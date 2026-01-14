síturizmussíeléssípálya

Ezek a szezon legjobb európai sípályái, de a klímaváltozás miatt bezárhatnak a következő években

Európa legismertebb sípályái a 2025–2026-os szezonban is kiváló állapotban fogadják a téli sportok szerelmeseit: a nagy alpesi központokban jelenleg bőséges a természetes hó, nyitva vannak a pályák, és a szezon eddig kifejezetten erősnek ígérkezik. A rövid távú sikerek mögött azonban egyre sötétebb árnyék vetül az ágazatra: a klímaváltozás hosszabb távon alapjaiban írhatja át az európai sípályák jövőjét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 14:00
Forrás: karintia.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei téli szezon eddig kifejezetten kedvezően alakult az európai sípályák számára. Az alpesi régiók többségében stabil, vastag természetes hóréteg alakult ki, a nagyobb síterepek döntő többsége teljes kapacitással üzemel.

sípályák
Az osztrák sípályákon egyelőre kifejezetten jók a hóviszonyok. Forrás: Karintia.com

Bőséges hóval indult a szezon az európai sípályákon

A friss hójelentések szerint több száz európai sípálya tart nyitva, a magasabban fekvő régiókban kifejezetten jók a hóviszonyok, sok helyen a szezon átlagát meghaladó alapréteggel. 

Ez a helyzet ideális hátteret teremt a 2025–2026-os szezon legjobb európai sípályáinak, amelyek idén is a meghatározzák a kontinens téli turisztikai forgalmát.

Számos kiváló pálya található Európában, mi most beérjük az első tíz bemutatásával, amelyet több nemzetközi szakmai rangsor síterep-értékelés és utazói visszajelzés összevetésével állítottunk össze, figyelembe véve a pályarendszerek méretét, hóbiztonságát, infrastruktúráját és az idei szezon aktuális adottságait.

 

A tíz legjobb európai sípálya a 2025–2026-os szezonban

  1. A Franciaországban található Chamonix: a Mont Blanc lábánál fekvő sípályarendszer legendás lejtőivel és extrém terepeivel továbbra is Európa egyik legismertebb célpontja, különösen a haladó síelők körében.
  2. A svájci Verbier: prémium sípályák, technikás terep és kiváló infrastruktúra jellemzi, nem véletlenül szerepel szinte minden európai toplistán.
  3. Az Ausztria–Svájc határán húzódó Ischgl–Samnaun: a Silvretta Arena az egyik legjobban értékelt sípályarendszer Európában: modern felvonók, hóbiztos pályák és élénk après-ski kínálat jellemzik.
  4. Az ausztriai KitzSki – Kitzbühel-Kirchberg: a klasszikus alpesi síelés fellegvára, ikonikus versenypályákkal és változatos lejtőkkel, amelyek a profikat és a haladó amatőröket is vonzzák.
  5. A francia Val d’Isère–Tignes: magasan fekvő, kiterjedt sípályarendszer, amely hóbiztonságával és hosszú szezonjával a legmegbízhatóbb európai célpontok közé tartozik.
  6. A Svájc–Olaszország határán található Zermatt–Cervinia: a Matterhorn panorámája mellett Európa egyik legmagasabban fekvő sípályarendszere, amely egész szezonban stabil hóviszonyokat kínál.
  7. A Madonna di Campiglio Olaszországban: a Dolomitok egyik ékköve, ahol a látványos táj, a széles pályák és a családbarát kínálat találkozik.
  8. A francia Les Trois Vallées – Courchevel, Méribel, Val Thorens: a világ legnagyobb összefüggő sípályarendszere, több mint hatszáz kilométernyi pályával; különösen Val Thorens magas fekvése miatt számít hóbiztosnak.
  9. Az osztrák St. Anton am Arlberg: az Arlberg régió zászlóshajója, amely meredek pályáiról, freeride-lehetőségeiről és erős hóviszonyairól híres.
  10. A Sölden Ausztriában: két gleccserének köszönhetően a 2025–2026-os szezonban is az egyik legbiztosabb választás; hosszú síszezon, modern infrastruktúra és megbízható hó jellemzi.

 

Hó helyett hő: így fenyegeti a klímaváltozás Európa síparadicsomait

Bár az idei szezonban Európa legjobb sípályáin kiválóak a hóviszonyok, szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy a helyzet nem tekinthető tartósnak. A klímaváltozás hatásai már most is érezhetők: a hóhatár fokozatosan emelkedik, a havas napok száma csökken, és egyre több sípálya válik kiszolgáltatottá az időjárási szélsőségeknek.

Egy friss, 2026 elején megjelent elemzés szerint Európa síparadicsomainak jelentős része hosszabb távon komoly kockázatokkal néz szembe. A hóhiány a teljes síipart érinti. A melegebb telek és a csökkenő természetes hó miatt egyre több sípálya kényszerül mesterséges hó igénybevételére, amely azonban rendkívül költséges, és nem mindenhol jelent megoldást. 

A rövidebb szezonok, a növekvő üzemeltetési költségek és a dráguló síbérletek egyre nagyobb terhet rónak az ágazatra. Több sípálya már most alternatív turisztikai irányok felé nyit, míg mások hosszabb távon akár a működés feladására is kényszerülhetnek. Különösen az alacsonyabb fekvésű sípályák sérülékenyek: egyes becslések szerint a Pireneusok térségében a síterepek akár közel kilencven százaléka is magas kockázati kategóriába kerülhet hamarosan. 

Ha a globális átlaghőmérséklet-emelkedés eléri a négy Celsius-fokot, a legtöbb európai sípálya elveszítheti a megbízható természetes hóval működő szezon lehetőségét. Ez bezárásokhoz és „szellemüdülők” kialakulásához vezet. Szakemberek szerint a következő években az európai sípályák sorsa egyre inkább azon múlik majd, mennyire tudnak alkalmazkodni az átalakuló éghajlati feltételekhez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.