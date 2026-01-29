Nagy Márton: Kiemelt célunk a gazdaság további fehérítése

2025-ben a NAV több mint 28 ezer milliárd forint állami bevételt szedett be – ez 7,9%-os növekedés az előző évhez képest, miközben folyamatosan csökkentettük az adókat. Ez egyértelműen szakmai teljesítmény Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint, aki a NAV évnyitóján mondott köszönetet az adóhatóság dolgozóinak.

A közös irány világos – emlékeztetett Nagy Márton

Fotó: Nagy Márton Facebook-oldala

A közös irány világos:

stabil állami bevételek;

kevesebb adminisztráció az adózóknak;

digitális megoldások a mindennapokban;

együttműködés a tisztességes adózókkal;

zéró tolerancia azokkal szemben, akik szándékosan kijátsszák a szabályokat.

Kiemelt célunk a gazdaság további fehérítése.

Ez nemcsak ellenőrzést, hanem ösztönzést is jelent. A bejelentett bérmegállapodások, valamint az éttermeknek nyújtott 100 milliárd forintot megmozgató 5+1 elemből álló akcióterv is azt szolgálja, hogy a legális működés legyen az alapértelmezett és versenyképes.

Az elmúlt években ezen a területen az Európai Unió egyik legjobb eredményét értük el: 2010-ben az áfarés még 22,3 százalék volt, mára 2,3 százalékra csökkent. Ez nemzetközi összevetésben is kiemelkedő teljesítmény.

Az online pénztárgéptől az online számlán és az e-áfán át a hamarosan induló teljes körű nyugtaadat-szolgáltatásig egy olyan rendszer épült fel, amely nem többletterhet jelent a jogkövető vállalkozásoknak, viszont hatékonyan szorítja vissza a szürke- és feketegazdaságot.

A NAV ma már nemcsak végrehajtó hatóság, hanem szolgáltató, adat- és tudásalapú intézmény, amely képes gyorsan reagálni a gazdasági folyamatokra, és érdemben támogatni a megalapozott kormányzati döntéseket.

Köszönöm a több mint 17 ezer NAV-os kolléga munkáját – zárul a poszt.