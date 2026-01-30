Nagy Márton: a Tisza valós gazdasági program híján csupán álmodozik

Mellébeszélés helyett szakmaiság

Nagy Márton úgy fogalmaz:

mellébeszélés, félremagyarázás helyett jó lenne megőrizni a szakmaiságot.

„Én csak egy Tisza-programot láttam idáig, ami egy nagyarányú adóemelést tartalmaz. Ha ezen kívül van más is, akkor azt az ígérgetések és „sales-elés” helyett jó lenne látni! Mi nem titkolózunk, hanem kiterített lapokkal játszunk! – hangsúlyozza.

A párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője nemrégiben leleplezte a Tisza szándékait.