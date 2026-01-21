tclsonymegállapodásvállalat

Összeáll a Sony és a TCL: Kína bevásárol a japán techcégekből?

Jelentős átalakulás előtt áll a globális szórakoztatóelektronikai piac, miután stratégiai együttműködésről döntött a szektor két meghatározó szereplője. A Sony és a TCL bejelentése értelmében egyesítik erőiket az otthoni szórakoztatás területén. Bár a jól ismert japán márkanevek megmaradnak, a háttérben egy kínai többségi tulajdonú vegyesvállalat jön létre, amely a hatékonyság növelését és a technológiai fejlesztések összehangolását célozza.

2026. 01. 21. 17:21
Hivatalossá vált a két technológiai vállalat közeledése: a Sony Corporation és a TCL Electronics Holdings Limited január 20-án írta alá azt a szándéknyilatkozatot, amely új alapokra helyezi az együttműködésüket. A felek megállapodása értelmében egy új közös vállalatot hoznak létre, amelybe a japán gyártó integrálja teljes otthoni szórakoztatási divízióját. A tulajdonosi szerkezet a tervek szerint a kínai fél javára billen majd: az új entitásban a TCL 51 százalékos, míg a Sony 49 százalékos részesedést birtokol.

A Sony a TCL-el közösen fogja fejleszteni a Bravia televíziókat. / Forrás: Sony
A Sony a TCL-el közösen fogja fejleszteni a Bravia televíziókat. / Forrás: Sony

Vége a Sony tévék világának?

A létrejövő vegyesvállalat globális szinten működik majd, és a teljes folyamatot lefedi a termékfejlesztéstől és tervezéstől kezdve a gyártáson, értékesítésen és logisztikán át egészen az ügyfélszolgálatig. Ez magában foglalja a televíziókat és az otthoni audioberendezéseket is. A felek a tárgyalásokat folytatják, a cél pedig az, hogy 2026. március végéig aláírják a végleges, kötelező érvényű szerződéseket. Amennyiben minden hatósági jóváhagyás megérkezik és a feltételek teljesülnek, az új vállalat várhatóan 2027 áprilisában kezdi meg működését.

A megállapodás értelmében a közös cég a Sony évek alatt kifejlesztett, kép- és hangtechnológiájára, valamint a márkaértékére épít. Ezt egészíti ki a TCL fejlett kijelzőtechnológiája, globális méretéből adódó előnye, valamint a teljes ellátási láncot lefedő költséghatékonysága.

Az új vállalat termékei továbbra is a világszerte ismert „Sony” és „BRAVIA” márkaneveket viselik majd. A nagyképernyős televíziók globális piaca folyamatosan bővül, amit az online videómegosztók és streamingszolgáltatások terjedése, valamint a felhasználói élményt javító okos funkciók fejlődése egyaránt hajt.

Ebben a piaci környezetben az új vállalat célja olyan innovatív termékek létrehozása, amelyek megfelelnek a fogyasztók elvárásainak világszerte. Kimio Maki, a Sony Corporation elnök-vezérigazgatója nyilatkozatában elmondta: 

örömmel kötöttük meg ezt a megállapodást a TCL-lel. A két vállalat szakértelmének ötvözésével még lenyűgözőbb audiovizuális élményt kívánnak nyújtani a vásárlóknak.

Hasonlóan optimistán nyilatkozott a kínai fél is. DU Juan, a TCL Electronics elnöke szerint ez a partnerség egyedülálló lehetőség a Sony és a TCL erősségeinek egyesítésére, ami egy erős platformot teremt a fenntartható növekedéshez. A stratégiai üzleti kiegészítés, a technológia és a know-how megosztása, valamint a működési integráció révén növelni kívánják a márkaértéket és optimalizálni az ellátási láncot.

A jelentős biztonsági problémákat felvető okostévés adatgyűjtésről itt írtunk korábban.

