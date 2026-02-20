Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

oroszországtörök áramlatBarátság kőolajvezetéknémetország

A Barátság és a Testvériség vége: Ukrajna nem partner, inkább kellemetlenkedő, zsaroló vámszedő

A sok évtizedre visszatekintő magyar–ukrán energetikai együttműködés nem az elmúlt napokban vált Kijev politikai fegyverévé, bőven előfordultak kellemetlen esetek, csapelzárások a távolabbi múltban is. Elemzésünkben visszatekintünk ezekre az epizódokra, amelyek során Magyarország mindannyiszor energiaszuverenitásának megvédésére kényszerült – nem éppen a barátság vagy a testvériség szellemében.

Somogyi Orsolya
2026. 02. 20. 13:27
Barátság kőolajvezeték Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország hatalmas szénhidrogén-készletekkel rendelkezik, onnan pedig jól kiépített csővezeték-hálózat ér el nyugat felé, így a térségünkbe egyszerűen és folyamatosan juthat el a földgáz és a kőolaj – erre a berendezkedésre támaszkodott a közép-európai régió az elmúlt jó néhány évtizedben. A Gazprom és a Rosznyefty részéről a szállítási szándék üzleti és stratégiai okokból mindig stabil volt, a tranzitország Ukrajna viszont az idők során rájött, majd ki is használta azt, hogy a területén lévő csapok kiváló politikai zsarolóeszközként is bevethetők.

Rajtunk csapódott le az orosz–ukrán elszámolási vita

Az első komoly repedések 2006-ban jelentek meg a kapcsolaton, amikor a Gazprom ki akarta vezetni az Ukrajnának nyújtott árkedvezményeit a 2004-es „narancsos forradalom” politikai fordulata után. Kijev nem akarta elfogadni a világpiaci árakhoz közelítő új tarifát, ezért a Gazprom 2006. január 1-jén 10 órakor történelmi lépésként jelentősen csökkentette az ukrán tranzithálózat felé a gáznyomást. Ezzel csak az Ukrajnának szánt mennyiséget akarta megvonni az orosz fél, elküldve az európai szállítmányokat, ám ebből kezdett vételezni az ukrán vállalat, fedezendő saját lakossági és ipari fogyasztását. Emiatt a Magyarországra érkező gáz nyomása a Testvériség vezetéken másnapra csaknem negyven százalékkal csökkent, és bár csak három napig tartott a válság, az ukrán lépésen annak idején – ellentétben a mostani olajcsap-elzárás esetével – Nyugat-Európa egységesen felháborodott. Érdemes még megemlíteni, hogy az ukrán energiaszektor korrupt és átláthatatlan működése már akkor is jelen volt a RosUkrEnergo nevű közvetítőcég képében.

Kijev lecsapolta a tranzitot

Ennél jóval nagyobb sokk érte Magyarországot három évvel később, amikor 2009 januárjában, a tél közepén az orosz–ukrán elszámolási viták miatt a Gazprom leállította az Ukrajnának szánt gázszállítást, és csak a tranzitot küldte el. A konfliktus nem rendeződött három nap alatt, hetekig tartott, ezért korlátozni kellett a magyarországi ipar gázfogyasztását, a lakossági fűtést pedig a gáztárolók rekordmértékű kitárolása mentette meg. A tranzitpartnerbe vetett bizalmat az is nagyban gyengítette, hogy a Gazprom a válság közepette adatokkal igazolta: Ukrajna ismét lecsapolja a tranzitot. Az orosz oldalon a szerződés szerinti nyomással és mennyiségben táplálták be a földgázt a Testvériség vezetékbe, a magyar és szlovák határon a mérőműszerek jóval kisebb nyomást, majd teljes leállást jeleztek. A Gazprom úgy számolt, hogy Ukrajna napi szinten több tízmillió köbméter gázt emelt ki jogtalanul a nyugatra áramló szállítmányokból, ezért január 7-én teljesen elzárta a csapokat. A konfliktust január 20-án zárta le Vlagyimir Putyin és Julija Tyimosenko orosz és ukrán elnök Moszkvában, de Magyarország számára ekkor vált egyértelművé, hogy az ukrán útvonalon kívül más megoldásokat is kell találni. Részben a 2009-es ügy folyománya a Török Áramlat (kezdetben Déli Áramlat) megépülése, a föld alatti gáztároló-kapacitás megnövelése és a többi szomszédos országgal kiépített, illetve kibővített nagynyomású gázvezeték-hálózat.

