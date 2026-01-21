nemzeti adó - és vámhivatalsmsüzenetügyfélkapu

Visszaélnek a NAV nevével: ön is kaphatott adathalász levelet a „hatóságtól”

Gátlástalan módszerekkel próbálják megtéveszteni a magyar lakosságot az internetes bűnözők, akik ezúttal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arculati elemeit felhasználva ígérnek jelentős pénzösszegeket. A NAV határozottan felhívja a figyelmet: a hivatalos ügyintézés rendje szigorú szabályokhoz kötött, így aki e-mailben vagy sms-ben kap értesítést a pénzügyeiről, az biztosan csalókkal áll szemben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:48
Forrás: NAV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hét elején újabb intenzív adathalász támadássorozat indult, amelyben a csalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében küldenek megtévesztő üzeneteket a gyanútlan állampolgároknak. A bűnözők pszichológiai hadviselést folytatnak: kecsegtető ígéretekkel, vagy éppen fenyegetéssel próbálnak kattintásra bírni. A mostani hullámban jellemzően arról tájékoztatják a címzetteket, hogy a 2025-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásuk alapján 140 000 forintnyi visszatérítésre jogosultak. Más esetekben a módszer drasztikusabb, ilyenkor azonnali tartozásrendezésre szólítják fel az áldozatot.

Egy, az adóhatóság által feltöltött példa az adathalászok által küldött e-mailekre./ Forrás: NAV
Egy, az adóhatóság által feltöltött példa az adathalászok által küldött e-mailekre./ Forrás: NAV

A NAV arculatát használják

A kibercsalók módszerei egyre kifinomultabbak. Az elküldött elektronikus levelek a megszólalásig hasonlítanak a hivatalos iratokra, a NAV jellegzetes színeit és arculati elemeit használják, sőt, a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját is elhelyezik a fejlécekben a hitelesség látszatának keltése érdekében.

A hatóság azonban közelményében egyértelművé tette: 

a NAV kommunikációs gyakorlata merőben eltér ettől, a hivatal soha nem küld érzékeny pénzügyi adatokat nyílt csatornákon. Az adótartozás aktuális egyenlegéről, annak rendezéséről, vagy éppen a visszatérítési lehetőségekről szóló tájékoztatás semmilyen esetben nem érkezik „sima” e-mailben vagy szöveges üzenetben (sms). Ezek a csatornák továbbra sem minősülnek hivatalos ügyintézési formának.

A biztonságos és hiteles kapcsolattartásnak két útja létezik. Azok az állampolgárok, akik rendelkeznek digitális állampolgársággal (DÁP) vagy Ügyfélkapu+ regisztrációval, kizárólag a védett tárhelyükre kapnak üzenetet a hivataltól. Azok számára pedig, akik még nem regisztráltak az elektronikus rendszerekbe, a NAV a hagyományos utat választja, és papíralapon, postai úton kézbesített hivatalos levélben kommunikál.

A legfontosabb védekezés az éberség és a megelőzés. A szakemberek nyomatékosan kérik a lakosságot, hogy ha ilyen vagy ehhez hasonló tartalmú elektronikus levelet kapnak, semmiképpen ne kattintsanak az abban szereplő hivatkozásokra.

A hatóság honlapján folyamatosan frissülő adatbázisban megtekinthetők a leggyakoribb, a hivatal nevével visszaélő csaló üzenetek és sms-ek mintái, így a bizonytalan ügyfelek ott is ellenőrizhetik a kapott levél valódiságát.

Nem először vagyunk tanúi ehhez hasonló támadássorozatnak, korábban itt foglalkoztunk a témával. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.