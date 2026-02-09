forinttőzsdeforint árfolyam

Bivalyerősen kezdett a forint hétfőn

Optimista hangulatban kezdődött a hét az ázsiai tőkepiacokon, ami Budapesten is éreztette a hatását hétfő reggel. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX azonban alig változott nyitáskor, 130 0452,2 ponton nyitott, ám az első másodpercekben rögtön közel fél százalékot erősödött.

2026. 02. 09. 9:49
Erősen kezdte a hetet a forint. Fotó: Vémi Zoltán
Kétéves csúcson a forint: kamatvárakozások és nemzetközi hatások erősítik a magyar devizát. Az euró már 377,40 forint ellenében cserél gazdát a devizapiacon.
A forint továbbra is viszonylag erős szinten, 378 alatt mozgott az euróval szemben, míg a dollár/forint árfolyam a 319-es szint alá csökkent. Az emelkedést a hazai blue chipek közül az új csúcsok felé törő Richter vezette, de a többi nagy részvény is erősödni tudott a kereskedés első perceiben – írja a Világgazdaság.

forint
Erősen kezdte a hetet a forint. Fotó: Vémi Zoltán

A négy blue chip árfolyama az alábbi módon alakult:

  • az OTP részvényei minimális erősödés után 40 510 forintot értek a kereskedés első perceiben.
  • A Mol hétfő reggel 0,86 százalékos erősödés után 3976 forintot ért.
  • A Richter a részvényei több mint másfél százalékos erősödés után 11 660 forinton forogtak.
  • A Magyar Telekom árfolyam 1982 forinton, változatlanul állt nyitáskor.

A magyar magánszemélyek számára is nagyon fontos, hogyan alakul a forintárfolyam, mivel az befolyásolja az alapkamatot is, s ezen keresztül a banki kamatokat. Már egy ideje erősödik a várakozás, hogy a februári MNB-ülésen megérkezik a várva várt kamatcsökkentés, hiszen a magyar infláció visszavonulóban van – írja az Origo. Kiemelték: önmagában ez akár gyengíthetné is a forintot, és azért mégsem, mert egyrészt megalapozza a lépést a csökkenő infláció, másrészt az euróövezetből érkező impulzusok szerint ott is inkább a lazítás az irány, harmadrészt pedig, mert a dollár tovább gyengélkedik, a közép-európai devizáknak pedig ez jól szokott jönni.

A forint még a régión belül is kiválóan teljesít tavaly óta, a lengyel zloty ellen pedig a novemberben már megtaposott kerek 90-es szintet ostromolja, amelyen túl már csaknem kétéves csúcsok következnek.

 Némileg visszavonult ugyan, mikor délután a lengyel jegybank bejelentette, hogy nem csökkent kamatot, a későbbi varsói kommentárok azonban még bőven változtathatnak ezen is. A forint jelenlegi erejét tehát több tényező együttes hatása táplálja:

  •  a csökkenő infláció, a közelgő – de már beárazott – kamatcsökkentés, 
  • a nemzetközi monetáris lazítási hullám, valamint a dollár gyengesége. A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy ezek a hatások tartós támaszt adnak-e a magyar devizának, vagy a kamatpálya tényleges fordulata már korrekciót hoz az árfolyamban.

 

 

