Miért büdösek a frissen mosott ruhák - mosógépteszt a mosás hatékonyságáról

Ha a frissen mosott ruha nem igazán tiszta, vagy néhány óra elteltével kellemetlen szaga lesz, ösztönösen a mosószert vagy az öblítőt cserélnénk le. Pedig a probléma gyökere gyakran mélyebben van. Egy nem megfelelően működő mosógép hiába ígér hatékony mosást, alapos öblítést vagy energiatakarékos programokat: ha ezek a gyakorlatban nem teljesülnek, a szennyeződés és a mosószermaradvány a ruhában marad. Ez nemcsak szagproblémához vezethet, hanem hosszú távon a ruhák állapotát és a bőr komfortját is rontja. A Tudatos Vásárlók Egyesületének legújabb mosógép-tesztje pontosan azt vizsgálta meg, mely készülékek képesek valóban azt nyújtani, amit egy modern mosógéptől elvárnánk.

A mosógép teszt során 17 márka termékeit hasonlították össze/ Fotó: Shutterstock

Az egyesület 17 márka – Aeg, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisense, Hoover, Ikea, Indesit, LG, Miele, Philco, Samsung, Sharp, Whirlpool – 80 mosógépét vizsgálta nemzetközi együttműködésben. A felültöltős mosógépek kevésbé népszerűek, ugyanakkor vannak, akik erre esküsznek, ezért a tesztelt termékek közé is bekerült 10 ebből a típusból.

Mosási hatékonyság: nem mindegy, milyen anyagú ruhát mosunk!

Több mosógép más-más mosási eredményt produkált műszálas/kényes ruhák és pamut ruhák esetében. Jellemzően a műszálas/kényes ruhák okoztak nagyobb kihívást. Ez a szűk keresztmetszet, aminek érdemes alaposan utánajárni vásárlás előtt, ha gyakran mosunk műszálas ruhákat is. A mosási hatékonyság szempontjából alulmaradó termékek közül is leggyengébben

a Philco PLSI 126 A15,

a Samsung WW70FG3M05TWEC,

Samsung WW80FG3M05AW elöltöltős mosógépei szerepeltek.



Öblítési hatékonyság

Az extra öblítés funkció így sok esetben sajnos szükséges, különösen érzékeny bőrűek számára. Vagy azoknak, akik szeretnék elkerülni a mosószermaradványok okozta későbbi kellemetlen szagú ruhákat. Viszont ez nyilván megsokszorozza a víz- és energiafogyasztást, ezért érdemes olyan gépet választani, amely a lehető leghatékonyabban öblít. Az öblítés hatékonysága (a mosási hatékonysággal ellentétben) pont a műszálas/kényes ruhák esetében bizonyult hatékonyabbnak a legtöbb mosógép esetében.