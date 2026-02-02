Több havi részletet nyerhetünk azon, ha jól választunk bankot az Otthon starthoz

Dübörög az első otthon megszerzését komoly eszközökkel támogató Otthon start program. Az Otthon start hitel kamatplafonja 3 százalék, így első közelítésben akár mindegynek tűnhet fogyasztói oldalról, melyik banknál kötnek hitelszerződést a kinézett és a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan megvásárlására. Ez azonban csalóka lehet: a pénzintézetek szinte mindegyike jelentős, akár 200 000 forintos alap jóváírással, de összességében akár 300 ezer forintot is meghaladó kedvezményekkel, extra betéti bónuszokkal vagy ingyenes számlavezetéssel licitálnak egymásra az Otthon startos ügyfelek megszerzése érdekében. Érdemes körültekintően választani a banki ajánlatok között.

Érdemes az Otthon startot válaszóknak összehasonlítani a banki ajánlatokat, komoly összegekhez juthatnak körültekintő választással (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Banki ajánlatok: több pénzintézet bónuszait érdemes összehasonlítani

„Kézenfekvő megoldásnak tűnik a számlavezető banknál igényelni a hitelt, de a jelenlegi piaci helyzetben a hűség nem mindig kifizetődő. A bankváltással járó adminisztráció most busásan megtérülhet, hiszen a jóváírások fedezhetik a költözés, az illetékek vagy az ügyvédi költségek egy részét” – hívja fel a figyelmet Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

A legtöbb banknál a belépő szint a 200 000 forintos jóváírás, de a feltételek és a kiegészítő lehetőségek jelentősen eltérnek. A portál gyűjtése szerint előtérbe kerültek a lakástakarék-megtakarítások is, az aktuális ajánlatokat az alábbi gyűjtésben foglalják össze:

Az OTP Bank január 19-én indította el új akcióját, amely a hitel mellé megtakarításra ösztönöz. Aki az Otthon start mellé OTP Lakástakarék prémium plusz szerződést köt, az első éves megtakarításával megegyező, maximum 240 000 forint extra betétben kapja a jóváírást.

Az MBH Banknál az alap 200 000 forintos jóváírás mellé további 20 000 forint érkezhet, ha a szerződő ügyfél Fundamenta lakáskassza-szerződést is köt.

Az Erste Banknál amellett, hogy a 200 000 forintos jóváíráson felül további 40-40 ezer forint jár törlesztésvédelmi biztosításra és lakásbiztosításra, lakástakarék-szerződés esetén ingyenes számlanyitás és 25 000 forint díjkedvezmény is elérhető.

A CIB Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank egyaránt 200 000 forint egyszeri jóváírással várja az igénylőket.

A különbség a részletekben rejlik: