Nagy Márton: a Tisza valós gazdasági program híján csupán álmodozik

Álmodozás helyett szakmai érveket hiányol a kormányzást tervezgető Tisza párt kommunikációjából a gazdasági miniszter. Nagy Márton közösség oldalán, posztjában azt javasolja: álmodozás helyett valós szakmai összefüggésekről kellene beszélniük.
A Tisza ábrándozik, a kormány cselekszik
A nemzetgazdasági miniszter azt írja:
A Tisza ismét álmodozik. Álmodozás helyett jó lenne, ha a valós szakmai összefüggésekről beszélnénk
– mutat rá, majd az alábbi tényeket is felsorolja:
- Az elhúzódó háború, a negatív külső gazdasági környezet, a gyenge uniós versenyképesség és a gyenge külső kereslet negatív hatásait a belső kereslet élénkítésével lehetett ellensúlyozni, enélkül a gazdaság recesszióba süllyedt volna;
- a nettó reálkeresetek emelése érdekében a kormány folyamatosan emeli a bruttó béreket, mint 11 százalékos minimálbér emelés, ágazati béremelések, csökkenti az adókat – két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége – és folytatja a harcot az áremelésekkel szemben, mint az árréscsökkentés. Ez élénkíti a fogyasztást;
- mindennek eredményeképpen a fogyasztás 2025-ben mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ellensúlyozva a gyenge külső keresletet. Ezen intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett tenni;
- a külső kereslet beindulása nélkül, kis nyitott országként nem érhető el dinamikus növekedés;
- Magyarország makro- és mikro szerkezetét nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni;
- a gazdaság szinte teljesen integrált a német gazdaságba;
- a jármű és az akkumulátoripar az elektromos átállás, továbbá a német és kínai gyártók versenye miatt átmenetileg hullámvasútra került;
- a jelenlegi helyzetben a monetáris politika restriktív és visszafogja a gazdasági növekedést a magas reálkamatokon keresztül, így ellenszélben kell küzdeni;
- a belső kereslet élénkítése mellett a kormány a vállalkozásokat többek között fix 3 százalékos kkv hitellel és 90 milliárdos adócsökkentéssel segíti a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.
