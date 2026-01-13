Szánkó vagy síléc: ezek legjobb pályák Magyarországon

A kedvező időjárási fordulatnak köszönhetően országszerte jó minőségű síterepek és szánkózásra alkalmas lejtők fogadják a látogatókat. Jelenleg öt, felvonóval is rendelkező helyszín nyitotta meg kapuit a közönség előtt, biztosítva a színvonalas kikapcsolódást a családok és a sportemberek számára. A szolgáltatók által közzétett adatok bizakodásra adnak okot, a hó mennyisége és minősége több helyen is kifogástalan.

Illusztráció. Forrád: Mátraszentistváni Sípark

Szánkózni és síelni, az országhatáron belül

A Mátraszentistváni Síparkban a körülmények szinte az alpesi régiókat idézik. A pályákat borító hóréteg vastagsága eléri a 40–65 centimétert, minősége pedig kiváló, köszönhetően a friss hónak és a fagynak, amelyek együttesen ideális feltételeket teremtenek a csúszáshoz. A létesítmény jelenleg nyolc üzemelő sípályával várja a vendégeket, amelyek egy összefüggő, mintegy 3,4 kilométeres rendszert alkotnak. A zökkenőmentes feljutásról és a sorban állás elkerüléséről nyolc sílift gondoskodik, amelyek óránként akár 6600 fős összkapacitással bírnak. A sípark weboldala szerint a szánkópálya jelenleg nem üzemel.

A Bakony szívében, Eplényben található Síaréna Vibe Park szintén kinyitotta kapuit a sportolni vágyók előtt. Itt a hóvastagság 19 és 39 centiméter között alakul, ami megfelelő alapot biztosít a sportoláshoz. A látogatók öt liftet vehetnek igénybe, az üzemelő pályák hossza pedig meghaladja a hét kilométert, így bőséges tér áll a síelők rendelkezésére a kikapcsolódáshoz. Szánkózásra itt sincs lehetőség.

A főváros vonzáskörzetében, a Duna–Ipoly Nemzeti Park festői környezetében fekvő visegrádi Nagyvillám Sípályán is beindult az élet. A síterep honlapja szerint az öt üzemelő felvonóval kiszolgált, közel két kilométer hosszú pályarendszert 25 centiméteres hóréteg fedi. Itt, a Síelők.hu weboldal tájékoztatása szerint van egy külön szánkózóknak fenntartott, elkerített rész.

Keletebbre, a sátoraljaújhelyi síterepen a Magas-hegyen 25-30 centiméteres hóréteg alakult ki. Itt egy lift üzemel a két kilométernyi sípálya mellett. A Zemplén Kalandpark tájékoztatása szerint a síiskola is fogadja a tanulni vágyókat, a szánkózás szerelmesei pedig ingyenesen használhatják a szánkópályát.