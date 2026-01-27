fogyasztóvédelemterméktesztmosógép

Miért büdösek a frissen mosott ruhák - mosógépteszt a mosás hatékonyságáról

A kellemetlen szagú ruhák mögött sokszor nem a mosószer vagy az öblítő a hibás, hanem maga a mosógép. Egy friss termékteszt rávilágít arra, hogy jelentős különbségek vannak a mosógépek mosási, öblítési és centrifugálási teljesítményében – még azonos árkategórián belül is.

Lengyel Gabriella
2026. 01. 27. 9:02
A mosógépek hatékonyságát tesztelték szakértők. Forrás: Shutterstock
Ha a frissen mosott ruha nem igazán tiszta, vagy néhány óra elteltével kellemetlen szaga lesz, ösztönösen a mosószert vagy az öblítőt cserélnénk le. Pedig a probléma gyökere gyakran mélyebben van. Egy nem megfelelően működő mosógép hiába ígér hatékony mosást, alapos öblítést vagy energiatakarékos programokat: ha ezek a gyakorlatban nem teljesülnek, a szennyeződés és a mosószermaradvány a ruhában marad. Ez nemcsak szagproblémához vezethet, hanem hosszú távon a ruhák állapotát és a bőr komfortját is rontja. A Tudatos Vásárlók Egyesületének legújabb mosógép-tesztje pontosan azt vizsgálta meg, mely készülékek képesek valóban azt nyújtani, amit egy modern mosógéptől elvárnánk.

mosógép
A mosógép teszt során 17 márka termékeit hasonlították össze/ Fotó:   Shutterstock

Az egyesület 17 márka – Aeg, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisense, Hoover, Ikea, Indesit, LG, Miele, Philco, Samsung, Sharp, Whirlpool – 80 mosógépét vizsgálta nemzetközi együttműködésben. A felültöltős mosógépek kevésbé népszerűek, ugyanakkor vannak, akik erre esküsznek, ezért a tesztelt termékek közé is bekerült 10 ebből a típusból.

Mosási hatékonyság: nem mindegy, milyen anyagú ruhát mosunk!

Több mosógép más-más mosási eredményt produkált műszálas/kényes ruhák és pamut ruhák esetében. Jellemzően a műszálas/kényes ruhák okoztak nagyobb kihívást. Ez a szűk keresztmetszet, aminek érdemes alaposan utánajárni vásárlás előtt, ha gyakran mosunk műszálas ruhákat is. A mosási hatékonyság szempontjából alulmaradó termékek közül is leggyengébben 

  • a Philco PLSI 126 A15, 
  • a Samsung WW70FG3M05TWEC,
  •  Samsung WW80FG3M05AW elöltöltős mosógépei szerepeltek.


Öblítési hatékonyság

Az extra öblítés funkció így sok esetben sajnos szükséges, különösen érzékeny bőrűek számára. Vagy azoknak, akik szeretnék elkerülni a mosószermaradványok okozta későbbi kellemetlen szagú ruhákat. Viszont ez nyilván megsokszorozza a víz- és energiafogyasztást, ezért érdemes olyan gépet választani, amely a lehető leghatékonyabban öblít. Az öblítés hatékonysága (a mosási hatékonysággal ellentétben) pont a műszálas/kényes ruhák esetében bizonyult hatékonyabbnak a legtöbb mosógép esetében.

A centrifugálás a mosógépek többségének nem okozott kihívást. 66 tesztelt termék kapott jó vagy nagyon jó értékelést.

A három legkiemelkedőbb ilyen szempontból: 

  • Whirlpool – FFB 8489 WV EE, FFB 8489 BV EE
  •  Miele WWG 660 WCS elöltöltős mosógép lett.

A teszt tapasztalatai alapján rizikós a gyorsaságot az elsődleges szempontok közé sorolni mosógép választásakor, mert gyakran előfordult, hogy fordítottan volt arányos a tapasztalt mosási teljesítménnyel. Összesítésben az Electrolux EWS6406BE lett a leglassúbb (43 perc/ruhakg pamut, 46 perc/ruhakg műszálas), cserébe elfogadhatóan mos, öblít és centrifugál. Míg a Samsung WW80FG3M05AW szuper gyorsan letudja a melót (14 perc/ruhakg pamut/műszálas), ráadásul az energia- és vízfogyasztási eredményei is dicséretesek, viszont a mosási hatékonysága gyenge, így összeségében nem a legjobb választás. Főleg, hogy még árban is ugyanaz a kategória a két véglet: előbbi átlagára 157 000 Ft, utóbbié pedig 143 000 Ft.

A víz- és energiafogyasztási értékek is nagy szórást mutatnak. Ezeket is érdemes az elsődleges funkciók (mosás, öblítés, centrifugálás) figyelembevételével együtt értékelni. Több mosógép esetében tapasztalták a tesztelők, hogy az alacsony fogyasztási értékek sajnos nem járnak kéz a kézben a jó teljesítménnyel az elsődleges funkciók tekintetében is.

A tesztelt termékek átlagára 98 000 Ft és 960 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Az első 10 helyen a Bosch, az LG és a Miele egyes elöltöltős termékei végeztek

A legjobb felültöltős egy Whirlpool mosógép lett. Az összes vizsgált szempontot külön-külön meg tudjuk vizsgálni és össze is tudjuk hasonlítani termékenként a Tudatos Vásárlók Egyesületének új mosógép tesztjében. Hogy olyan tudatos döntést hozhassunk, amivel hosszú távon elégedettek lehetünk.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/mosogepek/

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

