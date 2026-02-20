A Barátság és a Testvériség vége: Ukrajna nem partner, inkább kellemetlenkedő, zsaroló vámszedő

Oroszország hatalmas szénhidrogén-készletekkel rendelkezik, onnan pedig jól kiépített csővezeték-hálózat ér el nyugat felé, így a térségünkbe egyszerűen és folyamatosan juthat el a földgáz és a kőolaj – erre a berendezkedésre támaszkodott a közép-európai régió az elmúlt jó néhány évtizedben. A Gazprom és a Rosznyefty részéről a szállítási szándék üzleti és stratégiai okokból mindig stabil volt, a tranzitország Ukrajna viszont az idők során rájött, majd ki is használta azt, hogy a területén lévő csapok kiváló politikai zsarolóeszközként is bevethetők.

Rajtunk csapódott le az orosz–ukrán elszámolási vita

Az első komoly repedések 2006-ban jelentek meg a kapcsolaton, amikor a Gazprom ki akarta vezetni az Ukrajnának nyújtott árkedvezményeit a 2004-es „narancsos forradalom” politikai fordulata után. Kijev nem akarta elfogadni a világpiaci árakhoz közelítő új tarifát, ezért a Gazprom 2006. január 1-jén 10 órakor történelmi lépésként jelentősen csökkentette az ukrán tranzithálózat felé a gáznyomást. Ezzel csak az Ukrajnának szánt mennyiséget akarta megvonni az orosz fél, elküldve az európai szállítmányokat, ám ebből kezdett vételezni az ukrán vállalat, fedezendő saját lakossági és ipari fogyasztását. Emiatt a Magyarországra érkező gáz nyomása a Testvériség vezetéken másnapra csaknem negyven százalékkal csökkent, és bár csak három napig tartott a válság, az ukrán lépésen annak idején – ellentétben a mostani olajcsap-elzárás esetével – Nyugat-Európa egységesen felháborodott. Érdemes még megemlíteni, hogy az ukrán energiaszektor korrupt és átláthatatlan működése már akkor is jelen volt a RosUkrEnergo nevű közvetítőcég képében.

Kijev lecsapolta a tranzitot

Ennél jóval nagyobb sokk érte Magyarországot három évvel később, amikor 2009 januárjában, a tél közepén az orosz–ukrán elszámolási viták miatt a Gazprom leállította az Ukrajnának szánt gázszállítást, és csak a tranzitot küldte el. A konfliktus nem rendeződött három nap alatt, hetekig tartott, ezért korlátozni kellett a magyarországi ipar gázfogyasztását, a lakossági fűtést pedig a gáztárolók rekordmértékű kitárolása mentette meg. A tranzitpartnerbe vetett bizalmat az is nagyban gyengítette, hogy a Gazprom a válság közepette adatokkal igazolta: Ukrajna ismét lecsapolja a tranzitot. Az orosz oldalon a szerződés szerinti nyomással és mennyiségben táplálták be a földgázt a Testvériség vezetékbe, a magyar és szlovák határon a mérőműszerek jóval kisebb nyomást, majd teljes leállást jeleztek. A Gazprom úgy számolt, hogy Ukrajna napi szinten több tízmillió köbméter gázt emelt ki jogtalanul a nyugatra áramló szállítmányokból, ezért január 7-én teljesen elzárta a csapokat. A konfliktust január 20-án zárta le Vlagyimir Putyin és Julija Tyimosenko orosz és ukrán elnök Moszkvában, de Magyarország számára ekkor vált egyértelművé, hogy az ukrán útvonalon kívül más megoldásokat is kell találni. Részben a 2009-es ügy folyománya a Török Áramlat (kezdetben Déli Áramlat) megépülése, a föld alatti gáztároló-kapacitás megnövelése és a többi szomszédos országgal kiépített, illetve kibővített nagynyomású gázvezeték-hálózat.