adózási környezetben, ahol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerei valós időben látnak rá a számlázásra, a könyvelés szerepe is átalakult. Már nem elegendő a múlt puszta dokumentálása. A technológiai szakadék komoly hátrányt jelenthet, ezért elengedhetetlen, hogy a könyvelő kihasználja az automatizáció és az adatkapcsolat nyújtotta előnyöket.

Bár a váltás az év bármely szakaszában lehetséges, a január stratégiai előnyt kínál. Ez az az időpont, amikor a pénzügyi struktúra a nulláról, tiszta logikával építhető fel az egész esztendőre. Aki most lép, az a következő tizenkét hónap megbízhatóságát alapozza meg, elkerülve a toldozgatást-foltozgatást.

Szabó Csaba szerint minden döntéshozónak fel kell tennie a kérdést: a jelenlegi működés valóban a mai céget szolgálja-e, vagy csak azt, ami évekkel ezelőtt volt?

A félelem mára okafogyottá vált, hiszen a felhőalapú megoldások és a digitális adatátvitel korában az átállás zökkenőmentesen, a napi operáció megzavarása nélkül megvalósítható.

A szakértő egy tanulságos példát is említett:

Egy több milliárd forintos éves árbevétellel rendelkező, dinamikusan növekvő magyar középvállalat vezetése az év utolsó negyedévében ismerte fel: elveszítették a kontrollt a saját számaik felett. A vállalatnál a riportok nemcsak késtek, de eltérő logika mentén készültek, és nem adtak megbízható alapot a vezetői döntésekhez. A döntés végül januárban született meg. Nem vártak tovább a következő negyedévig, felismerték, hogy a januári váltással nemcsak egy új szolgáltatót kapnak, hanem lehetőséget a tiszta struktúrára a teljes pénzügyi évben.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Pixabay