A klímacélokat is borítja az orosz–ukrán háború

Az orosz–ukrán háború három év alatt olyan mértékben növelte az üvegházhatású gázokat, hogy a háborús kibocsátások összessége eléri vagy meghaladja a 340-350 millió tonna szén-dioxid-egyenértéket. Ez az érték több, mint Spanyolország és Portugália együttes évi kibocsátása. A kibocsátások forrásai sokrétűek, például katonai járművek és repülőgépek üzemanyag-felhasználása, robbanások, ipari tüzek, erdőtüzek, valamint az infrastruktúra pusztulása és az azt követő helyreállítás – mondta el lapunk megkeresésére a témában Kovács Erik klimatológus, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.

Sok tekintetben nem számolnak a háború káros környezeti hatásaival, ez valamiért a klímacélok meghatározásakor sem szempont

Fotó: AFP

Ez a szám azért fontos, mert az elmúlt évtizedekben a klímacélok arra fókuszáltak, hogy évente egyre kevesebb üvegházhatású gázt (ühg-t) engedjünk a légkörbe, miközben a háború teljesen felülírta ezt a trendet – magyarázta Kovács Erik, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan a konfliktus elvonja a pénzügyi és politikai erőforrásokat a klímavédelem elől.

A szakértő kiemelte, a háborús eredetű kibocsátások jellemzően nincsenek benne a nemzetközi klímaegyezmények hivatalos számai között, mivel a katonai tevékenységek sokszor nem szerepelnek a nemzeti vállalásokban. Emiatt a globális emissziócsökkentési statisztikák könnyen alábecsülhetik a konfliktusok valódi klímahatását.

Ez abból a szempontból is releváns, hogy a 2030-as és 2050-es klímacélok – például a globális kibocsátások radikális csökkentése és a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása – eléréséhez folyamatos, stabil és hosszú távú tervekre van szükség. Egy olyan nagy volumenű konfliktus, amely nemcsak azonnali kibocsátást okoz, hanem elvonja a figyelmet és erőforrásokat is, többszörösen hátráltatja ezeknek a céloknak a megvalósulását.

Kovács Erik rámutatott, a háború környezeti hatásai éppoly súlyosak, mint a klímahatások, és gyakran tartós, nehezen visszafordítható módon érintik az élővilágot, a talajt és a vizeket.

Az egyik legjelentősebb közvetlen következmény, hogy a harcok következtében hatalmas területek mezőgazdasági földek és erdők váltak használhatatlanná. Több millió hektár mezőgazdasági terület nem termelhető, mert vagy veszélyes lőszermaradványokkal, vagy vegyi szennyezéssel terhelt, ami nemcsak helyben, hanem nemzetközi élelmiszer-ellátási láncokra is hat.