Izzottak a Szép-kártyák decemberben: élelmiszerre és kikapcsolódásra is milliárdokat költöttünk

Rendkívüli mértékben felpörgött a Szép-kártya-használat a 2025-ös év utolsó hónapjában: a felhasználók az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva 42 százalékkal költöttek többet kártyájukról tavaly decemberben. A brutális növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy december 1-je óta ismét lehet hideg élelmiszert vásárolni Szép-kártya segítségével, de sokan fordították pihenésre, kikapcsolódásra is a kártyájukon lévő összegeket az ünnepi időszakban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 13:15
szép kártya
Forrás: Magyar Nemzet
A Szép-kártya tavaly decemberben a családok kikapcsolódása mellett ünnepi vásárlásaikat is kiemelten támogatta. A kormány ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását Szép-kártyával. Az intézkedés eredményeként a kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában − derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

SZÉP-kártya
A tavaly decemberi Szép-kártya-költések 42 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot Fotó: Bencsik Ádám

Így a decemberi költések 42 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot. A karácsonyt és szilvesztert belföldi utazással is összekötő családokat pedig az is segítette, hogy a feltöltések összege is 19 százalékos bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot.

A kormány a béremelésekkel, az adócsökkentésekkel és az áremelések letörésével hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, így saját döntésük szerint egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. 

A Szép-kártya évek óta a turizmus egyik motorja, tavaly sem volt másként

A minisztérium közleményében megjegyezte: a kormány a magyar családok gondtalan pihenését a Szép-kártyán keresztül is kiemelten támogatja, amely 2025-ben a belföldi turizmus meghatározó hajtóereje volt: a kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14 százalékkal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a Szép-kártyákon, ami az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.

