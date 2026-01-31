Ezt a növekedést a fanyalgók sem tudják elhazudni – három fontos grafikon, hogy mitől van több pénzünk

„Ugyan a vásárlóerő-paritás számítása még csupán előzetes becslés, változhat a későbbiekben, de az euróváltás már végleges érték, tehát ott biztos az első helyünk.

Fontos hangsúlyozni, hogy Romániában Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában idén nem volt minimálbér-emelés, befagyasztották a béreket.

Mellettük még Lengyelországban és Belgiumban is kisebb volt az emelés, mint a tavalyi infláció” – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Facebook-oldalán.

Minimálbér európai uniós áttekintésben. Forrás: Szalai Piroska

Kiket előzünk meg?

A idén várható 3,2 százalékos magyar infláció mellett a minimálbérek reálértéke 7,6 százalékkal fog emelkedni, ami szintén a legjobbak egyike lesz minden bizonnyal az unióban. Vásárlóerő-értékünk már hat országot előzött meg. A magyarnál alacsonyabb a minimálbér

Észtországban,

Lettországban,

Csehországban,

Bulgáriában,

Szlovákiában

és Máltán is

– jelezte Szalai Piroska.



Nálunk a foglalkoztatottak csupán körülbelül öt százalékának az alapbére a minimálbér, ezért a keresetek alakulására sokkal nagyobb hatást gyakorol a garantált bérminimum, ami pedig az unió középmezőnyében található.

Romániában például minimálbért keres egyes becslések szerint a munkavállalók 40 százalék. Az unió öt országában nincs hivatalos egységes minimálbér, de a szabályozás számos ponton országonként különböző.

Soha nem látott növekedés

Az elmúlt 16 évben a minimálbér és a garantált bérminimum is soha nem látott mértékben növekedett. Mindkettő több mint négyszeresére, a reálértékük pedig több mint duplájára nőtt. A minimálbér 120 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 109 százalékkal ér többet most, mint 2010-ben.

A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte: ezt a dinamikát fenn kell tartanunk, s ez csak úgy tud megvalósulni, ha az áprilisi választások után is marad a jelenlegi kormányzás.

Ha jönne a Tisza, akkor a pénzünk menne. Ukrajna már várja: „mindenki azért imádkozik, hogy megbukjon a Fidesz”, mondta Dmitro Kuleba, a volt ukrán külügyminiszter – idézte.

A bruttó átlagkereset növekedése

Szalai Piroska a napokban arra is felhívta a figyelmet, hogy

novemberben a havi bruttó átlagkereset több mint 756 ezer forint volt, 62 ezer forinttal több, mint 2024-ben. Ebből 91 ezer forint a nem rendszeres része volt. Novemberben és decemberben a bónuszok, év végi pénzek megemelik a fizetéseket

Ilyenkor körülbelül négyszer annyi nem rendszeres keresetet utalnak a munkáltatók átlagosan, mint augusztus–szeptember–októberben – jelezte. Ez azt jelenti, hogy decemberben még 790 ezer forintot is elérhette az átlag. Prognózisa szerint az éves bruttó átlagkereset jó eséllyel 700 ezer forint fölé emelkedik, becslése szerint közel 705 ezer forint lesz.