Holnap sok minden kiderül, tovább lassulhat az áremelkedés

Holnap derül ki, hogyan alakultak a fogyasztói árak januárban. Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzőjének előrejelzése szerint januárban szinte biztosra vehető, hogy tovább lassult az infláció üteme, az árak éves alapon 2,3, míg havi alapon csupán fél százalékkal emelkedtek.

‒ Az éves áremelkedési ütem így 2020 májusa óta a legalacsonyabb szintjére csökkenhetett ‒ mutat rá az elemző, hangsúlyozva, hogy a lassulásban jelentős szerepet játszik a bázishatás, ugyanis a tavalyi év elején jelentős átárazások zajlottak a gazdaságban, amelyek hatása az idei év elején fokozatosan kiesik.

Tovább lassulhatott az áremelkedés üteme

Fotó: Székelyhidi Balázs

Áremelkedés: az üzemanyagok árának alakulását is figyelembe kell venni

Ugyanakkor az inflációs folyamatok kapcsán megemlíti az üzemanyagárak alakulását, januárban havi alapon több mint egy, míg éves szinten 12 százalékkal eshettek vissza az árak a forint erősödése, illetve a világpiaci kőolajárak alakulása nyomán. Ez az árváltozás pedig más termékek és szolgáltatások áraiba is beépülhetett. A forint számottevő erősödése viszont nem csak az üzemanyagárakban jelenik meg, minden importtermék esetében csökkenti a költségeket, amely az élelmiszerárakban, a ruházkodási cikkek körében vagy a tartós fogyasztási javak esetében is inflációmérséklő hatásként jelenhet meg.

Az élelmiszerárak tavaly decemberben már csak 2,6 százalékkal nőttek, amelyben az árrésstopok szerepét emeli ki Molnár Dániel.

A vezető elemző szerint az intézkedés – kiegészülve az erősebb árfolyammal – az alapvető élelmiszereken keresztül a tavalyi év során sikeresen letörte az inflációt. Molnár Dániel várakozása szerint az idei év elején még tovább lassulhat a termékcsoport áremelkedési üteme.

Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központjának vezető elemzője kitért a háztartási energia árára is. Itt a decemberi drágulás mértéke 8,9 százalékos volt a tavalyi hidegebb időjárás nyomán, vagyis érdemben felfelé húzta a teljes inflációt. Ebben a tekintetben a január még nem hoz változást, ugyanis a bevezetett rezsistop a statisztikai hivatal által alkalmazott módszertan miatt csak késleltetve jelenik meg az adatokban.