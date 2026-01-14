Újabb rekord dőlt meg a magyar áramfogyasztásban, kiderült, hogy mit kell tennie Magyarországnak

Az elmúlt napokban regisztrált újabb és újabb fogyasztási csúcsok ugyan a rendszerterhelés felső szélsőségeit mutatják meg, mégis fontos látni, hogy ezek nem esetenkénti kilengések, hanem egy határozott trend mérföldkövei. Ahogyan arról beszámoltunk, január 9-én a magyar villamosenergia-rendszer terhelése új történelmi rekordot ért el. Kedden, január 13-án aztán ismét megdőlt a fogyasztási csúcs, a Mavir által hitelesített, negyedórás érték 8182 megawatt (MW) volt 10 óra 45 perc körül.

Mindezek alapján Magyarországnak tartósan magasabb villamosenergia-igényre kell berendezkednie.

Ideológia helyett energiabiztonsági ügy

A kérdés nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati: miből és hogyan biztosítható ez az áram? Czepek Gábor energiaügyi miniszerhelyettes ennek kapcsán arról írt közösségi felületén, hogy a villamosenergia-ellátás nem ideológiai vita, hanem energiabiztonsági és magabírási ügy, amely alapvetően meghatározza Magyarország és Európa következő évtizedeit. Mint fogalmazott,

a jövőt nem politikai viták vagy kommunikációs csaták döntik el, hanem az, hogy ki képes kiszámíthatóan, megfizethetően és hosszú távon áramot termelni és tárolni.

A villamosenergia-igény folyamatos növekedése mögött ugyanis olyan, vissza nem fordítható folyamatok állnak, mint a digitalizáció, az adatközpontok terjedése, az elektromos közlekedés és az ipari termelés bővülése.

Az atomerőmű, a gáz és az import volt az élen

Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő lapunknak nyilatkozva rámutatott arra is, hogy a rekordterhelés idején a magyar villamosenergia-ellátás szerkezete világosan kirajzolódott. A rendszer gerincét továbbra is a paksi atomerőmű, a gázerőművek és az import biztosította.

A megújuló kapacitások, különösen a naperőművek, a téli körülmények miatt csak korlátozott mértékben tudtak hozzájárulni az ellátáshoz.

A több ezer megawattnyi beépített naperőművi kapacitásból ebben az időszakban csupán néhány száz megawatt állt rendelkezésre, míg a szélcsendes időjárás miatt a szélerőművek sem tudtak érdemben termelni.