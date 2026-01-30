Tisza PártNagy Mártonmegszorítócsomag

Nagy Márton: a Tisza valós gazdasági program híján csupán álmodozik

A nettó reálkeresetek emelése érdekében a kormány folyamatosan emeli a bruttó béreket, csökkenti az adókat és folytatja a harcot az áremelésekkel szemben – sorolta egyebek mellett a kormány által megvalósított intézkedéseket Nagy Márton, aki szerint a Tisza ezzel szemben nem kínál valódi alternatívát, csupán álmodozik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:49
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Álmodozás helyett szakmai érveket hiányol a kormányzást tervezgető Tisza párt kommunikációjából a gazdasági miniszter. Nagy Márton közösség oldalán, posztjában azt javasolja: álmodozás helyett valós szakmai összefüggésekről kellene beszélniük.

Tisza párt Nagy Márton
Nagy Márton szakmai érveket hiányol a Tisza párttól / Fotó: MTI/Purger Tamás

A Tisza ábrándozik, a kormány cselekszik

A nemzetgazdasági miniszter azt írja:

A Tisza ismét álmodozik. Álmodozás helyett jó lenne, ha a valós szakmai összefüggésekről beszélnénk

– mutat rá, majd az alábbi tényeket is felsorolja:

  • Az elhúzódó háború, a negatív külső gazdasági környezet, a gyenge uniós versenyképesség és a gyenge külső kereslet negatív hatásait a belső kereslet élénkítésével lehetett ellensúlyozni, enélkül a gazdaság recesszióba süllyedt volna;
  • a nettó reálkeresetek emelése érdekében a kormány folyamatosan emeli a bruttó béreket, mint 11 százalékos minimálbér emelés, ágazati béremelések, csökkenti az adókat – két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége – és folytatja a harcot az áremelésekkel szemben, mint az árréscsökkentés. Ez élénkíti a fogyasztást;
  • mindennek eredményeképpen a fogyasztás 2025-ben mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ellensúlyozva a gyenge külső keresletet. Ezen intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett tenni;
  • a külső kereslet beindulása nélkül, kis nyitott országként nem érhető el dinamikus növekedés;
  • Magyarország makro- és mikro szerkezetét nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni;
  • a gazdaság szinte teljesen integrált a német gazdaságba;
  • a jármű és az akkumulátoripar az elektromos átállás, továbbá a német és kínai gyártók versenye miatt átmenetileg hullámvasútra került;
  • a jelenlegi helyzetben a monetáris politika restriktív és visszafogja a gazdasági növekedést a magas reálkamatokon keresztül, így ellenszélben kell küzdeni;
  • a belső kereslet élénkítése mellett a kormány a vállalkozásokat többek között fix 3 százalékos kkv hitellel és 90 milliárdos adócsökkentéssel segíti a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.

Mellébeszélés helyett szakmaiság

Nagy Márton úgy fogalmaz:

mellébeszélés, félremagyarázás helyett jó lenne megőrizni a szakmaiságot. 

 „Én csak egy Tisza-programot láttam idáig, ami egy nagyarányú adóemelést tartalmaz. Ha ezen kívül van más is, akkor azt az ígérgetések és „sales-elés” helyett jó lenne látni! Mi nem titkolózunk, hanem kiterített lapokkal játszunk! – hangsúlyozza.

A párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője nemrégiben leleplezte a Tisza szándékait.

A kiszivárgott megszorítócsomag igenis valódi – kitálalt a Tisza gazdasági programjáról az egykori vezető

Kifelé kampányprogram, befelé konvergenciaprogram: Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt kifelé kommunikált programja más, mint a valós szándékok. A párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője beszámolt a hatszáz oldalas dokumentum valódi szerepéről és az amiatt kialakult belső feszültségekről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.