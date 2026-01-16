ict európa finance zrtnemzeti adó - és vámhivataldöntésvezető

Új év, új könyvelő: ezeket a vállalati problémákat okozhatja a ragaszkodás a régi pénzügyeshez

Sok magyar vállalatvezető érzelmi okokból vagy a bonyolultnak vélt folyamatoktól tartva halogatja a könyvelőváltást, pedig a cég növekedése vagy strukturális változásai már meghaladták a korábbi adminisztrációs kereteket. A szakértők szerint a januári időszak stratégiai jelentőséggel bír: ilyenkor tiszta alapokra helyezhető a teljes éves pénzügyi struktúra, ami elengedhetetlen a stabilitáshoz és a megalapozott döntéshozatalhoz. Sok olyan helyzet van, amiben a ragaszkodás a régi könyvelőhöz egyenesen halálra ítélheti a céget.

2026. 01. 16. 14:22
könyvelés, ICT Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az üzleti életben gyakori jelenség, hogy a vezetők nehezen szánják rá magukat a bejáratott, esetenként személyes kapcsolatokkal is terhelt könyvelő megváltoztatására. A megszokás és a bizalmas adatok átadásától való félelem sokszor felülírja a gazdasági racionalitást. Az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója szerint azonban komoly kockázatot jelent, ha a pénzügyi működés észrevétlenül megszokásalapúvá válik. Ilyenkor az adatok pontossága romolhat, a riportok pedig egyre kevésbé támogatják a vezetői döntéseket.

Tényleg érdemes továbbra is a régi könyvelővel dolgozni? / Fotó: Pixabay
Tényleg érdemes továbbra is a régi könyvelővel dolgozni? / Fotó:  Pixabay

Amikor a könyvelő már nem a cég érdekeit szolgálja

 

Sok esetben azt látjuk, hogy a vállalat egyszerűen kinövi a korábbi pénzügyi működését. A megszokások átveszik az irányítást a tudatos kontroll felett, a könyvelési struktúra nem követi le a változást

 – mutatott rá Szabó Csaba. A szakember hangsúlyozta: egy bizonyos cégméret felett a megszokásalapú könyvelés már nem biztonságot, hanem kockázatot jelent.

A modern adózási környezetben, ahol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerei valós időben látnak rá a számlázásra, a könyvelés szerepe is átalakult. Már nem elegendő a múlt puszta dokumentálása. A technológiai szakadék komoly hátrányt jelenthet, ezért elengedhetetlen, hogy a könyvelő kihasználja az automatizáció és az adatkapcsolat nyújtotta előnyöket.

Bár a váltás az év bármely szakaszában lehetséges, a január stratégiai előnyt kínál. Ez az az időpont, amikor a pénzügyi struktúra a nulláról, tiszta logikával építhető fel az egész esztendőre. Aki most lép, az a következő tizenkét hónap megbízhatóságát alapozza meg, elkerülve a toldozgatást-foltozgatást.

Szabó Csaba szerint minden döntéshozónak fel kell tennie a kérdést: a jelenlegi működés valóban a mai céget szolgálja-e, vagy csak azt, ami évekkel ezelőtt volt? 

A félelem mára okafogyottá vált, hiszen a felhőalapú megoldások és a digitális adatátvitel korában az átállás zökkenőmentesen, a napi operáció megzavarása nélkül megvalósítható.

A szakértő egy tanulságos példát is említett:

Egy több milliárd forintos éves árbevétellel rendelkező, dinamikusan növekvő magyar középvállalat vezetése az év utolsó negyedévében ismerte fel: elveszítették a kontrollt a saját számaik felett. A vállalatnál a riportok nemcsak késtek, de eltérő logika mentén készültek, és nem adtak megbízható alapot a vezetői döntésekhez. A döntés végül januárban született meg. Nem vártak tovább a következő negyedévig, felismerték, hogy a januári váltással nemcsak egy új szolgáltatót kapnak, hanem lehetőséget a tiszta struktúrára a teljes pénzügyi évben.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Pixabay

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.