Nem szóltak a szennyezésről

A földgáz esetében tehát a Török Áramlat megépítésével Magyarország függetlenedett az ukrán útvonaltól, a kőolajnál a technológiai kötöttség (a Mol finomítóinak orosz kőolajra optimalizáltsága) azonban megmaradt. Ezért is érte kellemetlenül a magyar felet az a 2019. áprilisi eset, amikor a Barátság-kőolajvezetéken érkező orosz olajról kiderült, hogy nagy mennyiségben tartalmaz szerves kloridokat, amely rendkívül korrozív a finomítók berendezéseire. Ha Százhalombattára kerül, gyakorlatilag tönkretette volna az üzemet. A szennyezés kezelhetetlen volt, ezért a Mol teljesen leállította az olaj fogadását az ukrán határ felől, és hetekbe telt, mire az ukrán hálózatban rekedt, több százezer tonnányi selejt olajat sikerült eltávolítani. Magyarországnak akkor is a stratégiai készletekhez kellett nyúlnia, hogy fenntartsa az üzemanyag-ellátást.

Bár a szennyezés bizonyítottan orosz területen került az olajba (a gyanú szerint egy kisebb magáncég így próbálta elfedni az olajlopást), az Ukrtransznafta napokig engedte a szennyezett energiahordozót, mert nem volt megfelelő monitoringrendszerük a klorid azonnali kiszűrésére.

Kijev felrúgta a nemzetközi normákat

A technikai jellegű kellemetlenséget követően, a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háborúban Kijev már egyértelműen politikai nyomásgyakorló eszközként használta az olajvezetéket. 2024 júniusában Ukrajna szigorított az Oroszország elleni szankcióin, és tiltólistára tette a Lukoil orosz olajipari vállalatot, amely így nem szállíthatott az ukrán vezetékhálózaton. Ez ismét közvetlenül veszélyeztette a magyar ellátást, durva beavatkozás volt hazánk mint szuverén ország energiabiztonságába. Ukrajna ezzel gyakorlatilag felrúgta azokat a nemzetközi normákat is, amelyek a tranzitországok számára előírják a zavartalan áthaladás biztosítását.

Az eladó stabil, a közvetítő kiszámíthatatlan

Oroszország mint eladó az elmúlt évtizedekben megbízható partnernek bizonyult, a szerződésekben foglaltakat betartották. Ukrajna ugyanakkor több esetben nem partnerként, sokkal inkább kellemetlenkedő kapuőrként viszonyult az energiakereskedelemben betöltendő feladatához, amely alapján az ukrán útvonal nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Mivel a déli gázfolyosó, a Török Áramlat az elmúlt években sikeresen bizonyított, az olajszállításban is elkerülhetetlenné vált – kiváltképpen az elmúlt napok eseményei fényében – elmozdulni más útvonal felé, praktikusan az Adria-vezetéket lehet jobban igénybe venni. Ám ennek hátrányai nem változtak: a cső kisebb kapacitású a Barátságnál, a tranzitdíj az ötszöröse, Horvátország pedig jelenleg nem mutat hajlandóságot az együttműködésre.

Eközben a Barátság északi ága, amely Lengyelországot és Németországot látta el, már évekkel ezelőtt gyakorlatilag elhalt. A folyamat 2023 februárjában ért el a végpontjához, amikor Oroszország – válaszul a nyugati szankciókra és a lengyel fél diverzifikációs lépéseire – végleg leállította a szállítást a lengyel szakaszon keresztül. Ezt megelőzően Németország már 2023. január 1-jével önkéntesen lemondott a vezetékes orosz olajról, hogy tengeri terminálokra álljon át.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.