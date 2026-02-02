Több havi részletet nyerhetünk azon, ha jól választunk bankot az Otthon starthoz

Rendkívüli

A hazai pénzintézetek elsősorban extra jóváírásokkal igyekeznek magukhoz csábítani az Otthon start program keretében hitelfelvevőket. Az ügyfelek, azaz a lakáshitelt felvevők oldaláról nézve akár több százezer forint is lehet a tét, azaz a banki ösztönzők nyomán összességében ennyivel lehet olcsóbb vagy épp elmulasztás esetén drágább hitelfelvétel annak, aki megszokásból vagy kényelemből a saját bankjánál ír alá anélkül, hogy körülnézne a piacon a banki ajánlatok között.

2026. 02. 02. 8:55
A fix 3 százalékos hitelezésű Otthon Start programot népszerűsítő köztéri plakát Debrecenben Forrás: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség
Dübörög az első otthon megszerzését komoly eszközökkel támogató Otthon start program. Az Otthon start hitel kamatplafonja 3 százalék, így első közelítésben akár mindegynek tűnhet fogyasztói oldalról, melyik banknál kötnek hitelszerződést a kinézett és a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan megvásárlására. Ez azonban csalóka lehet: a pénzintézetek szinte mindegyike jelentős, akár 200 000 forintos alap jóváírással, de összességében akár 300 ezer forintot is meghaladó kedvezményekkel, extra betéti bónuszokkal vagy ingyenes számlavezetéssel licitálnak egymásra az Otthon startos ügyfelek megszerzése érdekében. Érdemes körültekintően választani a banki ajánlatok között.

banki ajánlat, forint
Érdemes az Otthon startot válaszóknak összehasonlítani a banki ajánlatokat, komoly összegekhez juthatnak körültekintő választással (illusztráció)
Forrás: Shutterstock

Banki ajánlatok: több pénzintézet bónuszait érdemes összehasonlítani

„Kézenfekvő megoldásnak tűnik a számlavezető banknál igényelni a hitelt, de a jelenlegi piaci helyzetben a hűség nem mindig kifizetődő. A bankváltással járó adminisztráció most busásan megtérülhet, hiszen a jóváírások fedezhetik a költözés, az illetékek vagy az ügyvédi költségek egy részét” – hívja fel a figyelmet Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

A legtöbb banknál a belépő szint a 200 000 forintos jóváírás, de a feltételek és a kiegészítő lehetőségek jelentősen eltérnek. A portál gyűjtése szerint előtérbe kerültek a lakástakarék-megtakarítások is, az aktuális ajánlatokat az alábbi gyűjtésben foglalják össze:

  • Az OTP Bank január 19-én indította el új akcióját, amely a hitel mellé megtakarításra ösztönöz. Aki az Otthon start mellé OTP Lakástakarék prémium plusz szerződést köt, az első éves megtakarításával megegyező, maximum 240 000 forint extra betétben kapja a jóváírást.
  • Az MBH Banknál az alap 200 000 forintos jóváírás mellé további 20 000 forint érkezhet, ha a szerződő ügyfél Fundamenta lakáskassza-szerződést is köt.
  • Az Erste Banknál amellett, hogy a 200 000 forintos jóváíráson felül további 40-40 ezer forint jár törlesztésvédelmi biztosításra és lakásbiztosításra, lakástakarék-szerződés esetén ingyenes számlanyitás és 25 000 forint díjkedvezmény is elérhető.
  • A CIB Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank egyaránt 200 000 forint egyszeri jóváírással várja az igénylőket. 

A különbség a részletekben rejlik:

A CIB Banknál a jóváírás mellé a CIB ECO és ECO Plusz számlákra 0 forintos havi számlavezetési díj is jár. Új ügyfelek számára az Otthon start hitellel együtt igényelt piaci kamatozású lakáshitel esetén további jóváírás is elérhető.

A Gránit Banknál a jóváíráshoz számlanyitás és meghatározott összegű rendszeres havi jövedelem odautalása szükséges a kölcsön futamideje alatt, és már a kölcsön folyósítását megelőzően is. 

A K&H-nál, a MagNetnél és a Raiffeisennél a folyósítás negyedévét követő hónapban, illetve 30 napon belül érkezik a pénz, a banknál történő számlanyitás és (K&H esetén) otthonbiztosítás kötése mellett.

Az UniCredit Bank taktikája eddig eltért a fix összegektől: ők egy havi teljes törlesztőrészletet (minimum 100 000 forint) írtak jóvá. Ez magasabb hitelösszeg esetén kifejezetten kedvező, azonban február 1-től náluk is fix, 250 ezer forint jóváírás érhető el az Otthon start hitelek után.

A jóváírási kedvezmények minden esetben feltételekhez és javarészt akciós időszakokhoz kötöttek. Gyakori elvárás a jövedelem bankhoz érkeztetése, az aktív számlahasználat, valamint különféle biztosítási vagy lakástakarék-szerződések megkötése. Mindezek mellett több banknál is további, több tízezer forintos jóváírást kaphatnak új számla nyitása esetén az ügyfelek. 

A kamat önmagában nem elegendő összehasonlítási szempont. Az Otthon start hitelnél érdemes a teljes csomagot nézni: a jóváírásokat, a költségeket és a kapcsolódó feltételeket is, mielőtt egyik vagy másik bank ajánlata mellett döntenénk

– tette hozzá Garam Dániel.

Az Otthon start program a rendszerváltás óta a legnagyobb szabású az otthonszerzést támogató programok között. A pénzintézetek közötti verseny az ügyfelekért egyérelműen élesedik, aminek az is jele, hogy van olyan magyar bank, amely az előírt maximálisnál csekélyebb mértékű kamattal is hajlandó hitelezi az Otthon start program keretében. Erről a Magyar Nemzet oldalán írt cikkünket itt találja.

