Szánkó vagy síléc: ezek legjobb pályák Magyarországon

Beköszöntött az igazi tél, a kiadós havazás és a tartósan fagypont alatti hőmérséklet pedig megteremtette a feltételeket a téli sportok kedvelőinek. A hazai hegyvidékek fehérbe borultak, így nem feltétlenül kell külföldre utaznia annak, aki hódolni szeretne a síelés vagy a szánkózás szenvedélyének, hiszen itthon is kiváló pályák várják a sportolókat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 14:39
A kedvező időjárási fordulatnak köszönhetően országszerte jó minőségű síterepek és szánkózásra alkalmas lejtők fogadják a látogatókat. Jelenleg öt, felvonóval is rendelkező helyszín nyitotta meg kapuit a közönség előtt, biztosítva a színvonalas kikapcsolódást a családok és a sportemberek számára. A szolgáltatók által közzétett adatok bizakodásra adnak okot, a hó mennyisége és minősége több helyen is kifogástalan.

Beindult a sí- és szánkó szezonA kép illusztráció. / Fotó: Mátraszentistváni Sípark
Illusztráció. Forrád: Mátraszentistváni Sípark

 

Szánkózni és síelni, az országhatáron belül

A Mátraszentistváni Síparkban a körülmények szinte az alpesi régiókat idézik. A pályákat borító hóréteg vastagsága eléri a 40–65 centimétert, minősége pedig kiváló, köszönhetően a friss hónak és a fagynak, amelyek együttesen ideális feltételeket teremtenek a csúszáshoz. A létesítmény jelenleg nyolc üzemelő sípályával várja a vendégeket, amelyek egy összefüggő, mintegy 3,4 kilométeres rendszert alkotnak. A zökkenőmentes feljutásról és a sorban állás elkerüléséről nyolc sílift gondoskodik, amelyek óránként akár 6600 fős összkapacitással bírnak. A sípark weboldala szerint a szánkópálya jelenleg nem üzemel.

A Bakony szívében, Eplényben található Síaréna Vibe Park szintén kinyitotta kapuit a sportolni vágyók előtt. Itt a hóvastagság 19 és 39 centiméter között alakul, ami megfelelő alapot biztosít a sportoláshoz. A látogatók öt liftet vehetnek igénybe, az üzemelő pályák hossza pedig meghaladja a hét kilométert, így bőséges tér áll a síelők rendelkezésére a kikapcsolódáshoz. Szánkózásra itt sincs lehetőség.

A főváros vonzáskörzetében, a Duna–Ipoly Nemzeti Park festői környezetében fekvő visegrádi Nagyvillám Sípályán is beindult az élet. A síterep honlapja szerint az öt üzemelő felvonóval kiszolgált, közel két kilométer hosszú pályarendszert 25 centiméteres hóréteg fedi. Itt, a Síelők.hu weboldal tájékoztatása szerint van egy külön szánkózóknak fenntartott, elkerített rész. 

Keletebbre, a sátoraljaújhelyi síterepen a Magas-hegyen 25-30 centiméteres hóréteg alakult ki. Itt egy lift üzemel a két kilométernyi sípálya mellett. A Zemplén Kalandpark tájékoztatása szerint a síiskola is fogadja a tanulni vágyókat, a szánkózás szerelmesei pedig ingyenesen használhatják a szánkópályát.

A Mecsekben is lehetőség nyílt a téli sportolásra. Pécsett, a Misinatetőn egy sípálya üzemel, amelyet egy lift szolgál ki. Tóth Ákos szakosztályvezető közlése szerint a pályát nagyjából húsz centiméteres hóréteg borítja, így a dél-dunántúli régióban is hódolhatnak szenvedélyüknek a síelők.

Nem feledkezhetünk meg a hazai síelés egyik fellegváráról, a Bükk szívében található Bánkútról sem. A Bánkúti Sícentrum tájékoztatása szerint a hegységben is havazott, jelenleg 22 centiméteres friss porhó borítja a tájat. Bár a felvonók indításához és a pályák biztonságos megnyitásához még szükség van további 10-15 centiméter hóra, a ratrakolást már megkezdték az üzemeltetők, így az alapok megvannak ahhoz, hogy kedvező időjárás esetén itt is hamarosan megindulhasson a szezon. 

A hó szánkózásra alkalmas. Szánkózni terítésmentesen lehet. A felvezető út havas, hókásás, téli gumival jól járható

– írják.

 A 800–970 méteres magasságban fekvő, a Bükki Nemzeti Park területén található síterep nyolc különböző nehézségi fokú pályával és több felvonóval várja majd a látogatókat.

A rendőrség is reagált a hóhelyzetre, ezeket a szabályokat fontos betartania minden szánkózónak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

